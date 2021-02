smart EQ fortwo edition bluedawn: stijlvolle en (hoog)spannende eyecatcher

smart presenteert een echte eyecatcher met het nieuwe speciale model smart EQ fortwo edition bluedawn. Kenmerkende eigenschappen van deze opvallende special edition met elektrische aandrijflijn zijn de bodypanels en tridion veiligheidskooi in mat velvet blue. Daarnaast zorgen velgen en exterieurelementen van BRABUS in mat velvet blue of glanzend zwart voor een dynamische look. De edition bluedawn is uitsluitend beschikbaar voor de smart EQ fortwo coupé COMFORT+ en is sinds december 2020 te bestellen. De meerprijs voor het BRABUS edition bluedawn pakket bedraagt € 3.000 inclusief BTW. De special edition wordt in het tweede kwartaal van 2021 leverbaar.

De volledig elektrische smart EQ fortwo edition bluedawn combineert elegantie met dynamiek. De bodypanels, tridion veiligheidskooi, achterskirt en BRABUS dorpelverbreders zijn uitgevoerd in mat velvet blue. Deze kleur vormt een harmonieuze en effectieve aanvulling op het glanzend zwart van de frontspoiler, het sierelement in de luchtinlaten, de accenten op de dorpelverbreders, de 16’’ Monoblock lichtmetalen velgen en de wielnaafafdekkingen van performancespecialist BRABUS. Het achterdiffusor-inzetstuk, de buitenspiegels en het opschrift ‘smart’ voor en achter zijn eveneens glanzend zwart. Het dak met stoffen kap en de grille, beide in zwart, ronden de markante look af. De hoogwaardige, dynamische uitstraling komt ook in het interieur terug, onder andere met de speciale BRABUS versnellingspookknop en de BRABUS veloursmatten in zwart met gestikt opschrift ‘edition bluedawn’.

De edition bluedawn wordt uitsluitend geleverd op de smart EQ fortwo coupé in combinatie met het uitrustingsniveau COMFORT+. Standaard zijn onder meer uitrustingen als het smart Media-systeem Connect met smartphone-integratie en Apple CarPlay®/Android Auto™/Bluetooth®/AUX/2xUSB, de sportuitrusting, het panoramadak en stoelverwarming. De meerprijs voor het BRABUS edition bluedawn pakket bedraagt € 3.000 inclusief BTW.