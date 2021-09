Suzuki GSX-S1000GT high-performance sport-tour machine

Suzuki presenteert de nieuwe GSX-S1000GT: een Grand Tourer met de indrukwekkende prestaties en agressieve styling van de eerder dit jaar geïntroduceerde nieuwe GSX-S1000, waarmee de GT ook technische en elektronische features gemeen heeft. De nieuwkomer valt op door een scherp gelijnd en zeer gestroomlijnd front met fraai horizontaal geplaatste LED-koplampen en positieverlichting. De vormgeving zorgt tegelijk voor stabiliteit bij hoge snelheden en hoog comfort om lange afstanden moeiteloos vol te houden.

Krachtig design

De Suzuki GSX-S1000GT valt op door een compleet nieuw design. De scherpe vormgeving met een breed ogend front en een slanke achterzijde maakt direct indruk. De scherpe lijnen van de kuip in combinatie met LED-positie- en -koplampen geven deze sport-tour machine een zeer sportief voorkomen. Waarbij het windscherm door zijn vorm bijdraagt aan de aerodynamische efficiëntie en aan het rijcomfort bij hoge snelheid.

Lineaire koppelopbouw

Het 999 cc viercilinder motorblok, dat technisch gelijk is aan dat van de GSX-S1000, voldoet aan de laatste EU5-emissie-eisen. Het blinkt uit door een hoog vermogen en koppel in een breed toerengebied. De elektronisch geregelde ride-by-wire gasklepbediening en een compleet opnieuw ontworpen compact 4-2-1-uitlaatsysteem dragen bij aan een lineaire koppelopbouw over vrijwel het complete toerenbereik. Het blok produceert 106 Nm bij 9.250 t.p.m. Het piekvermogen komt op 112 kW (152 pk) bij 11.000 t.p.m.

Uitgebreid pakket assistentiesystemen

Standaard wordt de Suzuki GSX-S1000GT uitgerust met een uitgebreid elektronicapakket. Dit bestaat uit onder meer uit het Suzuki Easy Start System, ABS, Cruise Control, Low RPM Assist en de Suzuki Drive Mode Selector (SDMS) met drie standen. Het Suzuki Traction Control System (STCS) heeft vijf standen en kan uitgeschakeld worden. Een Bi-directional Quickshifter – ook uitschakelbaar – maakt razendsnel op- en terugschakelen mogelijk.

Aluminium frame

Het aluminium twin-spar frame is licht en compact en zorgt voor een sportief stuurgedrag, verhoogde stabiliteit en veel rijplezier. De 43 mm Kayaba (KYB) voorvork is volledig instelbaar. De aluminium swingarm is gelijk aan die van de GSX-R1000 en zorgt voor een sublieme wegligging bij alle snelheden. De nieuwe Dunlop SPORTMAX Roadsport 2-banden en uitstekend doseerbare radiaal gemonteerde Brembo-vierzuigerremklauwen voor met 310 mm remschijven maken het tot een echte Grand Tourer.

Ontspannen zithouding

De zithoogte (810 mm) en positie van het stuur zorgen voor een ontspannen zithouding, die urenlang moeiteloos vol te houden is. De bevestiging van het stuur en de van rubber voorziene voetsteunen elimineren trillingen. De grote (19 liter) brandstoftank zorgt voor een grote actieradius.

Grote (6,5 inch) kleurendisplay en Suzuki mySPIN

De cockpit van de Suzuki GSX-S1000GT is voorzien van een nieuwe 6,5‑inch TFT-kleurendisplay met USB-contact voor het opladen van de smartphone. Met de Suzuki mySPIN-app is elke smartphone (met iOS- of Android-besturingssysteem) via Wireless LAN en Bluetooth te koppelen. De rijder kan met Suzuki mySPIN alle functies selecteren en activeren, die op het TFT-scherm worden weergegeven, met de schakelaars links op het stuur. Vanuit het basismenu met vijf keuzes (contacts, phone, maps, music en calendar) kan de rijder de benodigde functies en informatie gebruiksvriendelijk vinden. Daarnaast biedt Suzuki mySPIN de mogelijkheid om op je smartphone informatie over de gereden ritten terug te zien.

Stijlvolle Grand Tourer

De horizontale LED-koplamp met positieverlichting geeft de Suzuki GSX‑S1000GT een uniek en herkenbaar gezicht. Richtingaanwijzers, achterlicht en remlicht zijn eveneens voorzien van LED-technologie. De optionele zijkoffers in kleur sluiten mooi aan bij het scherpe design van de Grand Tourer. Er is keuze uit drie stijlvolle kleuren voor de GSX-S1000GT: Metallic Triton Blue, Metallic Reflective Blue en Glass Sparkle Black. De nieuwe GSX-S1000GT wordt dit jaar nog bij de Suzuki dealer verwacht.