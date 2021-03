Ultieme sportmotor keert terug: Suzuki introduceert nieuwe Hayabusa

Suzuki GSX-1300R – Een heel nieuw niveau van snelheid, kracht en prestaties. Bij de lancering van de allereerste Hayabusa in 1999 ging er een schok door de motorwereld. De Suzuki GSX-1300R kreeg de titel van ‘snelste productiemotorfiets ter wereld’, met zijn topsnelheid van meer dan 300 km/h. Met de komst van de Hayabusa was er ook een heel nieuwe motorcategorie ontstaan: de ultieme sportmotor.

Nu introduceert Suzuki de derde generatie van de inmiddels legendarische motor. Met de allerlaatste technische innovaties die zorgen voor meer controle en comfort, een nieuw en toch herkenbaar design en nog betere prestaties, is de nieuwe Hayabusa het ultieme voorbeeld van het vakmanschap van Suzuki.

Prestaties

Meer vermogen en koppel bij lage toerentallen en tegelijkertijd toch voldoen aan de strenge Euro 5-emissienorm. Met die opdracht ging het team van Suzuki aan de slag. De nieuwe Suzuki Hayabusa erft de 1,340cm3 vloeistofgekoelde viercilinderlijnmotor, die voor de nieuwe generatie ingrijpend onder handen is genomen. Het resultaat is een vermogen van 140kW (190 pk) bij 9.700 toeren en een koppel van 150 Nm bij 7.000 toeren. Ondanks dat zijn voorganger met 145 kW (197 pk) krachtiger was, zijn de prestaties verbeterd en met name bij lage en middelhoge toeren. Sprintte de vorige Hayabusa in 3,4 seconden naar 100 km/h, doet de nieuwe het twee tienden sneller, in 3,2 seconden. De topsnelheid blijft al sinds 2001 gelijk: 299 km/h.

Technologie

Als ultieme sportmotor van Suzuki, beschikt de Hayabusa over de modernste techniek. Zo maakt hij gebruik van de nieuwste en meest geavanceerde versie van het Suzuki Intelligent Ride System (S.I.R.S.). Dit pakket aan intelligentie assistentiesystemen bestaat uit:

Ride-by-wire – elektronische gasbediening

Suzuki Easy Start System

Active Speed Limiter

Low RPM Assist

Cruise control

Launch control (drie standen)

Motion Track Brake System Combined Brake System

Hill Hold Control System

Slope Dependent Control System

Ook het Suzuki Drive Mode Selector Alpha (SDMS-α) met verschillende rijmodi maakt onderdeel het van het pakket aan assistentiesystemen. SDMS-α beschikt over drie door Suzuki voorgeprogrammeerde standen en drie standen waarbij de gebruiker alle instellingen kan wijzigen. De volgende zaken zijn aan te passen:

Motion Track Traction Control System (10 standen + OFF)

Power Mode Selector (3 settings, waarvan één met een lager vermogen)

Anti-lift Control System (10 standen + OFF)

Engine Brake Control System (3 standen + OFF)

Bi-directional Quick Shift System (2 standen + OFF)

Dit pakket aan assistentiesystemen en instellingen, zorgt ervoor dat iedereen, ongeacht ervaring en kunde, optimaal van de nieuwe Hayabusa kan genieten.

Het Bi-directional Quick Shift System zorgt ervoor dat rijders snel en moeiteloos op of terug kunnen schakelen, zonder dat daarvoor de koppeling gebruikt hoeft te worden óf dat er gas teruggenomen moet worden. Quick Shift biedt twee modi. Modus 1 reageert snel, zoals dat tijdens races nodig is, terwijl modus 2 vooral op soepel schakelen is ingesteld. Voor vloeiend schakelgedrag zet de ECM de ontsteking later als je de quickshifter tijdens het accelereren of bij een constante snelheid bedient. Het systeem is voorzien van “auto blipper”: het opent de gasklep als er teruggeschakeld wordt tijdens het afremmen.

Modern en herkenbaar

Direct te herkennen als een Hayabusa en toch helemaal up-to-date. Met zijn Multi-LED koplamp, waarbij LEDs gebruikt worden voor het dimlicht én grootlicht en de LED-verlichting naast de Suzuki Ram Air Direct (SRAD) luchtinlaten is hij echter niet te verwarren met zijn voorgangers. De LED-verlichting naast de luchtinlaten wordt ook gebruikt voor de richtingaanwijzers. Ook in de LED-achterlichten zijn de richtingaanwijzers geïntegreerd.

Net als bij zijn voorgangers, zijn alle details van het ontwerp van de nieuwe Hayabusa nagelopen om bij te dragen aan een lage luchtweerstand. Het design heeft scherpere lijnen gekregen, die de motor een agressievere houding geven. Ook de compleet nieuw ontworpen uitlaten zorgen ervoor dat het zwaartepunt van het design verder naar voren is komen te liggen: klaar voor de aanval.

Trouwe fans van de Hayabusa zullen het nieuwe instrumentarium waarderen, met de grote analoge tellers. Daartussen zit een TFT LCD-display dat ofwel de huidige SDMS-α systeeminstellingen toont, of een Active Data-display dat de hellingshoek weergeeft, samen met voor-en achterremdruk, versnelling en de huidige positie van de gashendel. Het paneel toont ook klok, versnelling, kilometerteller, een dubbele reismeter, omgevingstemperatuur, het actuele brandstofverbruik, rijbereik, reistijd, gemiddeld brandstofverbruik en de voltmeter. Een omgevingslichtsensor past automatisch het helderheidsniveau van het instrumentenpaneel aan op basis van de omliggende omstandigheden, maar de rijder kan er ook voor kiezen om handmatige aanpassingen te doen.

50:50 gewichtsverdeling

Bij de ontwikkeling van de nieuwe Hayabusa is zeer veel nadruk gelegd op de wegligging van de motor. Hij is stabieler en wendbaarder, heeft geoptimaliseerde aerodynamica en windbescherming en remt beter en efficiënter.

Er is gekozen voor een heel fijne balans tussen vertrouwenwekkende stabiliteit op hoge snelheden en tegelijkertijd een wendbaar en gecontroleerd rijgedrag bij lage snelheden. De interne instellingen van de volledig verstelbare 43mm KYB upside-down voorvork en de KYB schokdemper achter zijn aangepast, om schokken beter te absorberen. Ook staat de Hayabusa op nieuwe – exclusief voor de Hayabusa ontworpen – banden van Bridgestone, de Battlax Hypersport S22.

De Hayabusa beschikt over Brembo’s nieuwste Stylema® remklauwen. Met een lichter en compacter ontwerp verhogen deze nieuwe remklauwen de luchtstroom rond de remblokken, die zo sneller afkoelen en een onmiddellijke respons leveren. De diameter van de voorste schijven neemt van 310mm toe tot 320mm. De remschijven hebben bovendien een nieuw patroon, dat helpt bij het verder optimaliseren van de koelefficiëntie.

Two-tone

Bij de verkoopstart dit voorjaar zijn er drie kleurcombinaties leverbaar op de nieuwe Hayabusa: Glass Sparkle Black in combinatie met Candy Burnt Gold, Metallic Mat Sword Silver in combinatie met Candy Daring Red en Pearl Brilliant White in combinatie met Metallic Mat Stellar Blue. In alle gevallen geldt dat de contrasterende kleuren de luchtstroom benadrukken.

Voor de derde generatie van de Suzuki Hayabusa zijn ook het Japanse Hayabusa-teken en het Engelse logo ‘Hayabusa’ vernieuwd, met scherpere details.

Dit voorjaar wordt de Hayabusa in Nederland geïntroduceerd en staat hij bij alle Suzuki-dealers. De prijzen en accessoires worden op een later moment bekendgemaakt.

Specificaties