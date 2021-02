Suzuki introduceert nieuwe Hayabusa

Sneller, geavanceerder en verfijnder dan ooit. Suzuki lanceert de derde generatie van de legendarische Hayabusa. Dit voorjaar zal de ultieme sportmotor van Suzuki leverbaar zijn bij de Nederlandse Suzuki-dealer.

Suzuki GSX-1300R

Een heel nieuw niveau van snelheid, kracht en prestaties. Bij de lancering van de allereerste Hayabusa in 1999 ging er een schok door de motorwereld. De Suzuki GSX-1300R kreeg de titel van ‘snelste productiemotorfiets ter wereld’, met zijn topsnelheid van meer dan 300 km/h. Met de komst van de Hayabusa was er ook een heel nieuwe motorcategorie ontstaan: de ultieme sportmotor.

Nu introduceert Suzuki de derde generatie van de inmiddels legendarische motor. Met de allerlaatste technische innovaties die zorgen voor meer controle en comfort, een nieuw en toch herkenbaar design en nog betere prestaties, is de nieuwe Hayabusa het ultieme voorbeeld van het vakmanschap van Suzuki.

Prestaties

Meer vermogen en koppel bij lage toerentallen en tegelijkertijd toch voldoen aan de strenge Euro 5-emissienorm. Met die opdracht ging het team van Suzuki aan de slag. De nieuwe Suzuki Hayabusa erft de 1,340cm3 vloeistofgekoelde viercilinderlijnmotor, die voor de nieuwe generatie ingrijpend onder handen is genomen. Het resultaat is een vermogen van 140kW (190 pk) bij 9.700 toeren en een koppel van 150 Nm bij 7.000 toeren. Ondanks dat zijn voorganger met 145 kW (197 pk) krachtiger was, zijn de prestaties verbeterd en met name bij lage en middelhoge toeren. Sprintte de vorige Hayabusa in 3,4 seconden naar 100 km/h, doet de nieuwe het twee tienden sneller, in 3,2 seconden. De topsnelheid blijft al sinds 2001 gelijk: 299 km/h.

Technologie

Als ultieme sportmotor van Suzuki, beschikt de Hayabusa over de modernste techniek. Zo maakt hij gebruik van de nieuwste en meest geavanceerde versie van het Suzuki Intelligent Ride System (S.I.R.S.). Dit pakket aan intelligentie assistentiesystemen bestaat uit:

Ride-by-wire – elektronische gasbediening

Suzuki Easy Start System

Active Speed Limiter

Low RPM Assist

Cruise control

Launch control (drie standen)

Motion Track Brake System Combined Brake System

Hill Hold Control System

Slope Dependent Control System

Ook het Suzuki Drive Mode Selector Alpha (SDMS-α) met verschillende rijmodi maakt onderdeel het van het pakket aan assistentiesystemen. SDMS-α beschikt over drie door Suzuki voorgeprogrammeerde standen en drie standen waarbij de gebruiker alle instellingen kan wijzigen.

De volgende zaken zijn aan te passen:

Motion Track Traction Control System (10 standen + OFF)

Power Mode Selector (3 settings, waarvan één met een lager vermogen)

Anti-lift Control System (10 standen + OFF)

Engine Brake Control System (3 standen + OFF)

Bi-directional Quick Shift System (2 standen + OFF)

Dit pakket aan assistentiesystemen en instellingen, zorgt ervoor dat iedereen, ongeacht ervaring en kunde, optimaal van de nieuwe Hayabusa kan genieten.

Het Bi-directional Quick Shift System zorgt ervoor dat rijders snel en moeiteloos op of terug kunnen schakelen, zonder dat daarvoor de koppeling gebruikt hoeft te worden óf dat er gas teruggenomen moet worden. Quick Shift biedt twee modi. Modus 1 reageert snel, zoals dat tijdens races nodig is, terwijl modus 2 vooral op soepel schakelen is ingesteld. Voor vloeiend schakelgedrag zet de ECM de ontsteking later als je de quickshifter tijdens het accelereren of bij een constante snelheid bedient. Het systeem is voorzien van “auto blipper”: het opent de gasklep als er teruggeschakeld wordt tijdens het afremmen.