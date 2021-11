Taycan GTS: de eerste Taycan met een range van meer dan 500 km

Porsche introduceert op de LA Auto Show (19-28 november) een nieuwe uitvoering van de elektrische Taycan: de Taycan GTS. Deze drie illustere lettertjes genieten sinds de Porsche 904 Carrera GTS uit 1963 een bijzondere reputatie onder Porsche-liefhebbers. Porsche levert nu in elke modelreeks een versie met deze legendarische lettercombinatie. Met een actieradius tot 504 kilometer* (WLTP) is de Taycan GTS ook de eerste Taycan die de grens van 500 kilometer doorbreekt.

Op de LA Auto Show beleeft de Taycan GTS Sport Turismo eveneens zijn debuut. Het is de derde carrosserievariant van de eerste volledig elektrische modelserie van Porsche. De nieuwkomer deelt zijn sportieve silhouet met aflopende daklijn met de Taycan Cross Turismo. “De Taycan-range is sinds de wereldpremière in 2019 geleidelijk verder uitgebreid. Drie carrosserievarianten en vijf aandrijflijnen bieden voor elk wat wils”, aldus Kevin Giek, hoofd van de Taycan-serie. “Ik ben blij dat er nu ook een Taycan is met de iconische afkorting GTS. Het model positioneren we boven de Taycan 4S en onder de Taycan Turbo. Hij vertegenwoordigt een sportieve plek in het midden.”

Taycan GTS: de sportieve allrounder

Binnen het Taycan-gamma is de Taycan GTS de sportieve allrounder. Hij maakt indruk met een overboost-vermogen tot 440 kW (598 pk) bij gebruik van de Launch Control. De sprint van nul naar 100 km/u kost beide versies slechts 3,7 seconden, terwijl de topsnelheid voor zowel de Taycan GTS als de Taycan GTS Sport Turismo 250 km/u bedraagt. De adaptieve luchtvering inclusief Porsche Active Suspension Management (PASM) is specifiek aangepast aan de GTS, wat het gedrag in bochten ten goede komt. Ook de afstelling van de optionele achterasbesturing is nog sportiever. De aangepaste Porsche Electric Sport Sound onderstreept het sportieve karakter van de nieuwe Taycan GTS-modellen.

Het exterieur en interieur hebben een onmiskenbaar sportieve uitstraling. Kenmerkend voor de GTS zijn de talrijke zwarte of donkere exterieurdetails, zoals de spoilerlip, de steunen van de buitenspiegels en de raamlijsten. In het interieur creëert het zwarte Race-Tex een sportief-elegante ambiance, net als het standaard interieurpakket inclusief geborsteld aluminium in een zwart geanodiseerde afwerking.

Taycan Sport Turismo: het beste van twee Taycan-werelden

Met de Taycan Sport Turismo omvat de modelfamilie nu drie carrosserievarianten. Het nieuwe model is bedoeld voor mensen die een vergelijkbaar niveau van dagelijkse bruikbaarheid willen als de Taycan Cross Turismo biedt, maar die ook de ‘on-road’ prestaties van de Taycan sportsedan niet willen missen. De Taycan Sport Turismo deelt het sportieve silhouet, de naar achteren aflopende daklijn en het functionele design met de Taycan Cross Turismo. De hoofdruimte achterin is ruim 45 millimeter groter dan in de Taycan en het maximale laadvermogen onder de grote achterklep bedraagt ruim 1.200 liter. Bij de Taycan Sport Turismo zijn de offroad-designelementen achterwege gelaten.

Panoramadak met Sunshine Control

Een panoramadak met Sunshine Control is als nieuwe optie leverbaar voor de Taycan GTS. Dankzij een elektrisch schakelbare folie van vloeibare kristallen kan dit dak van helder naar mat veranderen. Dit beschermt de inzittenden tegen verblinding zonder het interieur te verduisteren. Het dak is verdeeld in negen segmenten die met een druk op de knop afzonderlijk kunnen worden geschakeld – een wereldprimeur in de autowereld.

De Taycan GTS staat vanaf medio januari 2022 bij de Nederlandse Porsche Centra, de Taycan GTS Sport Turismo vanaf eind februari 2022. De consumentenadviesprijs van de Taycan GTS is € 136.300**, de Taycan GTS Sport Turismo kost minimaal € 137.300**. Andere aandrijflijnen voor de Taycan Sport Turismo volgen.