Werelddebuut voor Toyota bZ4X Concept

Toyota onthult op de Shanghai Motor Show een conceptversie van de Toyota bZ4X. Het is een vooruitblik op het eerste model in een reeks emissievrije, batterij-elektrische voertuigen van Toyota

De Toyota bZ4X Concept is een middenklasse-SUV met vierwielaandrijving. Het model speelt een belangrijke rol bij Toyota’s transformatie van pure autofabrikant tot een aanbieder van betere mobiliteit voor iedereen. De letters bZ staan voor ‘beyond Zero’ en benadrukken Toyota’s inzet om niet alleen CO 2 -neutraliteit te bereiken, maar richten zich ook op nieuwe voordelen voor het milieu, voor individuen en voor de samenleving als geheel.

Meer dan een vervoermiddel

Toyota ontwikkelde de nieuwe Toyota bZ4X Concept in samenwerking met Subaru. Daarbij maakten beide fabrikanten gebruik van elkaars specifieke kwaliteiten, kennis en ervaring. De Toyota bZ4X Concept is meer dan alleen een vervoermiddel. Het is ook een comfortabele en verbonden ruimte waarin mensen hun reistijd op een fijne manier samen kunnen doorbrengen.

Chief Engineer Koji Toyoshima: “Onze doelgroep bestaat uit mensen die het belangrijk vinden om samen met familie en vrienden te zijn. De Toyota bZ4X Concept kan voor hen een ontmoetingsplek zijn.”

Exterieurdesign combineert dynamiek en doelmatigheid

Het exterieurdesign van de Toyota bZ4X Concept sluit naadloos aan op de hoge verwachtingen die mensen hebben van de rijbeleving van een elektrische auto. Het design straalt dynamiek en doelmatigheid uit. De SUV heeft een hoge zitpositie, en staat optisch stevig op de weg. De carrosserie combineert een aantrekkelijke vormgeving met een hightech uitstraling.

Aan de voorzijde – hét herkenningspunt van iedere auto – van de Toyota bZ4X Concept ontbreekt de gebruikelijke grille; in plaats daarvan vormen sensoren en verlichtings- en aerodynamische elementen een kenmerkende ‘hamervorm’ – een nieuw herkenningspunt dat zorgt voor een unieke uitstraling.

Ruim interieur en ‘rijmodule’

De Toyota bZ4X Concept staat op het nieuwe, modulaire e-TNGA-platform dat Toyota en Subaru speciaal voor elektrische voertuigen hebben ontwikkeld. De lange wielbasis zorgt voor een opmerkelijk ruim en open interieur. De beenruimte achterin is vergelijkbaar met die van een grote auto in het D-segment.

Panoramisch zicht

Voorin is het interieur ontworpen rond de ‘rijmodule’. Die zorgt voor een directe connectie met de weg en geeft belangrijke informatie. Het lage dashboard zorgt voor een panoramisch zicht en benadrukt het ruimtelijke gevoel van het interieur. De bedieningselementen bevinden zich rond de middenconsole. Ze zijn zodanig ontworpen en gepositioneerd dat de bestuurder ze direct kan herkennen en bedienen. Het digitale instrumentarium bevindt zich boven het stuurwiel, zodat de bestuurder de informatie met minimale oogbewegingen tot zich kan nemen.

Accumanagement voor een optimale actieradius

De ontwikkeling van de Toyota bZ4X Concept heeft geprofiteerd van de meer dan twintig jaar ervaring die Toyota heeft op het gebied van elektrificatie en van kwaliteit, duurzaamheid en betrouwbaarheid. Het resultaat is een elektrische aandrijflijn – motor, aansturingseenheid en accumanagement – met een toonaangevende efficiëntie en een zeer competitieve actieradius.

Extra krachtige accu

Een onboard laadsysteem voor zonne-energie verlaagt de toch al geringe milieu-impact van de Toyota bZ4X Concept nog verder. Bovendien vergroot het ook de actieradius. Dankzij de jarenlange ervaring die Toyota heeft op het gebied van accutechnologie voor zijn succesvolle hybride- en plug-in hybridemodellen, is de extra krachtige accu zeer betrouwbaar en duurzaam. De actieradius blijft ook in een koud klimaat behouden.

SUV met topklasse vierwielaandrijving

Elektromotoren op de voor- en achteras zorgen voor vierwielaandrijving. Dit systeem heeft Toyota ontwikkeld in samenwerking met Subaru. De rijke historie en uitgebreide expertise van zowel Subaru als Toyota op 4×4-gebied zorgt voor een topklasse vierwielaandrijvingsysteem waarmee de Toyota bZ4X Concept zich onderscheidt in zijn klasse. Het systeem zorgt ervoor dat de SUV over uitstekende offroad eigenschappen beschikt en biedt extra veiligheid en gemoedsrust onder alle wegcondities.

Geavanceerd steer-by-wire-systeem

De Toyota bZ4X Concept wordt leverbaar met de allereerste combinatie (in een massa geproduceerde auto) van een nieuw stuurelement en een steer-by-wire-systeem. Deze technologie geeft de bestuurder meer controle, doordat het systeem bewegingen in de stuurinrichting op slecht wegdek en remkrachten niet doorgeeft. Dat zorgt voor een nog nauwkeuriger stuurrespons op basis van de gereden snelheid en de stuurhoek. Door de technologie komt ook het traditionele ronde stuurwiel te vervallen. Daarvoor in de plaats komt een nieuw, uniek vormgegeven stuurelement, waarmee de bestuurder zijn handen in een bocht niet meer hoeft te verplaatsen, wat het rijplezier vergroot.

Toyota bZ – diepere betekenis achter reeks nieuwe batterij-elektrische modellen

De Toyota bZ4X Concept is het eerste model met de nieuwe aanduiding bZ – ‘beyond Zero’. Toyota wil vóór 2025 vijftien batterij-elektrische modellen introduceren, waaronder zeven Toyota bZ modellen. Deze modellen maken het potentiële klanten mogelijk om probleemloos over te stappen naar een volledig elektrische auto, met alle voordelen van dien.

Chief Engineer Toyoshima legt uit: “Dit gaat niet alleen om bijdragen aan een beter milieu met een emissievrije auto. Het geeft echt meerwaarde aan ‘beyond Zero’ door het rijden ook gemakkelijker en leuker te maken.”

Geen CO 2 tijdens gehele levensduur

Toyota bZ modellen helpen bij het bereiken van CO 2 -neutraliteit. Daarbij gaat het om het neutraliseren van CO 2 -emissie tijdens de gehele levensduur van de auto – inclusief fabricage, distributie, gebruik, recycling en laatste verwerking.

‘beyond Zero’: vier aspecten

Toyota deelt ‘beyond Zero’ op in vier aspecten. De eerste en belangrijkste daarvan is ‘You and the Environment’. Dat gaat niet alleen om de energie die de auto verbruikt, maar ook om hoe die daarbij kan gebruikmaken van regeneratieve en hernieuwbare energie, zoals zonne-energie.

Het tweede aspect is ‘You and Your Car’. Daarbij maakt een batterij-elektrische auto niet alleen gebruik van een speciaal daarvoor ontwikkeld platform, maar ook van de nieuwste technologieën. De auto biedt uitstekende connectiviteit voor meer veiligheid, gemoedsrust en een leuke rijbeleving.

Het derde aspect, ‘You and Others’, staat voor het creëren van batterij-elektrische auto’s die een ruime en stille omgeving bieden en mensen inspireren om elkaar op te zoeken en samen ervaringen te delen.

Tot slot gaat ‘You and Society’ over de bredere invloed op de samenleving – de wereld een betere plek maken voor iedereen.

Voortbouwen op leiderschap Toyota op gebied van elektrificatie

De nieuwe Toyota bZ4X Concept is de nieuwste mijlpaal van Toyota op weg naar nul emissie. Die weg begon Toyota al in 1997 met de marktintroductie van de Prius, de eerste hybride-elektrische auto in massaproductie ter wereld. Sindsdien heeft Toyota altijd de grenzen van elektrificatie verlegd. Het maakte de hybridetechnologie nog efficiënter en ontwikkelde plug-in hybridetechnologie en waterstof-elektrische modellen met brandstofcel, waaronder de pas geïntroduceerde tweede generatie Toyota Mirai. Vandaag de dag heeft Toyota al meer dan 17 miljoen geëlektrificeerde voertuigen verkocht en daarmee zo’n 140 miljoen ton CO 2 -emissie bespaard. Tussen 2010 en 2019 heeft elektrificatietechnologie Toyota geholpen om de totale uitstoot van voertuigen van het merk met ongeveer 22 procent te reduceren.

Betere samenleving wereldwijd

Toyota bZ laat ook zien dat Toyota voor toekomstige mobiliteit verder kijkt dan alleen emissies voorkomen. Met een belangrijke focus op ‘Delivering Ever Better Mobility For All’ omvat ‘beyond Zero’ ook de wens van Toyota om producten en diensten aan te bieden die het rijplezier verhogen, een verbeterde verbonden rijervaring bieden en tegelijkertijd weggebruikers veilig en beschermd houden. Het ultieme doel is het creëren van een betere samenleving wereldwijd.

Breed aanbod aan geëlektrificeerde technologieën

Om dit te bereiken streeft Toyota naar een breed aanbod aan geëlektrificeerde technologieën, passend bij de eisen van diverse markten, consumenten en voertuigsoorten. Hybride, plug-in hybride, waterstof-elektrisch en batterij-elektrisch. Bovendien voegt de ontwikkeling van waterstof tot een belangrijke schone energiedrager een extra dimensie toe. Brandstofceltechnologie kan worden ingezet voor uiteenlopende vormen van transport. Niet alleen voor auto’s, maar ook voor zware vrachtwagens, bussen, treinen en schepen – en voor stationaire en mobiele stroomgeneratoren.

Van autoproducent naar mobiliteitsbedrijf

In 2018 kondigde Toyota aan te willen transformeren van een autoproducent naar een mobiliteitsbedrijf. Tegen 2025 wil Toyota wereldwijd meer dan zeventig geëlektrificeerde voertuigen aanbieden, waaronder ten minste vijftien batterij-elektrische modellen. In Europa zal dit zich tegen 2025 vertalen in een aandrijflijnmix van meer dan 70 procent hybride, meer dan 10 procent plug-in hybride en meer dan 10 procent volledig emissievrije modellen, zowel batterij-elektrisch als brandstofcel-elektrisch.

Mobiliteit voor iedereen op de wereld

De huidige generatie mensen is verantwoordelijk voor het nalaten van de prachtige wereld aan een volgende generatie, als een plek waar mensen met een gerust hart kunnen leven. Vanuit dit perspectief hanteert Toyota de mensgerichte filosofie dat technologie een positieve bijdrage moet leveren aan het geluk en de gezondheid van mensen. Door gebruik te maken van de kracht die het heeft ontwikkeld door ‘monozukuri’ (creëren of produceren) en door verdere technologische innovaties die de mogelijkheden van mobiliteit vergroten, wil Toyota diensten leveren die de vrijheid van mobiliteit beschikbaar maken voor iedereen op de wereld.

Elektrificatiestrategie verder ontwikkelen