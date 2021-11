Toyota de nieuwe GR86

De Toyota GR86 is een evolutie van de GT86, waarbij de klassieke opstelling met de motor voorin en achterwielaandrijving behouden blijft. De hoogtoerige viercilinder boxermotor heeft een grotere cilinderinhoud en levert daardoor meer vermogen en koppel. De rijeigenschappen zijn naar een nog hoger niveau getild dankzij onder meer een stijvere carrosserie, gewichtsbesparing en een lager zwaartepunt. De Toyota GR86 maakt zijn Europese debuut op 2 december 2021 en komt in het voorjaar van 2022 op de markt.

De Toyota GR86 is de nieuwste toevoeging aan het drieluik van pure Toyota sportauto’s, dat verder bestaat uit de Toyota GR Supra en Toyota GR Yaris. Voor al deze modellen is gebruikgemaakt van de expertise van Akio Toyoda (Master Driver en CEO/President Toyota Motor Corporation) en Toyota GAZOO Racing, de racedivisie van Toyota waarmee het meedoet aan het World Rally Championship (WRC). Toyota GAZOO Racing is de huidige wereldkampioen van het World Endurance Championship (WEC).

Intensere rijbeleving

Het exterieurdesign van de Toyota GR86 is een evolutie van dat van de GT86, inclusief verwijzingen naar de geweldige Toyota sportauto’s van weleer, zoals de legendarische Toyota 2000GT en veelgeprezen Toyota AE86 Corolla, die wereldwijd bekend staat als ultieme driftauto. Verschillende stijlkenmerken van andere GR-modellen zijn te zien, zoals de L-vormige LED-dagrijverlichting of de grille met rooster in G-motief. Bij het design is ook veel aandacht besteed aan de aerodynamica, waarbij de expertise van Toyota GAZOO Racing van pas kwam. De afmetingen van de GR86 zijn vrijwel gelijk aan die van de GT86. Wel is de GR86 10 mm lager en de wielbasis is 5 mm groter. De zitpositie van de bestuurder is 5 mm lager, wat samen met het lagere zwaartepunt verder bijdraagt aan een intensere rijbeleving.

Vergrote cilinderinhoud

Net als bij de Toyota GT86 staat bij de nieuwe GR86 de boxermotor centraal. De motor vormt de basis voor de sportieve prestaties en draagt met onder meer zijn horizontaal geplaatste cilinders bij aan het lage zwaartepunt van de auto. De viercilinder met zestien kleppen en bovenliggende nokkenassen is qua bouwwijze gelijk aan het blok van de GT86, maar de motorinhoud is gestegen van 1.998 cm3 naar 2.387 cm3.

17% meer vermogen

De compressieverhouding blijft met 12,5:1 hetzelfde. Het vermogen is met zo’n 17% toegenomen: van 147 kW/200 pk naar 172 kW/234 pk bij 7.000 t/min. Daardoor is de acceleratietijd van 0 naar 100 km/u een seconde korter: 6,3 seconden (6,9 seconden met automaat). De topsnelheid van de GR86 ligt op 226 km/u voor de handgeschakelde versie en 216 km/u met automaat.

Meer koppel, meer souplesse

Ook het koppel is toegenomen en wordt bovendien eerder afgegeven. Bij 3.700 t/min is de volle 250 Nm al beschikbaar, tegenover 205 Nm bij 6.600 toeren bij de GT86. Dat zorgt voor een vloeiende, krachtige acceleratie tot aan hoge toerentallen en zeer aansprekende rijeigenschappen. De koppelafgifte is gelijk voor beide transmissies.

Lichtgewicht, 50% stijvere carrosserie

Geweldige rijeigenschappen zijn hét kenmerk van de GT86. Om het extra vermogen van de Toyota GR86 volledig tot zijn recht te laten komen zijn onderstel en carrosserie aangepast met onder meer lichtere, sterkere materialen die zorgen voor extra stijfheid en tegelijkertijd een lager gewicht. Dat is onder meer bereikt door de toepassing van aluminium (dak, motorklep, spatborden voor) en verlijming van bepaalde delen. Ook zijn op strategische plaatsen verstevigingen doorgevoerd. Het resultaat is een 50% stijvere carrosserie, maar ook een lager zwaartepunt en een vrijwel ideale gewichtsverdeling van 53/47 voor/achter. De GR86 heeft ondanks het vergrote motorblok, een hogere veiligheidsuitrusting en versterkingen in de carrosserie een gewicht dat ongeveer 20 kilogram lichter is dan zijn voorganger.

Optimale grip, meer stabiliteit

De Toyota GR86 is net als zijn voorganger uitgerust met een onafhankelijke MacPherson-ophanging vóór en dubbele draagarmen achter. De afstelling is nu nog meer gefocust op responsiviteit en stabiliteit. Een Torsen limited-slip-differentieel zorgt voor optimale grip. De karakteristiek van vering en demping is geoptimaliseerd voor een voorspelbaar rijgedrag, terwijl verschillende wijzigingen aan de bevestingspunten ook weer zorgen voor meer stijfheid. De achterwielophanging is verstevigd om het toegenomen koppel beter aan te kunnen. Zo is de stabilisatorstang nu direct verbonden met het subframe, wat zorgt voor meer stabiliteit. De GR86 staat op 17-inch lichtmetalen wielen of op 18-inch lichtmetaal.

Geavanceerde D-4S brandstofinjectie

Met verschillende maatregelen is het gewicht van het motorblok verlaagd. De D-4S brandstofinjectie is aangepast voor een snellere reactie op het gas. De injectie is zowel direct als via poorten. De directe injectie heeft een koelend effect in de cilinders en maakt een hoge compressieverhouding mogelijk, terwijl de poortinjectie de efficiëntie verbetert bij deellast. De verbeterde koppelafgifte en acceleratie zijn mede te danken aan de herziene luchtinlaat, een nieuwe brandstofpomp en een kleinere waterpomp. Ook zijn een nieuwe oliekoeler en radiator toegepast voor meer koeling. Tot slot zorgt het uitlaatsysteem met een nieuwe middensectie voor een krachtiger uitlaatgeluid bij acceleratie, dat wordt versterkt door het Active Sound Control-systeem.

Track-modus

De handgeschakelde zesversnellingsbak en de automatische transmissie zijn herzien. Verschillende aanpassingen zorgen voor een lichter schakelende handbak. De versnellingshendel ligt dankzij een nieuwe vormgeving beter in de hand en heeft kortere schakelwegen. Het prestatiepotentieel van de auto is ten volle te benutten in de Track-modus en de stabiliteitscontrole is bovendien uitschakelbaar. De automaat schakelt dankzij extra frictieplaten en een nieuwe, sterkere koppelomvormer eveneens soepeler. Schakelpaddles maken het mogelijk om alsnog zelf te schakelen. In Sport-modus bepaalt de automaat op basis van onder meer de gas- en reminput van de bestuurder de ideale versnelling.

Verbeterde wendbaarheid

De nieuwe elektronische stuurbekrachtiging heeft een verhouding van 13,5:1 en het stuurwiel maakt slechts 2,5 omwentelingen van links tot rechts. Het resultaat is een

directe besturing en een verbeterde wendbaarheid. De stuurbekrachtigingsmotor is geïntegreerd in de stuurkolom, wat zowel gewicht als ruimte spaart. Voor en achter zijn geventileerde remschijven gemonteerd met een diameter van respectievelijk 294 en 290 mm. Alle controlesystemen – ABS, Brake Assist, Traction Control, Vehicle Stability Control en Hill Start Assist – zijn standaard, evenals een noodremsysteem.

Interieur sterk gefocust op de rijder

Het interieur van de GR86 is sterk gefocust op de rijder met behoud van gebruiks- en bedieningsgemak. Bedieningselementen zijn intuïtief gepositioneerd, zoals het paneel voor de airconditioning met LED-verlichting en schakelaars als pianotoetsen. De centrale armsteun biedt niet alleen ondersteuning, maar bevat ook bekerhouders, twee USB-poorten en een AUX-aansluiting. Het multimediasysteem reageert sneller en omvat onder andere DAB+ radio-ontvangst en smartphone-integratie met Apple CarPlay en Android Auto.

Goede ondersteuning van het lichaam

De nieuw ontworpen sportstoelen zijn voorzien van afzonderlijke pads die zorgen voor een goede ondersteuning van het lichaam. Een hendel bovenaan de rugleuning zorgt voor gemakkelijke toegang naar de zitplaatsen achterin. De rugleuningen van de zitplaatsen achterin zijn neer te klappen voor extra toegang tot de bagageruimte. In neergeklapte positie is de bagageruimte groot genoeg voor bijvoorbeeld vier wielen – ideaal voor wie met zijn of haar GR86 een trackday bezoekt. De focus op het rijden komt ook terug in het kleurgebruik: zwart met zilveren accenten of zwart met dieprode details in de bekleding, stiksels en vloermatten.

Toyota verwacht de nieuwe GR86 in het voorjaar van 2022 op de Europese markt te brengen waaronder Nederland. De prijzen maakt Toyota nog bekend.