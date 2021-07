De nieuwe Toyota GR 86 komt deze zomer in actie tijdens het Goodwood Festival of Speed dat dit jaar gehouden wordt van 8 tot en met 11 juli 2021 op het terrein van Goodwood House in West Sussex, Engeland…

Toyota GR 86 maakt dynamisch werelddebuut tijdens Goodwood Festival of Speed

De nieuwe Toyota GR 86 komt deze zomer in actie tijdens het Goodwood Festival of Speed dat dit jaar gehouden wordt van 8 tot en met 11 juli 2021 op het terrein van Goodwood House in West Sussex, Engeland. Het zal de eerste keer zijn dat de Toyota GR 86 voor het publiek zijn weggedrag en wendbaarheid demonstreert. De sportcoupé is ontwikkeld door Toyota GAZOO Racing en is na de GR Supra en GR Yaris het derde GR-model dat wereldwijd op de markt komt.

Bezoekers van het fameuze Goodwood Festival of Speed kunnen de nieuwe Toyota GR 86 van dichtbij ervaren in de ‘First Glance Paddock’. Ook doet Toyota’s nieuwe sportcoupé mee aan de beroemde heuvelklim van Goodwood.

Puur rijplezier

De Toyota GR 86 werd in april van dit jaar onthuld en blijft trouw aan de kernwaarden die zijn voorganger GT86 tot een succes gemaakt hebben (inmiddels meer dan 200.000 keer verkocht). Een toegankelijke en gemakkelijk te besturen sportcoupé die zijn bestuurder trakteert op puur rijplezier. De Toyota GR 86 heeft een klassieke sportauto-opstelling met de motor voorin en achterwielaandrijving. Deze boxermotor heeft een inhoud van 2,4-liter (was 2,0-liter) en is krachtiger dan voorheen.

Nog scherper

De afmetingen van de Toyota GR 86 zijn bijna identiek aan die van zijn voorganger, maar een 50 procent grotere torsiestijfheid zorgt voor een nog scherpere handling en besturing. Tijdens de ontwikkeling lag de focus op gewichtsbesparing. Dit heeft geleid tot het gebruik van aluminium voor het dak en bepaalde carrosseriedelen. Dit maakt de Toyota GR 86 tot de lichtste 4-zits coupé in zijn klasse (voorlopig leeggewicht: 1.270 kg).

Afgeleid van autosport

Aerodynamische details die rechtstreeks zijn afgeleid van de autosportactiviteiten van Toyota GAZOO Racing zijn onder andere de luchtinlaten aan de voorkant en de skirts onderaan de portieren. De wielophanging bestaat uit MacPherson-veerpoten voor en dubbele draagarmen achter. Verder staat de Toyota GR 86 op 18-inch wielen met 215/40R18-banden.

Europese marktintroductie

De nieuwe Toyota GR 86 volgt het voorbeeld van de Toyota GR Supra die in 2018 zijn dynamische werelddebuut maakte tijdens het Goodwood Festival of Speed. En ook de Toyota GT86 was ooit een van de nieuwkomers op het festival, namelijk in 2012. Meer details over de GR 86 maakt Toyota bekend in aanloop naar de Europese marktintroductie waarvan het exacte moment in een later stadium bekend wordt gemaakt.