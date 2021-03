Toyota breidt GR Supra 3.0 uit met exclusieve nieuwe Jarama Racetrack Edition

Toyota introduceert een zeer exclusieve nieuwe uitvoering van de GR Supra 3.0: de Jarama Racetrack Edition, inclusief unieke stylingdetails en een hoogwaardige uitrusting. Toyota produceert slechts negentig exemplaren voor de Europese markt, als verwijzing naar de interne codenaam van de auto: A90. Er komt één GR Supra Jarama Racetrack Edition (vanaf 85.995 euro) naar Nederland.

De speciale editie van de Toyota GR Supra is vernoemd naar het fameuze circuit van Jarama bij de Spaanse hoofdstad Madrid. Op dat circuit werd de Toyota GR Supra voor het eerst aan de tand gevoeld door de internationale media – en daar oogstte de auto ook veel lof. De Jarama Racetrack Edition is voorzien van de 250 kW/340 pk sterke 3,0-liter zescilinder-in-lijn turbomotor uit de GR Supra 3.0. De letters GR geven aan dat Toyota GAZOO Racing nauw bij de ontwikkeling van de auto is betrokken.

Unieke carrosseriekleur

De GR Supra Jarama Racetrack Edition onderscheidt zich optisch met zijn unieke carrosseriekleur Horizon Blue en de in matzwart uitgevoerde gesmede lichtmetalen 19-inch wielen en de zichtbare rode remklauwen. Het interieur is voorzien van een koolstofvezel inzet in het dashboard, met het productienummer, de contouren van het circuit van Jarama én het Toyota GR Supra-logo. Het interieur is bekleed in zwart alcantara met blauw stiksel. De stoelen zijn elektrisch verstel- en verwarmbaar en voorzien van geheugenfuncties.

‘Golden ratio’

De prestaties en de wegligging liggen op hetzelfde hoge niveau als die van de reguliere GR Supra. Dat is te danken aan het uitgebalanceerde onderstel en de ‘golden ratio’ ervan: de ideale verhouding van de grote spoorbreedte en de korte wielbasis. Het lage zwaartepunt van de auto, de lichte en stijve carrosserie en het aerodynamische design dragen allemaal bij aan de wendbaarheid en stabiliteit. Deze kwaliteiten zijn nog versterkt door sportieve voorzieningen als de adaptieve en variabele wielophanging (met keuze uit instellingen NORMAL en SPORT), het actieve differentieel, de sportief afgestelde besturing en de krachtige Brembo-sportremmen met aluminium vierzuigerklauwen en geventileerde remschijven van 348 mm diameter aan de voorzijde.

Launch control

De turbomotor is gekoppeld aan een sportieve en snel schakelende 8-trapsautomaat. Met gebruik van de ‘launch control’ accelereert de GR Supra Jarama Racetrack Edition in slechts 4,3 seconden vanuit stilstand naar 100 km/u. Het rijden wordt nog leuker door het hoge maximumkoppel van 500 Nm, dat beschikbaar is van 1.600 tot 4.500 t.p.m.

Uitrusting

De uitrusting van de Jarama Racetrack Edition omvat onder meer satellietnavigatie met kaartweergave in 3D, smartphone-integratie via Apple CarPlay en Android Auto, Supra Connect voor toegang tot onlinediensten en een audiosysteem met tien speakers. De multimediafuncties zijn te bedienen via een 8,8-inch TFT-touchscreen en voor sommige functies ook spraakherkenning.

Supra Safety + Package

Het Supra Safety + Package biedt een uitgebreid gamma actieve veiligheidsfuncties, inclusief een Pre-Collision System met voetgangersherkenning en de mogelijkheid om overdag ook fietsers te herkennen, Lane Departure Alert met stuurassistentie, Adaptive Cruise Control met stop-and-go-functie, Adaptive High-beam System, Adaptive Front-light System dat de lichtbundel van de koplampen laat meesturen met het stuurwiel en de stand van de voorwielen, en Road Sign Assist.