Toyota Highlander Hybrid: zuinige fullsize 7-persoons SUV

Toyota komt in januari 2021 met een royale SUV op de Nederlandse markt als aanvulling op andere Toyota SUV-modellen zoals de Toyota C-HR en Toyota RAV4. De ruime SUV biedt een comfortabele zitplaats aan zeven inzittenden, inclusief bestuurder, en is uitgerust met Toyota’s nieuwste en vierde generatie hybride-technologie in combinatie met standaard permanente All Wheel Drive. Toyota heeft alle prijzen van de nieuwe SUV bekendgemaakt en die beginnen bij 59.995 euro voor de Business-uitvoering.

Toyota geeft de Highlander een complete standaarduitrusting mee. Voorbeelden zijn ledverlichting rondom (koplampen, dagrijverlichting, mistlampen vóór en achterlichten), privacy glass achter, Smart Entry en metallic lak voor de 5-deurscarrosserie. Het ruime interieur is voorzien van onder meer Climate Control met drie zones en een bedieningsmogelijkheid voor de passagiers op de tweede zitrij, stoelverwarming en een Toyota Touch® 2 multimediasysteem met 8-inch touchscreen. Ook aanwezig zijn digitale radio (DAB+) met zes speakers, vijf USB-aansluitingen en smartphone-integratie met een draadloze oplader, Apple CarPlay1 en Android Auto2.

Executive: extra comfort

De Toyota Highlander Executive (vanaf 69.995 euro) voegt hier zaken aan toe als een elektrisch bedienbare achterklep, een Toyota Touch® 2 Go Plus navigatiesysteem, een parkeerhulpcamera achter, zwartlederen bekleding, een JBL Premium audio met 11 speakers en 1.200 Watt, 20-inch lichtmetalen velgen en voorportieren met geluidswerend glas.

Riante standaarduitrusting

Meest luxe uitvoeringen van de Toyota Highlander zijn de Premium en voor de zakelijke klanten de Business Plus (vanaf 76.495 respectievelijk 72.995 euro). Tot de riante standaarduitrusting behoren een Head-Up Display (HUD) in kleur, een verwarmbare achterbank en stuurwiel, een camerafunctie in de binnenspiegel (Smart Rear View Mirror), een groot 12,3-inch multimediascherm en stoelventilatie voor de bestuurder en zijn passagier.

Actieve veiligheid niet optioneel maar standaard

Een belangrijk speerpunt van de Toyota Highlander is zijn omvangrijke veiligheidsuitrusting: Toyota Safety Sense 2.5. Dit uitgebreide pakket actieve veiligheidssystemen is standaard en omvat Intelligent Adaptive Cruise Control, Pre-Collision System met voetgangers- en fietsersdetectie, Automatic High Beam, Road Sign Assist, Lane Departure Alert, Lane Trace Assist en vermoeidheidsherkenning. En ook Blind Spot Monitor en Rear Cross Traffic Alert behoren tot de uitrusting.

Toyota breidt aanbod SUV’s verder uit

De modelnaam Highlander bestaat al langer, maar Toyota haalt de ruime 7-persoons SUV voor het eerst naar Europa en dus ook naar Nederland. Toyota positioneert de Highlander in zijn SUV-aanbod boven de succesvolle Toyota RAV4. Andere SUV-modellen van Toyota zijn de onderscheidend gelijnde compacte crossover Toyota C-HR en de al aangekondigde Yaris Cross die op de nieuwste generatie Yaris is gebaseerd en vanaf de zomer van 2021 leverbaar is.

CO2-uitstoot een van de laagste in segment

Als nieuwkomer in het segment trekt de Toyota Highlander ten strijde met een aantal aansprekende eigenschappen. Een voorbeeld is de CO2-uitstoot vanaf 149 gr/km die tot de laagste in zijn klasse behoort. Dit komt overeen met een brandstofverbruik van 6,6 l/100 km gemiddeld. Deze relatief lage cijfers zijn voor een groot deel te danken aan de efficiënte 2,5-liter hybride-aandrijflijn. Hiermee rijdt de Highlander deels elektrisch zonder te hoeven laden met een CO2-uitstoot die normaliter minimaal twee segmenten lager wordt aangetroffen. De cijfers zijn gezien het hoge systeemvermogen van 182 kW/248 pk en de afmetingen van de Highlander (zoals een lengte van 4,966 mm) des te opmerkelijker.

Aanhanggewicht geremd: 2.000 kg

Dat de Highlander aan de bovenkant van Toyota’s SUV-aanbod zit, is te merken aan de grote bagageruimte van 865 liter (met de twee achterste zitplaatsen neergeklapt). Door ook de tweede zitrij neer te klappen, blijft er zelfs 1.909 liter over. Die tweede zitrij is over een afstand van 180 mm te verschuiven zodat passagiers helemaal achterin comfortabel kunnen in- en uitstappen. Ook twee volwassenen vinden hier een ruimte en gerieflijke zitplaats. Het maximale aanhanggewicht van de Highlander bedraagt 2.000 kg (geremd), voldoende voor een flinke caravan of paardentrailer.

De nieuwe Toyota Highlander arriveert eind januari 2021 in de showroom van de Toyota dealer.