Toyota Hilux GR Sport: prestaties en design geïnspireerd op rallysuccessen van iconische pick-up

De Toyota Hilux heeft een GR Sport-behandeling ondergaan. Dat betekent dat de pick-up een sportief design gekregen heeft, met onder andere een exclusieve zwarte grille met gaaspatroon, nieuwe mistlampbehuizingen en zwarte 17-inch wielen. Het interieur is uitgerust met sportstoelen met een combinatie van leder en suède met rode perforaties en stiksels. Toyota heeft verder de wielophanging van de vierwielaangedreven Hilux – in 2019 winnaar van de Dakar Rally – aangescherpt met onder meer monotube gas-schokdempers. De Hilux GR Sport is per direct te bestellen.

De Toyota Hilux won in 2019 de Dakar Rally, die bekendstaat als de meest extreme rally ter wereld. Onder de vlag van Toyota GAZOO Racing (vandaar de letters GR in de aanduiding GR Sport) bewees de Hilux zijn onverwoestbare karakter; een ijzersterk ladderchassis in combinatie met een robuuste pick-upcarrosserie. De successen die de Hilux in het terrein boekt, heeft geleid tot de nu gepresenteerde Hilux GR Sport.

Geïnspireerd op iconische Dakar-raceauto

Nasser Al-Attiyah is de coureur die in 2019 met de Hilux zijn derde Dakar-overwinning behaalde en zegt over de Hilux GR Sport: “De Toyota Hilux is legendarisch op het gebied van robuustheid en betrouwbaarheid. Dit geldt niet alleen voor de rallyversie, maar ook voor de productiemodellen, waaronder de Hilux GR Sport. Dit nieuwe model is geïnspireerd op de iconische Dakar-raceauto en biedt een nieuw niveau van rijervaring, zowel op de openbare weg als in het terrein. Hij brengt een deel van Dakar naar kopers over de hele wereld.”

Krachtig frontdesign

De zwarte grille van de Hilux GR Sport is voorzien van een speciaal design met G(AZOO)-patroon. Op een centrale plek staat de naam Toyota in een klassieke opstelling uitgespeld. Dit is een verwijzing naar de badges op de vierde generatie Hilux uit begin jaren 80. Het krachtige frontdesign wordt versterkt door nieuwe, grotere mistlampbehuizingen. De exclusieve 17-inch lichtmetalen wielen zijn voorzien van een contrasterende zwarte en machinaal bewerkte afwerking en uitgerust met all-terrainbanden. De buitenspiegelbehuizingen, opstaptreden, spatborden en handgreep van de achterklep zijn eveneens in zwart uitgevoerd.

Complete uitrusting

Toyota rust de Hilux GR Sport uit met nieuwe sportstoelen met de sportieve combinatie van zwart leer en synthetisch suède met rode perforaties en stiksels. Het GR Sport-logo is te vinden op de rugleuningen, de vloermatten, de startknop en – met een animatie – in het informatiedisplay. De bestuurder beschikt over schakelpaddles en aluminium sportpedalen. Het sportieve design wordt benadrukt door accenten met koolstofvezellook, een rode lijn over de volle breedte van het dashboard en blauwe portierverlichting. De complete uitrusting omvat verder LED-koplampen, Smart Entry, Dual Zone Climate Control, Downhill Assist Control, een automatisch sperdifferentieel, een Panoramic View Monitor en JBL-audio met 800 watt.

Meer controle, reactievermogen en grip

De Hilux GR Sport is ontwikkeld voor avontuurlijke reizen en een actieve levensstijl. Voor mensen van wie de manier van leven verdergaat dan het alledaagse. Voor een nog intensievere rijervaring is de wielophanging van de Hilux verder verbeterd. Dit heeft geleid tot nog meer controle, reactievermogen en grip. De offroad-capaciteiten van de Toyota Hilux zijn wereldvermaard, sinds de laatste vernieuwingsronde eind 2020 geholpen door een automatisch sperdifferentieel en Active Traction Control. Tegelijkertijd zijn toen het rijgedrag en comfort op de openbare weg op een hoger plan gebracht.

Ophanging verder verbeterd

De belangrijkste kenmerken van het verbeterde ophangingssysteem zijn de nieuwe monotube schokdempers en voorveren. Het ontwerp van één buis creëert een groter zuigeroppervlak voor betere dempingsprestaties, met een snellere respons en een betere warmteafvoer. Het draagt ook bij aan de kwaliteit van de schokdemper-olie op het gebied van prestaties in combinatie met gas, zoals tijdens het rijden onder zware terreinomstandigheden.

Opnieuw afgestelde bladveren

De voorste schroefveren zijn verstevigd en zowel deze als de nieuwe schokbrekers zijn rood geverfd om het speciale karakter van de Hilux GR Sport te benadrukken. Al deze aanpassingen komen boven op de upgrades die eerder zijn geïntroduceerd met de introductie van de vernieuwde Hilux, waaronder opnieuw afgestelde bladveren achter. Het resultaat is een vertrouwenwekkende betrouwbaarheid onder de meest veeleisende rijomstandigheden.

Aanzienlijke verbeteringen

Alle wijzigingen zorgen in vergelijking tot de reguliere Hilux voor aanzienlijke verbeteringen wat betreft de rijeigenschappen. Voorbeelden zijn een verminderde stuurinspanning tijdens het rijden op een vlakke ondergrond en een verbeterd rol- en gripgevoel aan de achterzijde. De nieuwe set-up draagt ook bij aan het rijcomfort, met een snellere respons op hoogfrequentie trillingen en een groter dempingsvermogen om carrosseriebewegingen beter te beheersen en schokken beter te elimineren.

Krachtige 2,8-liter D-4D-motor

De nieuwe Toyota Hilux GR Sport wordt aangedreven door een krachtige 2,8-liter D-4D-motor met 150 kW/204 pk en 500 Nm koppel. Hij is gekoppeld aan een automatische zesversnellingsbak. De GR Sport behoudt de indrukwekkende laadcapaciteiten van de reguliere Hilux die tot de beste in zijn klasse behoren. De Hilux GR Sport heeft een laadvermogen van een ton en kan geremde aanhangwagens tot 3,5 ton trekken.