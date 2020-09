Toyota neemt krachtigste Yaris ooit in productie

Het allereerste exemplaar van de krachtigste en snelste Toyota Yaris in serieproductie is een feit. Op 26 augustus jl. verliet deze op de rallysport geïnspireerde GR Yaris…

Het allereerste exemplaar van de krachtigste en snelste Toyota Yaris in serieproductie is een feit. Op 26 augustus jl. verliet deze op de rallysport geïnspireerde GR Yaris de volledig nieuwe productielijn van Toyota’s Motomachi-fabriek in Toyota City, Japan. De Toyota GR Yaris met 4×4-aandrijving is uitgerust met een nieuwe 3-cilinder 1.6 turbobenzinemotor die 192 kW/261 pk en 360 Nm levert en hiermee de krachtigste 3-cilinder productiemotor ter wereld is.

Toyota heeft het assemblageproces specifiek voor de GR Yaris ontworpen. Toyota GAZOO Racing – Toyota’s autosportdivisie die de GR Yaris ontwikkeld heeft en produceert – heeft de productiestart bovendien aangegrepen om een speciale ‘GR factory’ op te richten, bedoeld voor de productie van Toyota GR sportauto’s. Die bestaat uit afzonderlijke productieruimtes die in verbinding staan door Automatisch Geleide Voertuigen (AGV’s) en omvat daardoor carrosserie- en productielijnen zonder transportband.

Essentieel voor sportauto’s

Door de speciale werkwijze is de productiefaciliteit in staat zeer stijve carrosserieën te maken – essentieel voor sportauto’s – en kan Toyota een uiterst nauwkeurige montage garanderen, twee aspecten die voor een gebruikelijke productielijn voor grote volumes een uitdaging zijn.

Takumi

Toyota GAZOO Racing heeft voor de productie van de GR Yaris Toyota’s meest hoogopgeleide en ervaren technici bijeengebracht. Deze medewerkers worden takumi genoemd en zijn nog het beste te vergelijken met ambachtslieden die excelleren op hun vakgebied. Hun vakmanschap staat niet ter discussie. Toyota gebruikt de ‘GR factory’ behalve voor de productie van de GR Yaris ook voor het opleiden van medewerkers op het gebied van vakmanschap en technische vaardigheden.

Superieure prestaties

De nieuwe GR Yaris is geboren in het heetst van de rallystrijd van het WRC, het World Rally Championship waaraan Toyota GAZOO Racing met succes meedoet met de Yaris WRC. De unieke 3-deurs sportauto staat op een gloednieuw platform met een lichtgewicht GR-FOUR 4×4-aandrijflijn voor superieure prestaties. De GR Yaris weegt een relatief weinige 1.280 kg en biedt hiermee een indrukwekkende pk-gewichtsverhouding van 4,9 kg/pk. De topsnelheid is begrensd op 230 km/u en in slechts 5,2 seconden sprint de GR Yaris vanuit stilstand naar 100 km/u.