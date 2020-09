Nog hoger prestatieniveau voor Toyota Land Cruiser

Toyota heeft zijn iconische Land Cruiser vernieuwd. De legendarische terreinwagen zet zijn reputatie als onverzettelijke offroad SUV letterlijk kracht bij met een sterkere 2,8-liter D-4D dieselmotor. Verder heeft de Land Cruiser Stop & Start-technologie gekregen en is zowel het multimediasysteem als de actieve veiligheid van Toyota Safety Sense uitgebreid. Ten slotte is de Land Cruiser voortaan ook leverbaar als Land Cruiser ‘Black Line’ met exclusieve designelementen voor ex- en interieur.

Met een offroad erfgoed van bijna 70 jaar is de Toyota Land Cruiser uniek in zijn klasse vanwege de ongekende combinatie van uitstekende kwaliteit, duurzaamheid en betrouwbaarheid met ongeëvenaarde offroad prestaties en een steeds hoger niveau van luxe, comfort en prestige.

Al meer dan 10 miljoen verkocht

De uitzonderlijke offroad capaciteiten van de Land Cruiser – wereldwijd leverbaar in meer dan 190 landen, het hoogste aantal van alle nu leverbare Toyota modellen – hebben geresulteerd in een ijzersterke reputatie als een van de sterkste en betrouwbaarste 4×4’s. Mede hierdoor is de Land Cruiser segmentleider in verschillende Europese landen en wereldwijd zijn er al meer dan 10 miljoen Land Cruisers verkocht.

Meer vermogen en koppel

De 2,8-liter 4-cilinder dieselmotor met DOHC, 16 kleppen en common rail-technologie van de Land Cruiser biedt voortaan meer vermogen en koppel. Het vermogen bedraagt nu 150 kW/204 pk bij 3.000-3.400 t.p.m., een toename van 20 kW/27 pk. Het maximumkoppel is 500 Nm bij 1.600-2.800 t.p.m., een stijging van 50 Nm. Gekoppeld aan een 6-traps automatische transmissie bereikt de Land Cruiser hiermee een topsnelheid van 175 km/u. De Land Cruiser accelereert in 9,9 seconden vanuit stilstand naar 100 km/u. Dat is maar liefst 3 seconden sneller dan zijn voorganger.

Lager verbruik en minder CO 2

Door de toevoeging van Stop & Start-technologie is zowel het gemiddelde brandstofverbruik als de CO 2 -uitstoot gedaald. Het verbruik en de uitstoot bedragen nu respectievelijk 7,0 l/100 km en 192 g/km gemiddeld (achtereenvolgens 0,7 l/100 km en 18 g/km minder).

Uitgebreide ‘connected’ services

Het interieur van de Land Cruiser is voorzien van een uitgebreid en herzien multimediasysteem dat sneller reageert. Het touchscreen biedt Apple CarPlay® en Android Auto™. Het startscherm (‘Home’) is naar eigen smaak aan te passen. Het zoeken naar bijvoorbeeld adressen kan sneller en gemakkelijker dan voorheen en verder biedt het systeem ‘over-the-air’ updates en 3 jaar kaartupdates van de navigatie. De uitgebreide ‘connected’ services bestaan uit onder meer live online verkeersinformatie, een Google-zoekfunctie en informatie over snelheidscamera’s, parkeermogelijkheden, brandstofprijzen en het weer.

Toyota Safety Sense uitgebreid

De Land Cruiser is uitgerust met de tweede generatie van Toyota Safety Sense, een uitgebreid pakket actieve veiligheidssystemen. Dit is uitgebreid met een Pre-Collision System (PCS) dat dag en nacht voetgangers kan detecteren en fietsers overdag. Verder is Intelligent Cruise Control toegevoegd.

Nieuw: Land Cruiser ‘Black Line’

Toyota levert de vernieuwde Land Cruiser naar wens als ‘Black Line’ voor meer stijl en aanzien. Dit model is voorzien van een donkerchromen grille en een sierlijst achter in dezelfde kleur; een primeur voor de Land Cruiser. Ook behoren zwarte 18” lichtmetalen wielen en zwarte omlijsting van de mistlampen, buitenspiegels, achterlichten en ramen tot het pakket. In het interieur is de middenconsole in zwart uitgevoerd.

De vernieuwde Toyota Land Cruiser staat vanaf begin november bij de Toyota dealer.