Toyota trekt het doek van volledig nieuwe Toyota GR 86

Toyota onthult vandaag de langverwachte opvolger van de Toyota GT86, de volledig nieuwe Toyota GR 86. De sportcoupé is ontwikkeld door Toyota GAZOO Racing en is het derde GR-model dat…

De nieuwe Toyota GR 86 biedt dezelfde hoge mate van rijplezier als zijn voorganger, de alom geprezen Toyota GT86. Die kwam in 2012 op de markt en is inmiddels wereldwijd meer dan 200.000 keer verkocht. De nieuwe Toyota GR 86 wordt naar verwachting de lichtste 4-zits coupé in zijn klasse dankzij meerdere gewicht besparende toepassingen, waaronder dak- en carrosseriedelen van aluminium.

Horizontale geplaatste viercilindermotor

De Toyota GR 86 wordt aangedreven door een nieuwe lichtgewicht horizontaal geplaatste viercilindermotor. De motorinhoud is in vergelijking tot de Toyota GT86 met 2,0-liter motor vergroot tot 2,4-liter. Mede hierdoor levert de Toyota GR 86 betere prestaties dan zijn voorganger.

Stuur- en rijgedrag nog scherper

De afmetingen van de nieuwe Toyota GR 86 zijn bijna identiek aan die van de GT86. Voor extra wendbaarheid is het lage zwaartepunt van de sportauto behouden. De torsiestijfheid is met ongeveer 50 procent verhoogd. Hierdoor zijn stuur- en rijgedrag nog scherper geworden.

‘Best in class’

Bepaalde functionele aerodynamische componenten zoals onder andere de luchtinlaten aan de voorzijde en openingen net achter de voorste spatborden zijn ontwikkeld op basis van de race-ervaring die Toyota GAZOO Racing de afgelopen jaren heeft opgedaan. Het moet ertoe bijdragen dat de nieuwe Toyota GR 86 net als zijn voorganger GT86 ‘best in class’ wordt als het aankomt op stabiliteit en ‘handling’.

De geheel nieuwe Toyota GR 86 komt naar Europa en dus ook naar Nederland. Meer details maakt Toyota later dit jaar bekend.