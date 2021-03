Toyota onthult extra stoere Yaris Cross Adventure

De nieuwe Toyota Yaris Cross Adventure valt direct op dankzij zijn onderscheidende karakter. De robuuste eigenschappen van het nieuwe model zijn zichtbaar aan de kunststof beschermingsdelen van de voor- en achterbumper, de in zilver gespoten dakrails en opvallende donkergrijze 18-inch lichtmetalen wielen.

Doelgericht karakter

In het interieur komt het doelgerichte karakter van de Yaris Cross Adventure tot uiting in pianozwarte details en zwarte hemelbekleding. De stoelen met goede zijdelingse steun zijn afgewerkt met een lederachtige bekleding in Adventure-design. Het zwarte soft-touch dashboard en de portierpanelen hebben unieke decoratie in de specifiek voor de Yaris Cross ontwikkelde kleur Brass Gold. Het stuurwiel en de schakelpook zijn met leder bekleed.

Yaris Cross Launch Edition

De Launch Edition is het absolute topmodel van de Yaris Cross, met exclusieve lederen bekleding en exclusieve 18-inch lichtmetalen wielen. Tot de uitrusting behoren standaard een elektrisch bedienbare achterklep met kicksensor, een Head-up Display en two-tone kleurencombinatie in Brass Gold met zwart dak. De Launch Edition is gelimiteerd leverbaar.

Yaris Cross – perfect in balans

De Yaris Cross is net als de Yaris hatchback ontwikkeld op het GA-B-platform – onderdeel van de modulaire Toyota New Global Architecture (TNGA) – maar heeft een hogere zitpositie en een grotere bodemvrijheid. Daarmee past hij perfect in hetzelfde rijtje als de Toyota RAV4 – de bestverkochte SUV ter wereld – en de onderscheidend gelijnde Toyota C-HR. Het GA-B-platform heeft geresulteerd in een zeer hoge carrosseriestijfheid, een laag zwaartepunt en een uitgebalanceerd onderstel. Een wendbaar, behendig en zelfverzekerd rijgedrag is daarmee gegarandeerd, net als een uitstekend rijcomfort.

Slimme hybride aandrijflijn

De hybride aandrijflijn van de Yaris Cross is gebaseerd op de 85 kW/116 pk sterke 1,5-liter Atkinson-benzinemotor van de vierde generatie, die debuteerde in de Yaris hatchback. De uitzonderlijke efficiëntie van de aandrijflijn zorgt voor een zeer lage CO 2 -emissie.

LED-verlichting

De rijker uitgeruste uitvoeringen van de Yaris Cross zijn voorzien van LED-verlichting inclusief sequentiële richtingaanwijzers achter. Ook robuuste panelen voor dorpel en wielkasten behoren tot de uitrusting. De panelen aan de zijkant zijn voorzien van een Yaris Cross-embleem, afhankelijk van de carrosseriekleur in zilver of Brass Gold.

Toyota Smart Connect

De Yaris Cross biedt draadloze connectiviteit dankzij Toyota Smart Connect. Het systeem ondersteunt meerdere apparaten. De navigatie wordt weergegeven op het grote 9-inch HD-multimediascherm. Het systeem haalt live kaartupdates uit de cloud, biedt real-time verkeersinformatie en maakt het online zoeken naar points-of-interest mogelijk. Via de MyT smartphone-app kunnen eigenaren al voor het instappen hun reisplannen of klimaatinstellingen naar de auto sturen en de auto op afstand ver- of ontgrendelen.

Riante bagageruimte

Voor extra praktisch gebruiksgemak en veelzijdigheid biedt de Toyota Yaris Cross een elektrisch bedienbare achterklep, te activeren met een vegende voetbeweging onder de bumper. Ook heeft de bagageruimte een in hoogte verstelbare bodemvloer die ook in twee delen gesplitst kan worden. De gebruiker kan zo kiezen voor opbergruimte onder de vloer of een zo groot mogelijke bagageruimte. De riante bagageruimte is nog verder uit te breiden dankzij de neerklapbare rugleuning van de achterbank in 40:20:40-verhouding. Dit maakt het vervoeren van ski’s of mountainbikes mogelijk. De bagage is vast te zetten met speciale bevestigingsriemen.

Europese Auto van het Jaar

De Yaris Cross is gebaseerd op de Yaris hatchback die onlangs is verkozen tot Europese Auto van het Jaar 2021. Die prestigieuze titel heeft de Toyota Yaris voor een belangrijk deel te danken aan zijn toegankelijke geëlektrificeerde aandrijflijn (Hybrid), soepele rijeigenschappen en hoge mate van (actieve) veiligheid (Toyota Safety Sense). Door het lage zwaartepunt van het modulaire voertuigplatform biedt de Yaris bovendien veel rijplezier, een eigenschap die terugkomt in de Yaris Cross, belooft Toyota.