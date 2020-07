Toyota RAV4 Hybrid Black Edition: stijlvol zwart voor populaire SUV

Toyota introduceert de nieuwe RAV4 Hybrid Black Edition. Zoals de naam al aangeeft, is de populaire SUV grotendeels in zwart uitgevoerd, inclusief interieur en 19-inch lichtmetalen velgen…

Toyota introduceert de nieuwe RAV4 Hybrid Black Edition. Zoals de naam al aangeeft, is de populaire SUV grotendeels in zwart uitgevoerd, inclusief interieur en 19-inch lichtmetalen velgen. Toyota levert de RAV4 Hybrid Black Edition met voorwiel- en met vierwielaandrijving (2WD en AWD). De uitrusting is extra compleet met een innovatieve automatisch dimmende binnenspiegel met camerafunctie (Smart Rear View Mirror). De RAV4 Hybrid Black Edition staat vanaf eind 2020 bij de Toyota dealer. De prijzen maakt Toyota later bekend.

De carrosserielak ‘Midnight Black’ geeft extra reliëf aan het dynamische lijnenspel van de Toyota RAV4 Hybrid Black Edition. Dit effect wordt nog versterkt door het gebruik van bijpassende zwarte sierelementen. Zowel de grille boven als de grille onder is in zwart uitgevoerd, evenals de onderzijde van de voorbumper en de zij- en achterkant. En ook de behuizing van de buitenspiegels, de raamstijlen en de spoiler achter zijn zwart van kleur. Toyota heeft ook de standaard parkeersensoren (voor en achter) zwart gespoten. Het enige wat aan de buitenkant niet zwart is, is het prominente Toyota logo op de neus van de RAV4.

Uiterst stijlvolle ambiance

Toyota voert de zwarte kleurstelling door in het ruime interieur van zijn middenklasse SUV. De comfortabele stoelen zijn bekleed met synthetisch zwart leder met grijze stiksels. Dit wordt gecombineerd met zwarte hemelbekleding en interieurafwerking om zo een uiterst stijlvolle ambiance te creëren.

Premium JBL-audiosysteem

De uitrusting van de Toyota RAV4 Hybrid Black Edition bestaat uit onder meer een premium JBL-audiosysteem met negen speakers, stoelverwarming op beide voorstoelen, led-projectorkoplampen, een draadloze lader voor smartphones, Apple CarPlay1 en Android Auto2, twee USB-aansluitingen in de middenconsole en een elektrisch verstelbare bestuurdersstoel.

Camerafunctie in de binnenspiegel

De Toyota RAV4 Black Edition is voorzien van de eerder genoemde parkeersensoren en camerafunctie in de binnenspiegel (Smart Rear View Mirror), Rear Cross Traffic Alert, 360 graden Panoramic View Monitor en Blind Spot Monitor. Ook is de RAV4 Black Edition voorzien van instapverlichting aan bestuurders- en passagierszijde.

Elektrisch zonder opladen

Toyota levert de RAV4 Black Edition alleen als Hybrid, voorzien van een efficiënte aandrijflijn die bestaat uit een 2,5-liter viercilinder benzinemotor, krachtige elektromotor(en) en standaard automaat. Het vermogen bedraagt als 2WD 160 kW/218 pk en als AWD 163 kW/222 pk. Het trekvermogen (geremd) van de RAV4 Hybrid AWD bedraagt 1.650 kilogram.