Sinds de introductie in december 2017 is de Alpine A110 leverbaar geweest in diverse uitvoeringen, van de Alpine A110 Première Edition tot de Alpine A110 Légende GT. Vandaag onthult Alpine…

Vernieuwd Alpine A110 modelaanbod: drie karakters, nog meer sensatie

Sinds de introductie in december 2017 is de Alpine A110 leverbaar geweest in diverse uitvoeringen, van de Alpine A110 Première Edition tot de Alpine A110 Légende GT. Vandaag onthult Alpine het vernieuwde A110 modelaanbod, bestaande uit de A110, A110 GT en A110 S. Deze versies zijn alle even puur Alpine, maar met een eigen karakter en rijbeleving – altijd met de kernwaarden van Alpine. De Alpine A110 is uitzonderlijk licht en wendbaar, biedt verbeterde prestaties en wordt aangedreven door een 1,8-liter turbomotor in combinatie met een 7-traps Getrag-automaat met dubbele koppeling.

De Alpine A110 vormt de entrée naar de wereld van Alpine. Het Alpine onderstel en de 252 pk sterke krachtbron zorgen ervoor dat de A110 even plezierig te rijden is als de originele Berlinette. De auto is licht, levendig en direct en is onder alle rijomstandigheden wendbaar en dynamisch.

De Alpine A110 GT is de Grand Tourisme sportcoupé binnen het gamma. Zijn 300 pk sterke turbomotor zorgt in combinatie met het Alpine onderstel voor een prettige balans tussen performance en comfort. Niet veel sportauto’s in dit segment zijn zo veelzijdig en elegant. Het is een sportauto die zowel in het dagelijks gebruik als op lange afstanden optimaal rijplezier biedt.

De Alpine A110 S, de topversie in het vernieuwde aanbod, is geheel gericht op performance. Met zijn Sport-onderstel laat hij het motorvermogen van 300 pk volledig tot zijn recht komen. De A110 S heeft de inborst van een sportauto en is uitgerust met een specifieke aerodynamicakit en – optioneel – semi-slick banden. Ideaal voor bestuurders die maximale precisie verlangen, met name op het circuit. De orderintake van de vernieuwde Alpine A110 modellen is per direct geopend. De prijzen beginnen bij € 68.990,-.