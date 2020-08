Vernieuwde Panamera: nieuwe hybride en topklasse prestaties

Nog meer dan voorheen combineert de vernieuwde Porsche Panamera de prestaties van een sportwagen met het comfort van een exclusieve limousine. Vooral met de nieuwe Panamera Turbo S met 463 kW/630 pk geeft Porsche zijn visitekaartje af met een auto die de beste prestaties in zijn klasse levert. Het nieuwe topmodel overtreft de prestaties van de vorige Panamera Turbo aanzienlijk. De Panamera 4S E-Hybrid krijgt een volledig nieuwe aandrijving met een systeemvermogen van 412 kW/560 pk. De puur elektrische actieradius is tot 30 procent toegenomen in vergelijking met de eerdere hybride modellen. Sportiviteit en comfort profiteren van een verder ontwikkeld chassis en controlesystemen. Ook een nieuwe generatie stuurinrichting en banden dragen hieraan bij.

De nieuwe Panamera Turbo S levert met 463 kW/630 pk en 820 Nm respectievelijk 59 kW/80 pk meer vermogen en 50 Nm meer trekkracht dan de uitgaande Panamera Turbo. Dit verbetert de prestaties van het topmodel aanzienlijk: de sprint van 0 naar 100 km/u is in de Sport Plus-modus nu al na 3,1 seconden afgerond en de topsnelheid ligt op 315 km/u. De bekende 4,0-liter V8 bi-turbomotor – ontwikkeld in Weissach en gebouwd in Zuffenhausen – is voor dit doel grondig herzien. De nieuwe Panamera Turbo S liet onlangs op de legendarische Nürburgring-Nordschleife al zien waartoe hij in staat is. Testrijder Lars Kern reed de 20,832 kilometer lange ronde op het meest veeleisende circuit ter wereld in 7:29,81 minuten: een officieel record in de categorie ‘executive cars’.

Nieuwe hybride versie en verbeterde benzinemotoren

Met de nieuwe Panamera 4S E-Hybrid presenteert Porsche een nog meer op prestaties gerichte plug-in-hybride variant. Het intelligente samenspel van de 100 kW/136 pk sterke elektromotor en de 2,9-liter V6 bi-turbomotor met 324 kW/440 pk resulteert in een systeemvermogen van 412 kW/560 pk en een maximaal systeemkoppel van 750 Nm. In combinatie met het standaard Sport Chrono Pakket duurt de sprint van 0 naar 100 km/u maar 3,7 seconden, de topsnelheid is 298 km/u. De brutocapaciteit van de accu is verhoogd van 14,1 naar 17,9 kWh en de rijmodi zijn geoptimaliseerd voor een nog efficiënter energieverbruik. De Panamera 4S E-Hybrid kan volgens de WLTP maximaal 54 kilometer puur elektrisch rijden.

Ook de V8 bi-turbomotor in de Panamera GTS is geoptimaliseerd met de focus op vermogensafgifte. Met 353 kW/480 pk en 620 Nm levert de nieuwe Panamera GTS 15 kW/20 pk meer kracht dan zijn voorganger. Dit vermogen stijgt continu tot bij het rode gebied van de toerenteller. De traditionele V8-sound is nog prominenter aanwezig dan voorheen dankzij het nieuwe standaard sportuitlaatsysteem met asymmetrisch geplaatste einddempers. De nieuwe Panamera en Panamera 4 zijn voortaan voorzien van de 2,9-liter V6 bi-turbomotor die ook in andere Porsche-modellen wordt geleverd. Het vermogen blijft met 243 kW/330 pk en 450 Nm ongewijzigd.

Verbeterd onderstel voor nog meer sportiviteit én comfort

Om het vermogen op een gecontroleerde manier op de weg te brengen en de prestaties in bochten te maximaliseren, heeft Porsche de driekamer-luchtvering, het Porsche Active Suspension Management (PASM) en de actieve rolstabilisatie Porsche Dynamic Chassis Control Sport (PDCC Sport) inclusief Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus) verder geoptimaliseerd en aangepast aan elk specifiek model. Zo zorgt het herziene PASM voor een waarneembare verbetering van het dempingscomfort, terwijl de aansturing van de PDCC Sport een verbeterde stabiliteit van de carrosserie oplevert. Ook krijgt de Panamera een nieuwe generatie stuurinrichting en banden die speciaal voor dit model zijn ontwikkeld.

Optisch aangescherpt

De vernieuwde Panamera-modellen – naast de limousine afhankelijk van de aandrijving ook leverbaar als Sport Turismo of als Executive met verlengde wielbasis – hebben nu het voorheen optionele SportDesign-front met de opvallende luchtinlaatroosters en grote koelluchtopeningen standaard. Het vernieuwde front van de Panamera Turbo S onderscheidt zich door grotere luchtinlaten aan de zijkanten en nieuw ontworpen elementen in de exterieurkleur waardoor de auto nog breder lijkt. De herziene lichtstrip loopt nu naadloos over de achterklep en verbindt de twee nieuw ontworpen led-achterlichten. De GTS modellen zijn standaard uitgerust met de nieuwe donkerkleurige Exclusive Design-achterlichten met dynamische coming/leaving home functie. Drie nieuwe 20 en 21 inch wieldesigns maken het assortiment compleet. Porsche biedt nu in totaal tien verschillende wieldesigns aan voor de Panamera.

Innovatieve licht- en hulpsystemen

Het Porsche Communication Management (PCM) van de vernieuwde Panamera omvat aanvullende digitale functies en diensten, zoals het verbeterde online spraakbesturingssysteem Voice Pilot, Risk Radar voor actuele verkeersbord- en gevareninformatie, draadloze Apple® CarPlay en vele andere Connect-diensten. De Panamera biedt ook een uitgebreid assortiment innovatieve licht- en hulpsystemen, zoals Lane Assist met verkeerstekenherkenning dat nu standaard is, evenals Porsche InnoDrive inclusief adaptieve cruise control, nachtzichtassistent, rijstrookwisselhulp, led-matrixkoplampen inclusief Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus), ParkAssistent inclusief Surround View en een head-up display.

De vernieuwde Porsche Panamera is inmiddels te bestellen en staat medio oktober bij de Nederlandse Porsche Centra. De consumentenadviesprijzen zien er als volgt uit.