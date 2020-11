Vernieuwde Toyota Hilux: meer power, verbeterde prestaties on- en offroad

De nieuwe Toyota Hilux combineert een nieuwe krachtige look, een extra sterke 2,8-liter D-4D-motor en verder verbeterde prestaties – zowel op de weg als in het terrein…

De nieuwe Toyota Hilux combineert een nieuwe krachtige look, een extra sterke 2,8-liter D-4D-motor en verder verbeterde prestaties – zowel op de weg als in het terrein – met een hoger comfort, meer uitrusting en een nieuw topmodel, de Hilux Invincible. Meer dan ooit is de iconische Toyota pick-up geschikt voor tweeledig gebruik, namelijk als professioneel werkpaard en als ultieme vrijetijdsauto. De prijzen van de nieuwe Toyota Hilux beginnen bij 19.995 euro, excl. btw en bpm.

Het Europese pick-upsegment wint aan populariteit. In 2015 werden in Europa 154.000 pick-ups verkocht. Dit aantal zal naar verwachting oplopen naar 208.000 exemplaren in 2023, een toename van zo’n 35%. Verantwoordelijk voor deze stijgende populariteit zijn voor een belangrijk deel ondernemers die hun pick-up zowel zakelijk als privé gebruiken.

Invincible

Het nieuwe topmodel van de Toyota Hilux is de Hilux Invincible. Wie de Hilux Invincible aanschaft, kan rekenen op een exclusieve styling en een extra complete en luxe uitrusting. Hierbij gaat niets verloren van het robuuste, stoere karakter van de Hilux en zijn befaamde kwaliteit, duurzaamheid en betrouwbaarheid.

Winnaar van Dakar Rally

Sinds zijn introductie in 1968 heeft de Hilux keer op keer zijn onoverwinnelijke karakter en vastberadenheid bewezen. Door onder andere de Noordpool te trotseren, evenals de vulkanen van IJsland en Antarctica. Ook is de Toyota Hilux in 2019 de grote winnaar van de beroemde Dakar Rally die in dat jaar geheel in Peru verreden werd.

Nieuwe, krachtige en onderscheidende grille

De voorzijde van de Toyota Hilux is opnieuw ontworpen en is voorzien van een nieuwe, krachtige en onderscheidende driedimensionale grille. Naar wens is de Hilux leverbaar met ledverlichting voor en achter met een nieuw design als ook nieuwe zwarte 18-inch lichtmetalen velgen. De carrosseriekleuren Emotional Red II, Dark Blue en Oxide Brons zijn nieuw voor de Hilux.

Avontuurlijke en stijlvolle styling

Het topmodel Hilux Invincible (leverbaar als Extra Cab en Double Cab) combineert alle praktische eigenschappen van een pick-up met een meer avontuurlijke en stijlvolle styling en een extra complete uitrusting. De Hilux Invincible onderscheidt zich met een exclusieve grille, bumper, skidplates, spatborden en portiergrepen, unieke wielen en een afwijkende achterklep. De Hilux Invincible is vanbinnen voorzien van een exclusief instrumentarium, zwartchromen accenten en een exclusieve Invincible Smart Entry-sleutel. Op de Dubbele Cabine-uitvoering zijn helderblauwe voor- en achterportierverlichting en stoelen met tweekleurige, geperforeerd leder toegepast.

Trekvermogen: tot 3,5 ton

Met een lengte van 5.325 mm, breedte van 1.900 mm en hoogte van 1.815 mm is de nieuwe Toyota Hilux Double Cab Invincible 5 mm korter en 45 mm breder dan zijn voorganger. De lengte van de laadbak ligt – afhankelijk van het formaat van de cabine – tussen 1.525 en 2.315 mm. Alle 4WD-versies van de Single Cab, Extra Cab en Double Cab bieden een laadvermogen en trekvermogen van respectievelijk 1 en tot 3,5 ton.

Uiterst competitieve prestaties

De nieuwe Toyota Hilux is leverbaar met een nieuwe, krachtige 2,8-liter D-4D-dieselmotor met 150 kW/204 pk en een maximumkoppel van 500 Nm. Hiermee is de pick-up tot uiterst competitieve prestaties in staat. De Hilux 2.8 D-4D richt zijn pijlen op de meest veeleisende ondernemers en is leverbaar als Extra Cab en Double Cab. De standaard vierwielaangedreven Hilux 2.8 D-4D is leverbaar met de keuze uit een handmatig te bedienen 6-bak of 6-trapsautomaat en is standaard uitgerust met een Stop & Start-systeem voor een lager verbruik en minder uitstoot.

Automatische transmissie verbeterd

De Toyota Hilux met 2,4-liter D-4D-motor en 4WD is leverbaar als Single, Extra of Double Cab en ook als 2WD met alleen voorwielaandrijving. Een handmatig te bedienen 6-bak is standaard maar Toyota levert de Hilux 2.4 ook met 6-trapsautomaat (als Extra en Double Cab, in combinatie met 4WD). De automatische transmissie is verbeterd en heeft voortaan een lock-up in de vierde, vijfde en zesde versnelling voor een zo efficiënt mogelijke overbrenging. De lock-up in de eerste drie versnellingen garandeert een snelle acceleratie.

In 10,7 seconden van 0 naar 100 km/uur

De nieuwe 2,8-liter met DOHC en 16 kleppen levert 150 kW/204 pk bij 3.400 toeren per minuut en – gekoppeld aan een automaat – een maximumkoppel van 500 Nm bij 1.600-2.800 toeren per minuut. Het maximumkoppel van de uitvoering met handmatig te bedienen 6-bak is 420 Nm tussen 1.400 en 3.400 toeren per minuut. De Hilux 2.8 D-4D Automaat accelereert vanuit stilstand in 10,7 seconden naar 100 km/uur. Dat is 2,1 seconden sneller dan de bestaande 2.4 D-4D.

Uitlaatgasemissies verder beperken

De 2.8 D-4D-motor is uitgerust met een common-rail brandstofinjectiesysteem, een turbocompressor met variabele verstuiver en een watergekoelde intercooler. Om uitlaatgasemissies verder te beperken is de Hilux 2.8 uitgerust met een dieseloxidatiekatalysator (Diesel Oxidisation Catalyst, DOC), een roetfilter (Diesel Particulate Filter, DPF), selectieve katalytische reductie (Selective Catalytic Reduction, SCR) en Urea Additional Injection.

Bestand tegen meest extreme offroad-omstandigheden

Een belangrijk doel bij de ontwikkeling van de nieuwe Hilux was om zijn legendarische terreincapaciteiten te behouden en tegelijkertijd het comfort op de openbare weg te verbeteren. Hierbij is de Hilux trouw gebleven aan zijn lange historie. Als een van de weinige pick-ups staat de Toyota nog altijd op een oersterk en duurzaam ladderchassis. Hierdoor is de Hilux bestand tegen de meest extreme offroad-omstandigheden. Het ladderchassis heeft een hoge torsiestijfheid zodat de Hilux de zwaarste torsiekrachten kan weerstaan.

Rijeigenschappen op asfalt verder verbeterd

Door wijzigingen aan de wielophanging en stuurbekrachtiging zijn het comfort van de Hilux en zijn rijeigenschappen op asfalt verder verbeterd. De wielophanging profiteert van een betere afstemming van de schokdempers voor en achter en biedt hierdoor meer rijcomfort en een superieure stuurrespons.

De sterke en duurzame bladvering en achterwielophanging met dubbele schokdempers zijn geperfectioneerd. Mede hierdoor biedt de Hilux offroad-prestaties die de ondernemer verwacht van een robuust werkpaard met 4×4-aandrijving maar met het rijcomfort en de stabiliteit van een SUV.

Soepeler weggedrag

De bladvering kent een verbeterd en versterkt ontwerp. Hierbij zorgt een hulpblad voor een 6% groter contact met het hoofdblad. Verder reduceert een extra sleuf de verticale vering en zijn vernieuwde ophangingsbussen toegepast voor een optimale demping. Zelfsmerend rubber vermindert wrijving en zorgt ervoor dat de veerslag soepeler verloopt. Al deze aanpassingen hebben geleid tot een soepeler weggedrag waarbij hobbels en gaten in de weg minder impact hebben op het rijcomfort.

Grotere brandstofefficiency

De zijwaartse stijfheid van het chassis is vergroot doordat een horizontale rand is toegevoegd. Die verbetert bovendien de stuurrespons in bochten en tijdens het wisselen van rijstrook. Elektrische variabele stuurbekrachtiging heeft daarbij een positief effect op zowel het stuurgevoel als het brandstofverbruik. Het systeem staat stand-by wanneer de Hilux rechtuitrijdt. Het koppel van de stuurbekrachtigingspomp wordt in dit geval bovendien verlaagd wat bijdraagt aan een grotere brandstofefficiency.

Meer tractie

De ongeëvenaarde offroad-kwaliteiten van de Toyota Hilux 4WD zijn op een nog hoger plan gebracht dankzij een nieuwe elektronische functie die in 2WD geactiveerd kan worden. Die bootst het effect na van een mechanisch sperdifferentieel voor meer tractie in situaties waarbij in de 2WD-stand (alleen leverbaar op 4WD-versies) weinig grip voorhanden is.

Meer precieze besturing

Toyota heeft verder het stationaire toerental verlaagd van 850 naar 680 toeren per minuut en kent het gaspedaal een verbeterde afstelling voor meer controle. Ook is de Hilux voorzien van een nieuw VSC-systeem (Vehicle Stability Control) en Variable Flow Control voor een meer precieze besturing. De Hilux heeft een minimale bodemvrijheid van 310 mm (Double Cab). De vrijloophoek voor en achter bedragen respectievelijk 29 en 26 graden. De doorwaaddiepte is 700 mm.

Betere vermogensafgifte

Toyota heeft het cilinderblok en de waterkoeling, de structuur van de oppervlaktecoating van de cilinderkoppakking, het uitlaatspruitstuk en de pakkingen, de koelventilator en de ventilatorkoppeling geoptimaliseerd. Dit heeft geleid tot verbeteringen met betrekking tot de stijfheid, de koeling en de afdichting en daarmee een betere vermogensafgifte.

Er is verder gekozen voor een nieuw ontwikkelde turbolader voor zwaar gebruik. De afmetingen van de waaier en de turbinewielbladen zijn vergroot, van 48 naar 58 mm en van 41,5 naar 52 mm. Hierdoor is het volume van de supercharged lucht toegenomen.

Hoger vermogen, lager brandstofverbruik

Door de toepassing van een kogellager is wrijving verminderd. Tevens zorgt dit ervoor dat de turbine sneller draait. Een nieuw ontwikkeld variabel schoepenmechanisme zorgt voor uitlaatgassen met een hogere temperatuur terwijl het vervorming, verslechtering en oxidatie door warmte onderdrukt. Tegelijkertijd verbetert dit nieuwe mechanisme de betrouwbaarheid. Dit en alle andere aanpassingen hebben ervoor gezorgd dat de nieuwe turbocharger bijdraagt aan zowel een hoger vermogen als een lager brandstofverbruik.

Voldoet aan emissienorm Euro 6d

De nieuwe 2.8 D-4D-motor is uitgerust met een elektronisch geregeld common-rail brandstofinspuitsysteem met een maximale brandstofdruk van 250 MPa. Het gebruik van een watergekoelde intercooler met verbeterde koelprestaties heeft geleid tot een hoger vermogen en een lager brandstofverbruik. De nieuwe motor voldoet aan de emissienorm Euro 6d.

Verder geoptimaliseerd

De vorm van de verbrandingskamer en zuigers en zuigerveren is verder geoptimaliseerd. De oppervlakte van de zuigerveren is daarbij voorzien van een heel harde coating (Diamond Like Carbon, DLC) om wrijving verder te verminderen. Verder is de stroom van het verbrandingsgas vertraagd om op die manier koelverliezen te reduceren.

De 2-traps oliepomp garandeert een optimale oliedruk en reduceert aandrijfkrachten op het moment dat de motor koud is of licht belast wordt. Ook wordt wrijving die veroorzaakt wordt door het vroeg opwarmen van de zuiger tegengegaan.

Efficiëntie verbeterd

De vorm van het EGR-gedeelte (Exhaust Gas Recirculation) van het inlaatspruitstuk is geoptimaliseerd om variatie in de hoeveelheid uitlaatgas te onderdrukken. Door niet langer een wervelklep toe te passen, is bovendien de efficiëntie van de inkomende lucht verbeterd. Verdere aanpassingen zijn dat de gasstroom van de turbocharger naar de katalysator anders wordt geregeld en de katalysatorcapaciteit van het SCR-systeem (selectieve katalytische reductie) is vergroot. Ook zijn een PM-sensor (Particulate Matter) en een watergekoelde intercooler toegevoegd. Al deze maatregelen zijn nodig om te kunnen voldoen aan de emissienorm Euro 6d.

Bijzonder stil

Ten slotte zijn de NV-prestaties van de Hilux (Noise and Vibration) verbeterd en de vorm van het EGR-gedeelte van het inlaatspruitstuk en de isolator van de katalysator geoptimaliseerd waardoor de motor bijzonder stil is.

Bewezen 2.4 D-4D-dieselmotor

Toyota’s bewezen 2.393 cc D-4D-dieselmotor met DOHC en 16 kleppen levert 110 kW/150 pk bij 3.400 toeren per minuut en een koppel van 400 Nm bij 1.600-2.000 toeren per minuut. Gecombineerd met een automatische transmissie accelereert de Hilux 2.4 D-4D vanuit stilstand in 12,8 seconden naar 100 km/uur.

Ook de 2.4 D-4D-motor voldoet aan de emissienorm Euro 6d en is voorzien van een common-rail brandstofinjectiesysteem, een turbocompressor met variabele verstuiver en een watergekoelde intercooler. Emissie-regulerende toepassingen zijn een Diesel Oxidisation Catalyst (DOC), een Diesel Particulate Filter (DPF), Selective Catalytic Reduction en Urea Additional Injection.

Wrijving verminderen

Ook voor de 2.4 D4-D-motor heeft Toyota de verbrandingskamer geoptimaliseerd, evenals de zuigers en zuigerveren. Om wrijving te verminderen, is de oppervlakte van de zuigerveren ook hier voorzien van een speciale, harde coating (Diamond Like Carbon, DLC). De stroom van het verbrandingsgas is vertraagd om koelverliezen te reduceren.

De 2-traps oliepomp zorgt voor een optimale oliedruk en reduceert aandrijfkrachten op het moment dat de motor koud is of licht belast wordt. Ook wordt wrijving die veroorzaakt wordt door het vroeg opwarmen van de zuiger tegengegaan.

Apple CarPlay

Het opgewaardeerde interieur is uitgerust met een nieuw instrumentarium en een nieuw 8-inch centraal gemonteerd infotainmentdisplay dat voor een intuïtieve bediening onder alle rijomstandigheden ook is uitgerust met fysieke toetsen. De multimediamogelijkheden zijn uitgebreid met Apple CarPlay1 en Android Auto2. De uitrustingsspecificaties omvatten onder meer Keyless Entry, navigatie, automatische airconditioning, parkeersensoren voor en achter en een JBL Premium Sound System met 9 speakers, een 800W versterker en Clarify-technologie.

De vernieuwde Toyota Hilux is per direct te bestellen voor prijzen die beginnen bij 19.995 euro, excl. btw/bpm. De nieuwe topuitvoering Invincible is leverbaar vanaf 35.395 euro, excl. btw/bpm (Hilux 2.8 D-4D 4WD Invincible).