Visie op een nieuw tijdperk voor Lexus: de LF-Z Electrified

LF-Z Electrified laat zien wat Lexus wil bereiken met elektrificatie. Design van in- en exterieur voorbode van nieuwe modellen. 20 nieuwe Lexus modellen per 2025, inclusief BEV’s, plug-in hybrides en hybrides

Met de LF-Z Electrified presenteert Lexus een elektrisch aangedreven conceptcar én een concrete toekomstvisie tegelijkertijd. De Lexus LF-Z Electrified hint op toekomstige ontwikkelingen en markeert de start van een nieuw tijdperk voor Lexus.

Lexus dankt zijn unieke positie op de markt aan de meest uitgebreide range hybridemodellen in het premium segment, de supersportwagen LFA en andere F-sportmodellen. Het hybridetijdperk van Lexus begon al in 2005 met de RX 400h. Sindsdien heeft Lexus ruim twee miljoen modellen met een geavanceerde hybride-aandrijflijn verkocht.

Momenteel biedt Lexus in 90 landen negen geëlektrificeerde modellen aan (hybride en volledig elektrisch). Op een moment dat de automobielindustrie een ongekende transformatie doormaakt, zet Lexus de volgende stap met zijn Lexus Electrified visie. Met nieuwe modellen maakt Lexus werk van de Sustainable Development Goals, die door de VN zijn opgesteld. Tegelijkertijd staan deze nieuwe modellen garant voor maximale beleving en rijplezier.

LF-Z Electrified concept: Lexus richt zijn blik op 2025

De LF-Z conceptcar laat zien wat Lexus in 2025 wil realiseren op het gebied van prestaties, design en technologie. Het studiemodel maakt gebruik van een speciaal voor elektrische aandrijving ontworpen platform. Hierin kunnen geavanceerde technologieën zoals DIRECT4 vierwielaandrijving worden verwerkt.

Tot 2025 introduceert Lexus 20 nieuwe of vernieuwde modellen, inclusief meer dan tien volledig elektrisch aangedreven auto’s (BEV’s, Battery Electric Vehicles), plug-in hybrides en hybrides. Zo kan Lexus perfect inspelen op de wensen en eisen van consumenten in diverse regio’s in de wereld. Lexus is van plan om zijn sedan- en SUV-ranges verder te versterken en onderzoekt de mogelijkheid om bijvoorbeeld sportmodellen te introduceren. Lexus streeft er tevens naar om per 2025 geëlektrificeerde varianten van al zijn modellen te hebben. In dat jaar verwacht het merk dat de helft van alle verkochte modellen een geëlektrificeerde aandrijflijn heeft. Lexus’ doel is dat alle modellen per 2050 CO2-neutraal zijn over de gehele levenscyclus.

De Lexus LF-Z Electrified: één met de auto

Dankzij de Lexus Driving Signature voelt de bestuurder van de LF-Z Electrified zich één met de auto. Dit komt om te beginnen door de directe reacties op het acceleratie- en rempedaal en de besturing. Deze reacties zijn perfect in lijn met de intenties van de bestuurder. En daar komen de voordelen van elektrificatie nog eens bij: door de plaatsing van accu’s en elektromotoren is het zwaartepunt zeer laag en de rijbeleving uitermate direct: de aandrijfkracht wordt zonder vertraging van een transmissie op de wielen overgebracht.

De accu’s bevinden zich in lengterichting onder de wagenvloer. Dit draagt bij aan een zeer stijve structuur. Bovendien vervult deze opzet een belangrijke rol bij het absorberen van geluid en vibraties. Zo draagt elektrificatie ook bij aan het realiseren van typische Lexus kenmerken: maximale rust en optimaal comfort.

Het nieuwe DIRECT4 vierwielaandrijvingssysteem maakt de verdeling van de aandrijfkracht over de vier wielen volledig variabel. Afhankelijk van de omstandigheden is de LF-Z Electrified voor-, achter- of vierwielaangedreven. Een krachtige acceleratie en een vertrouwenwekkend bochtgedrag zijn altijd gegarandeerd.

De Lexus LF-Z Electrified maakt gebruik van ‘steering by wire’. Dat betekent dat er geen mechanische verbinding is tussen stuur en stuurkolom. Door de directere samenhang tussen stuuruitslag en aandrijfkracht, zijn er minder stuurbewegingen nodig. De bestuurder ervaart hierdoor nog directere reacties en een precies gevoel. Ook door ongewenste vibraties weg te filteren, draagt dit elektronische systeem bij aan het rijplezier.

Nieuw Lexus logo

De LF-Z Electrified concept laat ook zien hoe het design van Lexus zich gaat ontwikkelen. Zijn aantrekkelijke verschijning dankt hij aan krachtige proporties en een onderscheidende stijl. De conceptcar heeft een lage neus en het passagierscompartiment kenmerkt zich door vloeiende lijnen, die uitmonden in een relatief hoge achterzijde. De grote wielen zijn op de hoeken van de auto geplaatst. Samen met de forse spoorbreedtes draagt dat bij aan de krachtige uitstraling. De opvallende lijnvoering tussen de wielkasten en de geprononceerde vorm van de wielkasten zelf benadrukken visueel de kracht van het DIRECT4 systeem. De achterzijde valt op door een heldere, horizontale lijnvoering met slanke lichtunits. Het nieuwe Lexus logo staat symbool voor de nieuwe designlijn van het merk.

De Tazuna cockpit en het open interieur concept

Lexus heeft de mens altijd centraal gesteld bij het ontwikkelen van zijn modellen. De nieuwe ‘Tazuna’-cockpit tilt die filosofie naar het volgende level. Tazuna staat voor de manier waarop een paard en zijn berijder elkaar aanvoelen. In de LF-Z Electrified vertaalt dit zich in een clustering van bedieningselementen op het stuur en een Head-Up Display met augmented reality in het blikveld van de bestuurder. Zo zijn veel functies intuïtief te bedienen en daarbij heeft de bestuurder toegang tot belangrijke informatie zonder dat hij de blik van de weg hoeft af te wenden.

Het instrumentenpaneel en andere elementen zijn relatief laag in de auto geplaatst. Hierdoor krijgt het interieur een open en ruimtelijke sfeer, die perfect aansluit bij een ander typisch Lexus kenmerk: omotenashi ofwel ultieme gastvrijheid. De cleane interieurafwerking en het glazen panoramadak versterken de lichte uitstraling nog eens. Deze interieur-layout is ook een voorbode van het Lexus interieurdesign van de toekomst.

Geavanceerde technologie voor nog meer beleving

De Lexus LF-Z Electrified maakt gebruik van AI (Artificial Intelligence). AI is bijvoorbeeld geïntegreerd in de stemcommunicatiefunctie. Dit systeem herkent, leert van en past zich aan de voorkeuren en gedragingen van de persoon achter het stuur aan. Zo ondersteunt dit systeem bijvoorbeeld bij het plannen van routes en geeft het informatie over de plaats van bestemming. Door de interacties met de bestuurder kan het zelflerende systeem fungeren als een ‘lifestyle conciërge’.

Met de digital key is het mogelijk om familie en vrienden toegang tot de auto te geven zonder dat ze daarbij een sleutel nodig hebben. Gastgebruikers kunnen de auto ontgrendelen en vergrendelen met een smartphone. Op deze manier kunnen pakketbezorgers ook bestellingen in de auto afleveren. Zelfs Carsharing is met deze functie mogelijk.

De Lexus LF-Z Electrified heeft ook een E-Latch-systeem voor de portieren. Als de berijder of een passagier de auto nadert met de sleutel op zak, komen de deurhendels automatisch en uitnodigend naar buiten. De portieren zijn vervolgens te ontgrendelen door een sensor in de hendel aan te raken. Bij het uitstappen volstaat een druk op de knop om de deuren te ontgrendelen. Sensors houden de omgeving van de auto in de gaten. Als iemand uit wil stappen terwijl een auto of een fietser nadert, volgt een waarschuwing. Dit vermindert het risico op ongevallen.

Het glas van het panoramadak is elektrochromatisch. Dat betekent dat het glas is te dimmen op momenten dat de inzittenden dat willen. Het dak heeft ook een verlichtingsfunctie die een nachtelijke hemel verbeeldt. Een centraal in het dakpaneel geplaatst touchscreen maakt het mogelijk dat de inzittenden voor en achter met elkaar kunnen communiceren. De stoelen achterin hebben voor maximaal comfort een verstelbare rugleuning en een massagefunctie.

Een nieuwe generatie van het Mark Levinson audiosysteem staat garant voor een geluidservaring die vergelijkbaar is met die van gerenommeerde concertzalen. Door gerichte aansturing van de speakers is de geluidskwaliteit die bestuurder en inzittenden beleven identiek. Noise cancellation is in staat om omgevingsgeluiden weg te filteren. Zo kunnen inzittenden eenvoudiger met elkaar praten.

Technische gegevens LF-Z Electrified

• Lengte (mm) 4.880

• Breedte (mm) 1.960

• Hoogste (mm) 1.600

• Wielbasis (mm) 2.950

• Gewicht (kg) 2.100

• Actieradius WLTP (km) 600

• Accutype Lithium-ion

• Accucapaciteit (kWh) 90

• Laadvermogen (kW) 150

• Koeling vloeistof

• Acceleratie 0-100 km/h (sec) 3,0

• Topsnelheid (km/h) 200

• Max. vermogen (kW) 400

• Max. koppel (Nm) 700

Nieuw Lexus Business and Technology Centre

Het nieuwe Business and Technology Centre dat Lexus in 2024 in Shimoyama opent, speelt een belangrijke rol bij het realiseren van de toekomstplannen van Lexus. Dit centrum beschikt bijvoorbeeld over een testfaciliteit waar moeilijke omstandigheden uit de hele wereld worden gesimuleerd. In totaal staan er tien testtrajecten gepland, waaronder een hogesnelheidsbaan. Op het complex komt ook een congrescentrum. Bij de ontwikkeling wordt veel aandacht besteed aan het handhaven van de natuurlijke omgeving en aan het regenereren en conserveren van omliggende gebieden.