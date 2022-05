Vision AMG showcar is voorproefje van volledig elektrische toekomst van Mercedes-AMG

Spectaculaire proporties, gedefinieerd door een lange wielbasis en onderstreept door korte overhangen, krachtige schouderpartij, grote wielen, opvallende achterspoiler en stervormige koplampen… de Vision AMG maakt vanuit elk perspectief een emotioneel statement. Deze bijzondere showcar van Mercedes-AMG gunt een blik op de volledig elektrische toekomst van AMG Driving Performance. Onder het adembenemende exterieurdesign van de vierdeurs coupé schuilt het al even bijzondere speciale AMG.EA-platform, dat momenteel in Affalterbach wordt ontwikkeld voor volledig elektrische performance-modellen.

Monolithische sculptuur en radicale proporties

De conceptcar wordt gekenmerkt door vloeiende, fraai gevormde oppervlakken. Verbindingen en afdichtingslijnen zijn tot een minimum beperkt en de achter- en zijruiten zijn in hetzelfde alubeamzilver uitgevoerd als het voertuig zelf. Het resultaat is een totaalbeeld dat de indruk van een monolithische sculptuur versterkt.

De sportieve proporties komen vooral van opzij gezien duidelijk naar voren en worden bepaald door de technische lay-out: een lange wielbasis, scherp aflopende A-stijlen die ver naar voren zijn geplaatst, een korte overhang voor en een iets langere, aerodynamisch geoptimaliseerde overhang achter. De designtaal van sensuele puurheid komt duidelijk tot uiting met bekende sportwagenkenmerken, zoals de brede wielkasten en de brede, gespierde schouderpartij aan de achterzijde.

De elegante greenhouse is geïntegreerd in de vloeiende belijning en gaat naadloos over in het lage silhouet. Het dak loopt taps toe terwijl de daklijn loopt naar achteren toe afloopt, om daar optisch aan te sluiten op de achterspoiler. Het totale effect is een visueel fascinerende en aerodynamisch voordelige druppelvorm, vergelijkbaar met die van de VISION EQXX. De sensuele oppervlakken en de krachtig gedefinieerde sculptuur zijn bepalend voor de kenmerkende designtaal van Mercedes. Het buitengewone dat het merk nastreeft, komt tot uiting in de radicale proporties en de scherp gelijnde ‘shark nose’. De Vision AMG is dan ook een indrukwekkend voorbeeld van het tweeledige karakter van de designaanpak van het merk, die ‘Beauty & the Extraordinary’ omarmt.

In de schuine spoilerrand aan de achterzijde is een actieve spoiler geïntegreerd, die het zijaanzicht verlengt en tegelijkertijd de aerodynamica verbetert. Deze wordt omlijst door een nauwkeurig uitgesneden lichtband die plaats biedt aan verschillende lichtfuncties en een opvallend contrast vormt met het grote zwarte AMG-logo op de achterzijde van het voertuig.

Adembenemende technologie voor topprestaties

De technologie van de Vision AMG is in veel opzichten een eerbetoon aan het spectaculaire design. Alle componenten van de aandrijflijn zijn volledig nieuw ontwikkeld: niet alleen het AMG.EA-platform zelf, maar ook de speciale high-performance HV-accu en de revolutionaire aandrijftechnologie. Het krachtige hart van de Vision AMG wordt gevormd door de innovatieve axial flux motor die is ontwikkeld door YASA, een dochteronderneming van Mercedes-Benz. Met zijn compacte en lichtgewicht ontwerp levert hij aanzienlijk meer vermogen dan conventionele elektromotoren.

Afgesloten AMG-grille met verlichte spijlen

De speciale AMG-grille met verticale spijlen blijft behouden als kenmerk van het merk – ondanks het feit dat een volledig elektrische aandrijflijn geen klassieke grille aan de voorzijde nodig heeft. De hightech doorontwikkeling van de traditionele grille is daarom afgesloten, carrosseriekleurig en volledig in het front geïntegreerd. Als visueel middelpunt benadrukt de grille met zijn verlichte spijlen en 3D buitencontouren de futuristische look van de Vision AMG. De driepuntige ster is prominent op de motorkap geplaatst, net als bij de hybride hypercar Mercedes-AMG One.

Bijzondere stervormige lichtsignatuur

De lichtsignatuur van de koplampen wijst in de richting van de toekomst. Drie led-elementen vormen een gestileerde 3D Mercedes-ster, die ervoor zorgt dat de Mercedes- en AMG-branding dag en nacht onmiddellijk zichtbaar en onmiskenbaar is. De twee koplampen zijn visueel met elkaar verbonden via de horizontale lichtband boven de grille. Deze lichtband kan verschillende animaties vertonen, variërend van een teken van welkom tot constant licht.

De ronde achterlichten hebben een lichtdesign dat nieuw en toch vertrouwd is. Aan elke kant zijn drie led-ringen in cilindervormige kokers geplaatst. Ook hier geven kleine sterren een knipoog naar het merk Mercedes. Als contrast is de expressieve achterdiffusor zwart gelakt.

Link met de Formule 1 door vorm- en kleuraccenten

De directe link met het succesvolle Mercedes-AMG Petronas F1-team komt ook tot uiting in andere visuele details. Daartoe behoren de zilverkleurige lak met groot formaat star pattern op de schouderpartij en achterspatschermen, functionele elementen in carbon, het aerodynamische design van de 22 inch velgen met aerodynamische claddings, het AMG-logo en elementen op de instaplijsten en diffusor in de Petronas-kleuren.

Het sportieve hightech seamless-design en de adembenemende proporties geven de Vision AMG een futuristisch karakter. De vierdeurs configuratie maakt ook duidelijk dat de showcar een voorproefje is van een functionele, volledig elektrische sportwagen van de toekomst. Hoewel het accupakket in de voertuigbodem tussen de assen is geplaatst, is het een aanzienlijk lager voertuig dan de EQS. Toch biedt hij dankzij de intelligent ontworpen binnenvloer veel ruimte voor vier personen.