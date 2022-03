De vijfde generatie MINI trapt af met de MINI 3-deurs. De nieuwste versie van het icoon ondergaat nu dynamische rijtests in het winterse landschap van Lapland.

Volledig elektrisch en boordevol Go-Kart feeling: de nieuwe MINI 3-deurs op sneeuw en ijs

De nieuwe MINI familie maakt zijn opwarmrondes – en dat gaat het beste op sneeuw en ijs in de bittere kou voorbij de poolcirkel. De nieuwe MINI ondergaat momenteel dynamische rijtests bij het wintertestcentrum van BMW Group in Arjeplog, Zweden. De MINI is volledig elektrisch en met de wintertests voltooit het model een belangrijk onderdeel van het ontwikkelingsproces. De elektrische aandrijving, hoogvoltage-accu, aandrijfelektronica en laadtechnologie van de prototypes tonen nu al aan hoe goed ze bestand zijn tegen temperaturen ver onder het vriespunt. Besneeuwde wegen en speciaal geprepareerde, bevroren meren vormen de ideale testbaan om de aandrijving, de besturing en het onderstel te verfijnen en harmonieus op elkaar af te stemmen.

Het is opnieuw de MINI 3-deurs die als eerste van de nieuwe MINI familie geïntroduceerd wordt. Het concept is vanaf het begin gericht op een volledig elektrische Go-Kart feeling. De inspirerende en typerende wendbaarheid van MINI wordt gecombineerd met een creatieve indeling van het interieur, wat resulteert in veel ruimte ondanks de compacte buitenmaten.

Na de nieuwe MINI 3-deurs wordt de MINI familie uitgebreid met de opvolger van de huidige MINI Countryman. Die komt met zowel verbrandingsmotoren als volledig elektrische aandrijving op de markt. Nog dit jaar toont MINI een studiemodel van een crossover voor het compacte premiumsegment.

“MINI groeit en is op weg naar een volledig elektrische toekomst. Onze iconische MINI 3-deurs biedt onze klanten de maximale beleving met zijn elektrische Go-Kart feeling, digitalisering en een duidelijke focus op duurzaamheid”, zegt Stefanie Wurst, Head of MINI.

De nieuwe MINI 3-deurs houdt vast aan het concept van stedelijk Go-Kart feeling, dat al meer dan zestig jaar succesvol is. In de toekomst wordt dit concept nog puristischer en duurzamer. Elektrificatie biedt de kans om fundamenteel anders over zaken na te denken en nieuwe uitgangspunten te creëren voor de voor MINI typerende combinatie van stijl, aandacht voor detail, traditie en passie voor innovatie. Het design van de nieuwe MINI verwijst naar zijn unieke historie, maakt gebruik van de nieuwste technologie en roept maximale emoties op.

De inspirerende rijeigenschappen van de nieuwe MINI 3-deurs worden bij de wintertests in Arjeplog verfijnd. Met iedere ronde over sneeuw en ijs kunnen de ingenieurs de spontane vermogensafgifte van de elektromotor, de controlesystemen voor optimale grip, het bochtgedrag, het onderstel, de demping en het karakter van besturing en remmen nauwkeurig afstemmen. De geïntegreerde vierwielaandrijving en chassissystemen zorgen voor een algemene harmonie. Daarmee biedt de productieversie straks de voor MINI typerende balans tussen Go-Kart feeling en rijcomfort.