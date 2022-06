Wereldpremière volledig nieuwe Lexus RX: grondlegger luxe SUV-segment vindt zichzelf opnieuw uit

Lexus onthult de volledig nieuwe Lexus RX. Na ruim twintig jaar met vele mijlpalen en successen is het tijd voor het volgende hoofdstuk: de vijfde generatie Lexus RX. Met ‘Next Chapter’ design, een nieuw hightech platform, de beschikbaarheid van plug-in- en performance hybrid-modellen én comfort, connectiviteit en veiligheid van topniveau zet de Lexus RX wederom nieuwe maatstaven in het segment dat de auto zelf ooit creëerde.

Lexus zet sterker dan ooit in op elektrificatie en maakt dat zichtbaar met het ‘Next Chapter’ design. Het kenmerkende spindle-design is nu in de complete lijnvoering terug te vinden. Dat begint natuurlijk bij de grille. De vorm en de plaatsing ervan verwijzen naar de kracht van elektrische aandrijving en benadrukken het lage zwaartepunt van auto. Dat effect wordt nog eens versterkt door strak gelijnde luchtinlaten en de vlakke, scherp gelijnde koplampunits, die gebruik maken LED-technologie. Ondanks de compacte afmetingen bieden deze units ook plaats aan dagrijverlichting met de opvallende L-vorm. Door de langere motorkap, de toegenomen wielbasis (+60 mm) en spoorbreedte (vóór +15 mm; achter +50mm) en het lagere dak (-10 mm) zijn de proporties van de Lexus RX krachtiger dan ooit. De roadpresence wordt nog eens versterkt door de 21-inch lichtmetalen velgen en de achterste dakstijl. Deze is in zwart uitgevoerd. Daardoor lijkt het dak van de auto te zweven. Samen met de aflopende daklijn resulteert dat in een fraaie coupé-look. De nieuwe RX 500h performance hybrid springt in het oog met sportieve en gestroomlijnde F SPORT designaccenten.

De volgende stap van luxe

Net als de nieuwe NX en RZ maakt de nieuwe Lexus RX gebruik van het Tazuna cockpit-concept. Dit staat voor een opzet waarbij de bestuurder de auto net zo intuïtief aanvoelt als een ruiter zijn paard. Door een minimalistisch ontwerp in combinatie met de slimme plaatsing en groepering van instrumenten en (head-up) displays volstaan minimale hoofdbewegingen om informatie te krijgen. Uiteraard is het interieur van de nieuwe Lexus RX perfect afgewerkt. De nieuw ontworpen stoelen bieden nog meer (zijdelingse) steun en zijn beschikbaar met ventilatie- en verwarmingsfunctie. Voor het eerst biedt Lexus in de RX ook bekleding van synthetische leersoorten aan. Naast de stoelen worden ook het stuurwiel en de keuzehendel van de transmissie bekleed met deze diervriendelijke ledersoort.

De voor Lexus typische gastvrijheid (Omotenashi) wordt nog eens versterkt door de Lexus Mood Selector. Met keuze uit 64 lichttinten en 14 thema’s is hiermee een interieursfeer naar wens te creëren.

Ruim en praktisch

In de nieuwe RX krijgen vijf inzittenden alle ruimte om luxe en comfort optimaal te beleven. Door nieuwe stoelen en de slimme opstelling ervan voelt de nieuwe Lexus RX nog ruimtelijker. Daarbij is hij zeer gebruiksvriendelijk. De lengte van de bagageruimte is met 50 mm toegenomen, terwijl de laaddrempel juist met 30 mm is verlaagd. De in drie delen (40/20/40) neerklapbare achterbank helpt bij het realiseren van een bagageruimte op maat, bijvoorbeeld voor het vervoer van ski’s of surfplanken. Dankzij e-latch volstaat een druk op de knop om een deur automatisch en soepel te laten openen. E-Latch is gekoppeld aan Blind Spot Assist, dat fietsers en andere verkeersdeelnemers van achteren ‘ziet’ naderen. Als dat gebeurt, wordt het automatisch openen van de deur direct gestopt. Maar liefst 95 procent van alle ongevallen die ontstaan door het openen van deuren zijn met dit slimme systeem te voorkomen.

Comfort, Controle, vertrouwen

Zoals elke Lexus is ook de nieuwe RX ontworpen volgens de Lexus Driving Signature-filosofie waarbij de combinatie van hoogstaand comfort en vertrouwenwekkende dynamiek en controle centraal staat. In de nieuwe RX is het GA-K-platform daarvoor de basis. Dit is in principe gelijk aan het platform van de Lexus NX, maar de nieuwe RX heeft een langere wielbasis en extra elementen die de stijfheid van de constructie verder versterken. Dit draagt bij aan nog meer comfort én dynamiek.

Dankzij het nieuwe platform is de nieuwe Lexus RX 90 kg lichter dan zijn voorganger. Zo maakt hij gebruik van hightech staalsoorten die uitermate sterk en tegelijkertijd relatief licht zijn. In combinatie met het lagere dak (-10 mm) ligt het zwaartepunt van de nieuwe RX 15 mm lager dan bij de voorganger. De nieuwe multilink achterwielophanging draagt bij aan extra stabiliteit en een verminderde duikneiging bij het remmen. Bovendien kan het hogere trekkrachten dan voorheen aan. Zo draagt deze ophanging ook bij aan het verminderen van ongewenste geluiden en trillingen.

Next level hybridetechnologie

Met de RX 400h introduceerde Lexus al in 2005 hybridetechnologie in het segment van luxury SUV’s. Sinds die tijd heeft Lexus de hybridetechnologie verder verbeterd en verfijnd. Dat komt perfect tot uiting in de nieuwe line-up.

Eerste turbo-hybride van Lexus: nieuwe RX 500h

De RX 500h is het eerste hybridemodel van Lexus met een turbomotor. Deze nieuwe uitvoering is gericht op klanten die gaan voor het summum op het gebied van geëlektrificeerde power. De aandrijflijn van de RX 500h bestaat uit een 2,4-liter turbomotor, die is gekoppeld aan een zestraps automatische transmissie. De tussen de verbrandingsmotor en transmissie geplaatste elektromotor (e-axle) is goed voor 80 kW). Het systeemvermogen van bedraagt 273 kW/371 pk en het maximale koppel 645 Nm. Het slimme DIRECT4-vierwielaandrijvingssysteem verdeelt de aandrijfkracht variabel en razendsnel over voor- en achteras. Zo zijn grip, stabiliteit en dynamiek onder alle omstandigheden gegarandeerd. Dynamic Rear Steering draagt daar ook aan bij. De Lexus RX 500h accelereert in maar 5,9 s van 0-100 km/h.

Nieuwe RX 450h+: eerste RX met plug-in hybridetechnologie

Naar verwachting wordt de nieuwe RX 450h+ in Europa het populairste model. Deze eerste plug-in hybridevariant binnen de RX-line-up beschikt over een 2,5-liter hybridemotor en een 18,1 kWh-lithium-ion batterij. Het systeemvermogen bedraagt 225 kW/306 pk en het maximale koppel 572 Nm. De acceleratie van 0-100 km/h duurt slechts 7,0 seconden. Het verwachte gemiddelde verbruik volgens de WLTP-norm komt uit op 1,1-1,2 l/100km (CO 2 : 24-26 g/km). De 18,1 kW batterij is naar verwachting goed voor een elektrische actieradius van maximaal 65 km. In EV-modus is de topsnelheid begrensd op 135 km/h. Dankzij de vierde generatie van het zelfopladende hybridesysteem van Lexus is de RX 450h+ zelfs met uitgeschakelde elektromotor opmerkelijk efficiënt.

RX 350h met vierde generatie zelfopladende hybridetechnologie

De nieuwe RX 350h dankt zijn hoge mate van effciency aan de vierde generatie van Lexus’ zelfopladende hybridesysteem. De aandrijflijn met 2,5-liter benzinemotor is goed voor een vermogen van 180 kW/245 pk en een koppel van 335 Nm. De nieuwe RX 350h koppelt aansprekende prestaties (0-100 km/h in 8,0 seconden) aan gunstige verbruikscijfers (6,4-6,6 l/100 km; CO 2 : 143-150 g/km).

Geavanceerde multimedia en connectiviteit

De nieuwe Lexus RX is ‘always connected’ dankzij de nieuwste multimediatechnologie en connectiviteitsfeatures. Snelheid en stabiliteit zijn hierbij de kernwoorden. Updates over-the-air zorgen ervoor dat de nieuwe Lexus RX altijd up to date is zonder dat de eigenaar daar iets voor hoeft te doen. Daarbij is er nu ook toegang tot cloud connectivity.

De nieuwe RX heeft één van de grootste touchscreens in zijn segment. Het 14-inch HD-scherm is ontspiegeld en er zijn ‘sneltoetsen’ in geïntegreerd. Dit resulteert in een haarscherpe weergave en optimaal bedieningsgemak. Door nieuwe processors werkt het multimediasysteem van de nieuwe RX bijna vier keer zo snel als dat van de voorganger.

Het standaard navigatiesysteem van de nieuwe RX kan ook gebruik maken van clouddiensten. Daarmee is er bijvoorbeeld toegang tot real-time verkeersinformatie. Het vroegtijdig opmerken van bijvoorbeeld files en ongevallen resulteert in nog efficiëntere routegeleiding.

Het nieuwe multimediasysteem is ook met de stem te bedienen. Dit is te activeren door ‘Hey Lexus’ uit te spreken. Het systeem reageert op natuurlijk taalgebruik. Uiteraard zijn Apple- en Android-telefoons smartphones eenvoudig te integreren. Er is ook een draadloze oplaadmogelijkheid voor smartphones beschikbaar. Hiermee zijn telefoons tot wel 50% sneller te laden.

Met Lexus Link zijn veel functies op afstand beschikbaar. Via de app is de auto te lokaliseren, zijn de deuren en de achterklep te ver- en ontgrendelen, is de achterklep te openen en kan de airco geactiveerd worden. Ook maakt de app duidelijk hoeveel brandstof er nog in de tank zit. Als de RX op een druk parkeerterrein staat, wordt het terugvinden vergemakkelijkt door het kort activeren van de knipperlichten. Tevens is het mogelijk om ritanalyses in te zien en de app ondersteunt met hybrid coaching zelfs bij het realiseren van een zo efficiënt mogelijke rijstijl. Specifiek voor de Lexus RX 450h+ zijn er diverse nieuwe functies toegevoegd. Zo maakt de app de laadstatus van de batterij zichtbaar en bovendien is het mogelijk om het laadproces op afstand te plannen en te monitoren.

De topversies van de nieuwe RX-range zijn standaard uitgevoerd met een high-end Mark Levinson Premium Surround Sound systeem met 21 speakers. Dit systeem is op maat gemaakt voor het interieur van de Lexus RX.

Geavanceerde features voor comfort en gebruiksgemak

Op verzoek is de nieuwe Lexus RX leverbaar met een digitale achteruitkijkspiegel. Deze biedt via hi-res camerabeelden een perfect zicht op het gebied achter de auto.

Het manoeuvreren in kleine ruimtes wordt sterk vergemakkelijkt met de Digital Panoramic View Monitor, die een 360-graden zicht rondom de auto mogelijk maakt. De camera’s generen tevens een 3D-beeld van de auto waardoor de RX desgewenst ook van bovenaf in de ruimte is te zien (helicopterview). De camera’s worden automatisch gereinigd waardoor ze altijd optimaal beeld verzorgen.

Het Advanced Park System voor de RX maakt parkeermanoeuvres eenvoudig(er) doordat de auto automatisch de benodigde stuur- en remacties uitvoert. Dit geavanceerde systeem is afkomstig van de LS, het vlaggenschip van Lexus. Het systeem maakt voor maximale precisie gebruik van camera’s en sensoren die samen een compleet beeld van de omgeving creëren. Het Advanced Park System herkent zelfs maximaal drie veelgebruikte parkeerplaatsen.

Voor de veiligheid

In de nieuwe Lexus RX zorgt de derde generatie van het Lexus Safety System + voor een zeer hoog veiligheidsniveau. Diverse verbeterde functies versterken de vooruitziende blik en dragen zo bij aan het voorkomen van ongevallen.

Het Pre-Collision-systeem is nu ook in staat om motorfietsen en andere objecten op het traject van de RX te detecteren. Ook herkent het mogelijk gevaar dat bij het nemen van een afslag kan ontstaan door naderend verkeer of overstekende voetgangers. De reactietijd van het systeem is verder verkort en stuuringrepen van Emergency Steering Assist dragen ook bij aan het voorkomen van een ongeval.

De Adaptive Cruise Control (ACC) herkent verkeersdeelnemers die voor de auto invoegen nu nog sneller. Samen met het verbeterde Lane Trace Assist zorgt de ACC ervoor dat de RX een nog natuurlijker lijn door bochten volgt. ACC herkent daarbij meer verkeerstekens dan ooit.

Met het Extended Safety Pakket wordt het veiligheidsniveau nog hoger. Inbegrepen hierbij is Lane Change Assistance, dat rijbaanwisseling automatisch uitvoert. Front Cross-Traffic Alert waarschuwt indien nodig voor tegemoetkomend verkeer.

Het Pre-Collision System met Active Steering Assist herkent situaties waarbij het gevaar voor een aanrijding met een voetganger of een object groot is. Daarbij stelt het systeem direct vast of een remingreep alleen volstaat om de aanrijding te vorkomen. Als dat niet het geval is, komt ook Active Steering Assist in actie. Dit systeem activeert automatisch de remmen en geeft met een waarschuwingssignaal aan dat een stuuractie nodig is.

De Proactive Driving Assist helpt bij het aanhouden van een veilige afstand tot voorliggers, zelfs als de cruise control niet is geactiveerd. Dit systeem helpt ook bij het ontwijken van voetgangers en obstakels.

Een innovatief succesverhaal

Met de presentatie van de RX 300 creëerde Lexus in 1998 het segment van de luxury SUV. Hij werd direct populair door de unieke combinatie van design, kracht, rijgedrag en een opmerkelijk stil interieur. In 2005 was de RX 400h de eerste luxury SUV met hybride aandrijflijn. Dit model zette de toon voor de hybride line-up van Lexus. In 2016 was de RX de eerste Lexus met het Safety System + en 2019 debuteerde het Bladescan Adaptieve grootlichtsysteem in de RX. Sinds 1998 verkocht Lexus wereldwijd ruim 3,5 miljoen RX-modellen.

SPECIFICATIES NIEUWE LEXUS RX

AFMETINGEN NIEUWE RX VERSCHIL vs HUIDIGE RX Lengte (mm) 4,890 0 Breedte (mm) 1,920 +25 Hoogte (mm) 1,710 -10 Wielbasis (mm) 2,850 +60 Spoorbreedte voor (mm) 1,650 +15 Spoorbreedte achter (mm) 1,675 +50 Overhang voor (mm) 1,080 0 Overhang achter (mm) 960 -60

AANDRIJFLIJNEN RX 350h RX 450h+ RX 500h Type HEV PHEV HEV Motor 2,5 liter 2,5 liter 2,4 liter turbo Accutype Nickel-metaal hydride Lithium-ion Nickel-metaal hydride Max. vermogen (DIN hp/kW) 245/180 306/225 371/273 Transmissie Hybrid transaxle Hybrid transaxle 6AT Aandrijflijn AWD AWD AWD Koppel (Nm) 335 572 645 Acceleratie 0-100 km/h (sec) 8.0 7.0 5.9 CO 2 (WLTP gecombineerd – g/km) 143-150 24-26 182-189 Brandstofverbruik (l/100km) 6.4-6.7 1.1-1.2 8.2-8.5

Alle gegevens zijn voorlopig en onderhevig aan homologatie.