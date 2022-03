Het design van de Grecale omarmt de nieuwe designtaal van Maserati, dat elk nieuw model in navolging van de MC20 kenmerkt. De voorzijde is voorzien van een lage en imposante grille. En profil valt het contrast tussen…

Wereldpremière voor de nieuwe Maserati Grecale

De nieuwe Maserati Grecale SUV is ‘The Everyday Exceptional’. Hij biedt de perfecte balans tussen veelzijdigheid, elegantie, performance en innovatie, en staat garant voor prestaties, comfort en veiligheid. Deze eigenschappen worden gecombineerd met offroad-capaciteiten en compromisloos rijplezier. De nieuwe SUV is ontwikkeld in het Maserati Innovation Lab in Modena en wordt geproduceerd in de fabriek in het Italiaanse Cassino.

De Grecale maakt deel uit van het meest complete modellengamma ooit van Maserati. Het model wordt leverbaar met een breed scala aan motoren: van conventionele verbrandingsmotoren tot motoren met hybridetechniek. Bovendien wordt de Grecale over een jaar de eerste volledig elektrische SUV in de geschiedenis van Maserati.

Bij de lancering worden drie uitvoeringen op de markt gebracht: de GT, die wordt aangedreven door een mild-hybride viercilindermotor die 300 pk levert, de Modena met eveneens een mild-hybride viercilinder met 330 pk en de krachtige Trofeo, die is uitgerust met een 530 pk sterke high-performance 3,0-liter V6 benzine op basis van de Nettuno-motor uit de MC20. Om het gamma compleet te maken, volgt in een later stadium de Grecale Folgore, de 100% elektrische versie met 400V-technologie.

De nieuwe SUV onderscheidt zich op het vlak van ruimte en comfort en is de beste in zijn segment op het gebied van binnenruimte, rijeigenschappen, wegligging, acceleratie (0-100 km/u in 3,8 seconden voor de Trofeo), topsnelheid (285 km/u, wederom voor de Trofeo), geluidskwaliteit en het gebruik van hoogwaardige materialen als hout, koolstofvezel en leder.

Zijn afmetingen zijn een belangrijke factor: in de GT-versie meet de Grecale 4.846 mm bij een wielbasis van 2.901 mm, een hoogte van 1.670 mm, een breedte van 2.163 mm (inclusief buitenspiegels) en een spoorbreedte achter van 1.948 mm (en nog breder voor de Trofeo).

Het design van de Grecale omarmt de nieuwe designtaal van Maserati, dat elk nieuw model in navolging van de MC20 kenmerkt. De voorzijde is voorzien van een lage en imposante grille. En profil valt het contrast tussen puurheid en techniek op, met een zeer vloeiend vormgegeven carrosserie met sierlijke vormen. De hoogwaardige techniek wordt benadrukt door het gebruik van koolstofvezel. Aan de achterzijde zijn de boemerang-achterlichten geïnspireerd op die van de door Giugiaro vormgegeven 3200 GT. Ze passen in de trapeziumvormige lijn, die nog opvallender wordt door het coupé-effect van het interieur en de afwerking, die op die van een sportwagen lijkt.

In het interieur springt onder andere het bekende Maserati-klokje in het oog. Voor het eerst verandert die echter in een echte digitale conciërge in de auto, dankzij de stembediening. Alles is aanraakgevoelig, met een extreme esthetische puurheid. De technologie wordt bediend vanaf de displays: het grote 12,3 inch centrale display (het grootste dat ooit in een Maserati werd gemonteerd), een ander 8,8 inch display voor de extra bedieningselementen en een derde exemplaar voor de passagiers op de achterbank.

De gebruikerservaring wordt naar een nog hoger plan getild door het multimediasysteem Maserati Intelligent Assistant (MIA), het hypermoderne infotainmentsysteem en Maserati Connect. De geluidservaring in de auto wordt niet alleen gekenmerkt door de typische Maserati-grom, maar ook door het Sonus faber 3D-geluidssysteem. Het Sonus faber-systeem – standaard bij het Premium-uitrustingsniveau – omvat 14 luidsprekers, of desgewenst zelfs 21 luidsprekers bij het High Premium-uitrustingsniveau.

Dynamisch comfort wordt gecombineerd met een bijzondere rijervaring dankzij de buitengewone rijeigenschappen van het nieuwe, 100% Maserati Vehicle Dynamic Control Module (VDCM) systeem en de 360° controle die het systeem over de auto biedt. Er is een duidelijk onderscheid tussen de verschillende DRIVE MODES: COMFORT, GT, SPORT, CORSA (alleen Trofeo) en OFF-ROAD.

Voor de wereldpremière van de Grecale – in de vorm van een speciaal digitaal evenement op de website van het merk (houseof.maserati.com) – werden Matilda De Angelis en Alessandro Borghi – merkambassadeurs en internationaal bekende Italiaanse acteurs – geselecteerd om uit te leggen waarom dit nieuwe model het alledaagse uitzonderlijk maakt. Ook aanwezig was de Italiaanse artiest Dardust, die voor de muzikale omlijsting zorgde bij een deel van het digitale evenement. De ingenieurs van het Maserati Innovation Lab in Modena hebben rechtstreeks met Dardust samengewerkt om het geluid in de auto te ontwerpen. De gezamenlijke inspanning leidde tot een overdracht tussen technologie en sound design, voor specifieke ‘chimes’ – de geluidssignalen die de gebruiker ontvangt als onderdeel van de buitengewone rijervaring die de Grecale biedt.