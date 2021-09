De eerste performance-hybrid van Mercedes-AMG gaat in serieproductie en is gebaseerd op technologieën uit de Formule 1. Het concept omvat een kenmerkende lay-out van de aandrijflijn met…

Wereldpremière voor eerste performance-hybrid van Mercedes-AMG

De eerste performance-hybrid van Mercedes-AMG gaat in serieproductie en is gebaseerd op technologieën uit de Formule 1. Het concept omvat een kenmerkende lay-out van de aandrijflijn met een elektromotor en accu op de achteras alsmede een in eigen huis ontwikkelde high-performance accu. De Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE (gewogen brandstofverbruik gecombineerd: 8,6 l/100 km; gewogen CO 2 -emissie gecombineerd: 196 g/km; gewogen stroomverbruik: 10,3 kWh/100 km)[1] combineert uitstekende prestaties en een indrukwekkende rijdynamiek met maximale efficiëntie dankzij de speciale aandrijflijn.

Het E PERFORMANCE-model brengt zo het DNA van de AMG Driving Performance over naar de geëlektrificeerde toekomst. De combinatie van 4,0 liter V8-biturbomotor en elektromotor genereert een systeemvermogen van 620 kW (843 pk) en een maximum systeemkoppel van meer dan 1.400 Nm. De onmiddellijke respons van de elektrische aandrijving op de achteras, de snelle koppelopbouw en de verbeterde gewichtsverdeling zorgen voor een nieuwe, uiterst dynamische rijervaring. Net als in de Formule 1 is de accu gericht geconstrueerd voor een snelle vermogensafgifte en -opname. De elektrische actieradius van 12 km maakt een praktische inzetbaarheid mogelijk, bijvoorbeeld in de stad of in woonwijken. Mercedes-AMG slaat in de communicatie over elektrificatie een nieuwe weg in, samen met merkambassadeur will.i.am: de wereldberoemde muzikant en meervoudig Grammy Award-winnaar is de hoofdrolspeler van de marketingcampagne ‘Everything but quiet’. Hij droeg niet alleen bij aan het concept, maar schreef ook een exclusieve song voor de releasevideo.

“Met de nieuwe Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE transporteren we ons merk-DNA naar een geëlektrificeerde toekomst. Daarbij volgen we onze eigen technische weg, wat AMG altijd zo bijzonder en begerenswaardig heeft gemaakt. De volledig in Affalterbach ontwikkelde performance-hybrid biedt een fascinerende rijdynamiek en draagt terecht ons nieuwe technologielabel E PERFORMANCE. Met dit nieuwe concept bereiken we ook nieuwe doelgroepen, die Mercedes-AMG zullen ervaren als het luxe performance-merk van de 21ste eeuw. Onze weg naar elektrificatie in de AMG-stijl wordt geflankeerd door een grootschalige campagne. En ik ben blij dat we daarvoor ook een bijzondere partner hebben gevonden in de vorm van superster will.i.am, die we met onze technologie hebben kunnen inspireren”, aldus Philipp Schiemer, voorzitter van de raad van bestuur van Mercedes-AMG GmbH.

“Mercedes-AMG heeft altijd gestaan voor topprestaties en maximale rijdynamiek. Bij de ontwikkeling van onze E PERFORMANCE hybrid-strategie was het dan ook van meet af aan duidelijk dat we voor AMG een op zichzelf staand concept zouden nastreven dat onze kernmerkwaarden combineert met een hoge efficiëntie. Met de nieuwe Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE gaat dit concept nu in serieproductie. De lay-out met de verbrandingsmotor vóór en de Electric Drive Unit op de achteras biedt tal van voordelen. Een geoptimaliseerde gewichtsverdeling, de optimale benutting van het koppel en de zeer snelle vermogensafgifte beloven rijdynamiek op het hoogste niveau. Daarbij komt nog de in eigen huis ontwikkelde high-performance accu, die een twee keer zo hoge vermogensdichtheid heeft als conventionele aandrijfaccu’s en net als veel andere componenten geïnspireerd is op technologie uit de Formule 1”, aldus Jochen Hermann, Technical General Manager van Mercedes-AMG GmbH.

Expressief design met markante voorskirt

Het expressieve design met ver naar beneden getrokken motorkap, gespierde carrosserie, gedrongen raamsectie (greenhouse) en krachtige fastback benadrukt de sportieve genen van de vierdeurs coupé. Een ander markant kenmerk is de karakteristieke voorskirt die is gebaseerd op de vormgeving van de tweedeurs AMG GT. Hij lijkt uit één enkele mal te zijn gegoten en voegt zich op een homogene manier in het dynamische design van de totale auto. De buitenste luchtinlaten zijn breder en lopen taps toe naar het midden van de auto. De luchtstroom wordt via drie verticale vinnen naar de wielkastkoelers geleid.

Exclusieve herkenningskenmerken aan de achterzijde zijn de achterskirt met geïntegreerde plug-in laadklep en de rode typeaanduiding. Met de hybrid introduceert AMG ook gegroefde trapeziumvormige dubbele uitlaatsierstukken. De ‘E PERFORMANCE’-badge op de voorspatschermen verwijst naar de hybride aandrijving. Net als bij de gehele modelserie zijn ook voor de hybrid tal van lakken en uitrustingsdetails leverbaar. Zo zijn er vier matte lakken, vijf metallic-lakken en twee unilakken om uit te kiezen. Daarnaast zijn er zeven nieuwe lakken uit het uitgebreide individualiseringsprogramma beschikbaar. Het exterieurdesign kan verder worden geaccentueerd met bijvoorbeeld het nieuwe AMG-nightpakket II of een combinatie van nightpakket en carbonpakket. Daarnaast zijn er nieuwe 20 en 21 inch lichtmetalen velgen leverbaar, elk in twee kleurvarianten. De exclusieve Edition-uitvoering is eveneens leverbaar als performance-hybrid.

Als nieuw vlaggenschip van de modelserie is de AMG GT 63 S E PERFORMANCE zeer omvangrijk uitgerust. Hij heeft alle upgrades van de laatste facelift van het model gekregen, zoals het AMG RIDE CONTROL+-onderstel met nieuw dempingssysteem. Ook standaard aan boord zijn het aangepaste high-performance AMG-composietremsysteem en het multimediasysteem MBUX met hybrid-specifieke weergaven.

Multimediasysteem MBUX met hybrid-specifieke weergaven

De standaard widescreen cockpit beschikt over het multimediasysteem MBUX met AMG hybrid-specifieke weergaven en functies. In het combi-instrument kan de bestuurder de elektrische actieradius, het stroomverbruik, het vermogen en koppel van de elektromotor alsmede de temperaturen van de accu en elektromotor aflezen. Grafische afbeeldingen van hoge kwaliteit op het multimediadisplay visualiseren de vermogensstroom van het gehele aandrijfsysteem, het toerental, het vermogen, het koppel en de temperatuur van de elektromotor, alsmede de temperatuur van de accu. De achterpassagiers krijgen op hun optionele multimediadisplay informatie over de energiestroom en het vermogen en koppel van de elektromotor te zien.

AMG Performance-stuurwiel in dubbelspaaks design

Ook het standaard AMG Performance-stuurwiel in markant dubbelspaaks design met naadloos geïntegreerde stuurwieltoetsen biedt een voelbare en zichtbare meerwaarde. De drie afgeronde dubbele spaken combineren stabiliteit met een soepele bediening. De ronde AMG-stuurwieltoetsen overtuigen door hun scherpe displays en perfecte draai- en druklogica. Zo kunnen belangrijke rijfuncties en alle rijprogramma’s worden bediend zonder de handen van het stuur te hoeven nemen. Nieuw is dat de recuperatieniveaus van de hybride aandrijving via de stuurwieltoetsen kunnen worden geselecteerd.

In het interieur zijn veel individuele keuzes mogelijk. Exclusieve kleuren benadrukken de sportieve of de luxueuze kant van het nieuwe topmodel – bijvoorbeeld de combinatie van nappaleder Exclusief in titaangrijs pearl/zwart met contrastsiernaden in geel of fraai nappaleder Exclusief STYLE (ruitpatroon) in truffelbruin/zwart Daarnaast is er nog keuze uit vijf andere kleuren in nappaleder Exclusief STYLE: siennabruin, classicrood, yachtblauw, diepwit en nevagrijs. De voor- en achterzitplaatsen zijn volledig in de gekozen uitrustingskleur uitgevoerd, net als de armleuningen in de portieren, de lederen rand van de vloermatten en de rand van het stuurwiel.

AMG-specifieke performance hybride aandrijving: verbrandingsmotor voor, elektromotor achter

In de AMG GT 63 S E PERFORMANCE wordt de 4,0 liter V8-biturbomotor gecombineerd met een permanent bekrachtigde synchrone elektromotor, een in Affalterbach ontwikkelde high-performance accu en de volledig variabele vierwielaandrijving AMG Performance 4MATIC+. De combinatie van 4,0 liter V8-biturbomotor en elektromotor genereert een systeemvermogen van 620 kW (843 pk) en een maximum systeemkoppel van meer dan 1.400 Nm. De rijprestaties van de krachtigste serieproductieauto uit Affalterbach tot nu toe zijn dan ook indrukwekkend: de acceleratie vanuit stilstand naar 100 km/h neemt slechts 2,9 seconden in beslag en een snelheid van 200 km/h wordt bereikt in minder dan 10 seconden. De acceleratie eindigt pas bij 316 km/h.

De 150 kW (204 pk) sterke elektromotor bevindt zich op de achteras, waar hij samen met een elektrisch geschakelde tweetraps transmissie en een elektronisch geregeld sperdifferentieel op de achteras in een compacte elektrische aandrijfunit (EDU) is geïntegreerd. Experts noemen deze lay-out een P3-hybrid. De lichtgewicht high-performance accu is ook achterin boven de achteras geplaatst. Dit compacte ontwerp heeft tal van voordelen:

De elektromotor werkt direct op de achteras en kan daardoor zijn vermogen directer omzetten in aandrijving – voor een extra boost bij het wegrijden, accelereren of inhalen.

Het vermogen van de elektromotor kan direct worden toegepast met een maximumkoppel, waardoor zeer dynamisch wegrijden mogelijk is.

De bestuurder ervaart onmiddellijk een merkbare vermogenstoename dankzij het geïntegreerde, elektronisch gestuurde sperdifferentieel op de achteras. Het hybride model is nog dynamischer bij het accelereren uit bochten, biedt meer tractie en dus meer rijveiligheid.

Naarmate de slip op de achteras toeneemt, wordt de aandrijfkracht van de elektromotor ook naar de voorwielen overgebracht als dat nodig is voor meer tractie. De mechanische verbinding van de volledig variabele vierwielaandrijving maakt dit mogelijk met behulp van een cardanas en de aandrijfassen van de voorwielen.

De plaatsing op de achteras verbetert zowel de gewichtsverdeling als de aslastverdeling in de auto en vormt zo de basis voor de overtuigende handling.

Het AMG-concept biedt een zeer hoge regeneratie-efficiëntie, aangezien het systeem slechts minimale mechanische en hydraulische verliezen van de motor en transmissie toelaat.

De geautomatiseerde tweetraps transmissie op de achteras zorgt met zijn speciaal gekalibreerde overbrengingsverhouding voor de spreiding van het koppel. Voor dynamisch wegrijden, maar ook een veilig continu vermogen bij hogere snelheden. Een elektrische actuator schakelt de tweede versnelling op z’n laatst bij ongeveer 140 km/h in, wat overeenkomt met het maximale toerental van de elektromotor van circa 13.500 t/min.

Met de vermogenstoename dankzij de extra elektromotor, was het ontwikkelingsteam ook in staat om de efficiëntie van de gehele auto te verbeteren – en zowel een lagere uitstoot als een lager verbruik te realiseren.

Geïnspireerd door de Formule 1, ontwikkeld in Affalterbach: de high-performance AMG-accu

Bij het definiëren van de elektrificatiestrategie was het van meet af aan duidelijk dat alle essentiële componenten in Affalterbach zouden worden ontwikkeld. De kern daarvan wordt gevormd door de high-performance AMG-accu (HPB). De ontwikkeling van deze lithium-ion-accu is gebaseerd op technologieën die zich onder de zwaarste omstandigheden in de Formule 1 al hebben bewezen in de Formule 1 hybride racewagens van het Mercedes-AMG Petronas F1-team. In de loop van de ontwikkeling vond een levendige uitwisseling van vakkennis plaats tussen de Formule 1-motorenwerkplaats High Performance Powertrains (HPP) in Brixworth en Mercedes-AMG in Affalterbach. De high-performance AMG-accu combineert een hoog vermogen dat vaak achter elkaar kan worden opgevraagd met een laag gewicht om de totale prestaties van de auto te verhogen. Daarbij komen de snelle energieopname en de hoge vermogensdichtheid. Dit betekent dat de bestuurder bijvoorbeeld tijdens een stevige rit in heuvelachtig terrein bergopwaarts meteen het volledige vermogenspotentieel kan aanspreken, terwijl bergafwaarts sterk wordt gerecupereerd.

70 kW continuvermogen en 150 kW piekvermogen

De high-performance accu van de AMG GT 63 S E PERFORMANCE heeft een capaciteit van 6,1 kWh, een continuvermogen van 70 kW en een piekvermogen van 150 kW gedurende 10 seconden. Het lage gewicht van slechts 89 kg maakt een zeer hoge vermogensdichtheid van 1,7 kW/kg mogelijk. Ter vergelijking: conventionele accu’s zonder directe koeling van de cellen halen ongeveer de helft van dit cijfer. Het laden vindt plaats via de ingebouwde 3,7 kW wisselstroomlader aan een laadstation, wallbox of stopcontact. De accu is ontworpen voor een snelle stroomlevering en -opname, niet voor een zo groot mogelijke actieradius. Niettemin maakt de elektrische actieradius van 12 km een praktische actieradius mogelijk, bijvoorbeeld voor stil en emissievrij rijden van een woonwijk naar de rand van de stad of naar de snelweg.

Belangrijke innovatiestap: de directe koeling van de accucellen

De basis voor de hoge prestaties van de 400V AMG-accu is de innovatieve directe koeling: voor het eerst stroomt een hightech koelvloeistof op basis van een elektrisch niet-geleidende vloeistof rond alle 560 cellen en koelt ze individueel. Elke accu heeft een bepaalde temperatuur nodig voor een optimale vermogensafgifte. Als de accu te koud of te warm wordt, verliest hij tijdelijk zijn vermogen of moet hij worden uitgeschakeld om niet beschadigd te raken als de temperatuur te hoog is. Een gelijkmatige temperatuur van de accu heeft dus een grote invloed op de prestaties, levensduur en veiligheid. Conventionele koelsystemen, die alleen met lucht of het gehele accupakket indirect met water koelen, bereiken al snel hun grenzen – vooral omdat de eisen als gevolg van cellen met een steeds hogere energiedichtheid steeds hoger worden. Als het thermomanagement zijn functie niet optimaal vervult, dreigt de accu voortijdig te verouderen.

Voor de directe koeling moesten de AMG-specialisten nieuwe koelmodules ontwikkelen die slechts enkele millimeters dun zijn. Ongeveer 14 liter koelvloeistof circuleert met behulp van een speciaal ontwikkelde krachtige elektrische pomp van boven naar beneden door de hele accu langs elke cel en stroomt daarbij ook door een direct aan de accu bevestigde olie/water-warmtewisselaar. Deze geleidt de warmte naar één van de twee lagetemperatuurcircuits (LT-circuits) van de auto, en vandaar naar de LT-radiateur aan de voorzijde van de auto, waar de warmte wordt afgegeven aan de buitenlucht. Het systeem is ontworpen om een gelijkmatige warmteverdeling in de accu te garanderen.

Het resultaat is dat de accu altijd binnen een consistente, optimale bedrijfstemperatuur van gemiddeld 45 °Celsius blijft, ongeacht hoe vaak hij wordt opgeladen of ontladen. Het is goed mogelijk dat de gemiddelde temperatuur wordt overschreden wanneer met hoge snelheden wordt gereden. De beveiligingsmechanismen zijn daarom zodanig geconfigureerd dat de maximale prestatie uit de accu kan worden gehaald om vervolgens door directe koeling het temperatuurniveau weer te verlagen. Conventionele koelsystemen kunnen dit niet aan waardoor de accu zijn potentieel niet meer volledig kan benutten. Dat is niet het geval bij de high-performance AMG-accu: zelfs tijdens snelle ronden in de hybride modus op het circuit, waarbij vaak wordt geaccelereerd (accu wordt ontladen) en afgeremd (accu wordt opgeladen), behoudt het energieopslagsysteem zijn hoge prestatievermogen.

Alleen een doeltreffende directe koeling maakt het mogelijk om accucellen met een zeer hoge vermogensdichtheid te gebruiken. Dankzij deze individuele oplossing is het accusysteem bijzonder licht en compact. Het lage gewicht is ook te danken aan het materiaalbesparende busbar-concept en de lichte en toch sterke crashstructuur van de aluminium behuizing. Deze zorgt voor de hoogste mate van veiligheid.

Bedrijfsstrategie: elektrisch vermogen altijd beschikbaar

De bedrijfsstrategie is afgeleid van het hybride powerpack dat in de Mercedes-AMG Petronas Formule 1-racewagen te vinden is. Net als in de topklasse van de autosport is de maximale aandrijving altijd beschikbaar wanneer de bestuurder die nodig heeft – bijvoorbeeld om krachtig uit bochten te accelereren of bij het inhalen. Het elektrische vermogen kan altijd worden opgeroepen en veelvuldig worden gereproduceerd via een hoog regeneratievermogen en een on-demand oplading. Het accuconcept maakt het optimale compromis mogelijk tussen maximale rijdynamiek en hedendaagse efficiëntie. Alle componenten zijn perfect op elkaar afgestemd: de prestatiewinst kan direct worden ervaren.

De zeven AMG DYNAMIC SELECT-rijprogramma’s ‘Electric’, ‘Comfort’, ‘Sport’, ‘Sport+’, ‘RACE’, ‘Slippery’ en ‘Individual’ zijn exact op de nieuwe aandrijftechnologie afgestemd en zorgen zo voor een veelzijdige rijervaring – van uiterst efficiënt tot uiterst dynamisch. De rijprogramma’s passen belangrijke parameters aan, zoals de respons van het aandrijfsysteem en de transmissie, de stuurkarakteristiek, de demping van de vering of de sound. De rijprogramma’s kunnen worden geselecteerd met de tuimelschakelaar op de middenconsole of met de AMG-stuurwieltoetsen.

Normaal gesproken start de performance-hybrid geruisloos (‘Silent Mode’) in het rijprogramma ‘Comfort’ wanneer de elektromotor wordt ingeschakeld. In het combi-instrument geeft het pictogram ‘Ready’ aan dat de auto rijklaar is. Bovendien klinkt in het interieur via de luidsprekers een krachtig en sonoor AMG-startgeluid dat aangeeft dat de auto gereed is om te vertrekken. Een lichte druk op het gaspedaal is voldoende om de AMG performance-hybrid in beweging te zetten.

Tijdens het volledig elektrisch rijden waarschuwt het wettelijk verplichte Acoustic Vehicle Alerting System de omgeving dat de performance-hybrid aan komt rijden. Een speciaal samengestelde laagfrequente, snelheidsafhankelijke AMG-sound wordt via afzonderlijke luidsprekers voor en achter naar buiten uitgestraald. Het geluid is gedempt ook in het interieur hoorbaar, als akoestische feedback voor de inzittenden. In de Europese Unie is het systeem actief tot 20 km/h, in de VS tot het equivalent van circa 30 km/h. Daarna verdwijnt het rijsignaal op harmonieuze wijze naar de achtergrond tot circa 50 km/h.

Bij hogere snelheden kan de klant kiezen uit een ‘balanced’ of een ‘powerful’ klank via de soundtoetsen op de middenconsole of op het stuurwiel (te herkennen aan een symbool van een frequentiegolf): bij volledig elektrisch rijden wordt een bescheiden of een krachtige klank gegenereerd. Wanneer de verbrandingsmotor start, beïnvloedt de gekozen instelling het geluid van de uitlaat. In elke situatie blijft één ding hetzelfde: onder alle omstandigheden is de performance-hybrid aan zijn geluid direct herkenbaar als een AMG.

Rijprogramma ‘Electric’: de focus ligt op de elektrische rijervaring. Volledig elektrisch rijden is mogelijk vanuit stilstand tot 130 km/h, waarbij de verbrandingsmotor altijd is uitgeschakeld. De mechanische verbinding met de AMG Performance 4MATIC+-componenten zorgt ervoor dat de vierwielaandrijving altijd beschikbaar is: als de achterwielen plotseling te veel slip hebben, wordt de kracht van de elektromotor via de cardanas en de aandrijfassen ook op de voorwielen overgebracht. Als de accu leeg is of als de bestuurder meer vermogen vraagt, schakelt de intelligente besturing automatisch over op het rijprogramma ‘Comfort’ en wordt de verbrandingsmotor gestart voor de aandrijving.

Rijprogramma ‘Comfort’: de start vindt grotendeels elektrisch plaats. De verbrandingsmotor en elektromotor zorgen afhankelijk van de situatie voor de aandrijving – met elektrische aandrijving bij lage snelheden, bijvoorbeeld in woonwijken of in het stadscentrum, hybride rijden met verbrandingsmotor en elektromotor op provinciale wegen en op de snelweg. Het resultaat is een harmonieuze en voor het verbruik geoptimaliseerde rijbeleving, mede dankzij het vroeg opschakelen van de AMG SPEEDSHIFT MCT-9G transmissie. De vering en stuurinrichting zijn zo afgesteld dat de nadruk op comfort ligt. Bij de besturing ligt de nadruk op energie-efficiëntie, zodat het brandstofverbruik en de emissies kunnen worden verlaagd. De kenmerkende sportiviteit en dynamiek van AMG blijven behouden.

Rijprogramma ‘Sport’: start met verbrandingsmotor en elektromotor en situationeel samenspel van de beide aandrijvingen. Er wordt meer boost van de elektromotor vrijgegeven. Sportieve rijbeleving door meer dynamischer reactie op het gaspedaal, kortere schakeltijden en vroeger terugschakelen. Het onderstel, de besturing en de aandrijflijn zijn dynamisch afgesteld.

Rijprogramma ‘Sport+’: start met verbrandingsmotor en elektromotor en situationeel samenspel van de twee aandrijvingen. Nog hoger boostvermogen. Extreem sportief karakter dankzij een nog snellere gaspedaalrespons en een gerichte koppelinterventie bij het opschakelen met cilinderuitschakeling voor optimale schakeltijden. Verhoogd stationair toerental voor sneller starten. Het onderstel, de besturing en de aandrijflijn zijn nog dynamischer afgesteld.

Rijprogramma ‘RACE’: voor zeer dynamisch rijden op afgesloten circuits. In deze modus zijn alle parameters geconfigureerd voor maximale prestaties. Start met verbrandingsmotor en elektromotor en situationeel samenspel van de twee aandrijvingen. Volledig elektrisch boostvermogen van de elektromotor om de verbrandingsmotor te ondersteunen bij krachtig accelereren. Sterke herlading van de accu bij lage vermogensvraag voor maximale elektrische beschikbaarheid.

Rijprogramma ‘Slippery’: geoptimaliseerd voor rijden op glad wegdek, met minder vermogen en een vlakke koppelcurve. Volledig elektrisch rijden en regeneratieaanpassing zijn gedeactiveerd.

Rijprogramma ‘Individual’: individuele aanpassing van de aandrijving, transmissie, AMG DYNAMICS, onderstel, stuurinrichting en uitlaat.

Ook de rijdynamiekregeling profiteert van de hybride aandrijflijn. In plaats van volledig te vertrouwen op de remingrepen van ESP®, kan ook de elektromotor de tractie regelen zodra er te veel slip optreedt bij een wiel. Daartoe verlaagt het intelligente regelsysteem het aandrijfkoppel van de elektromotor dat via het sperdifferentieel op de achteras naar het wiel wordt overgebracht. Het resultaat is dat ESP® helemaal niet of pas later hoeft in te grijpen. Voordeel: de verbrandingsmotor kan dus een hoger koppel afgeven, wat zowel de dynamiek als de efficiëntie ten goede komt. Bovendien kan het vermogen dat anders tijdens het remmen ‘verloren zou gaan’, worden gebruikt om de accu op te laden.

Recuperatie in vier niveaus

Omdat de high-performance accu zich dankzij de directe koeling altijd in het optimale temperatuurvenster van circa 45° bevindt, kan ook de regeneratie worden geoptimaliseerd – normaal gesproken warmt een accu bij een hoog recuperatievermogen sterk op, zodat de energieterugwinning moet worden beperkt.

De recuperatie start wanneer de bestuurder zijn voet van het gaspedaal haalt, oftewel in de zogeheten overrun-modus, zonder het rempedaal aan te raken. Hierdoor wordt de accu opgeladen en ontstaat een sterk remmoment – de wielremmen slijten minder of hoeven, afhankelijk van het regeneratieniveau en de verkeerssituatie, helemaal niet te worden gebruikt. De bestuurder kan vier verschillende recuperatieniveaus selecteren via de rechter AMG-stuurwieltoets. Dit geldt in alle rijprogramma’s, met uitzondering van ‘Slippery’, en de energieterugwinning wordt afhankelijk van het rijprogramma anders geconfigureerd.

Niveau 0: de auto gedraagt zich als een conventionele verbrandingsmotor met handgeschakelde versnellingsbak, waarbij de koppeling is ontkoppeld, en rolt met de laagst mogelijke weerstand verder wanneer het gaspedaal wordt losgelaten. Het recuperatieniveau is zeer laag en dient alleen om de energievoorziening van de auto op peil te houden. Met uitgeschakelde verbrandingsmotor worden de wrijvingsverliezen in de aandrijflijn tot een minimum beperkt.

Niveau 1: dit is de standaardinstelling waarbij de recuperatie al merkbaar is voor de bestuurder, het komt ongeveer overeen met de vertraging van een conventionele verbrandingsmotor waarvan het koppelingspedaal is ingetrapt.

Niveau 2: een sterkere recuperatie, waarbij het rempedaal nauwelijks hoeft te worden ingetrapt bij rustig meerijden met het verkeer.

Niveau 3: maximale terugwinning van energie, waardoor het zogeheten ‘one-pedal’ rijden mogelijk wordt, net als in een volledig elektrische auto. Afhankelijk van de rijstatus kan meer dan 100 kW vermogen naar de accu worden teruggevoerd.

Een bijzonder kenmerk van het rijprogramma ‘RACE’: op het circuit wil de bestuurder de maximale tijd uit elke remactie persen. In het rijprogramma ‘RACE’ wordt de recuperatie automatisch ingesteld op niveau 1 om een zo reproduceerbaar mogelijk voertuiggedrag op de limiet mogelijk te maken.

Een ander voordeel van recuperatie is dat de auto niet versnelt bij het afdalen van steile hellingen. Het systeem werkt dus als een motorrem, maar voert daarnaast ook energie naar de accu.

4,0 liter AMG-V8-biturbomotor met twin-scroll turbo’s

Als nieuw topmodel van de modelserie profiteert de AMG GT 63 S E PERFORMANCE van de prestaties van de 4,0 liter AMG-V8-biturbomotor met 470 kW (639 pk) en een maximumkoppel van 900 Nm, dat beschikbaar is over een breed toerenbereik van 2.500 tot 4.500 t/min. Dit zorgt voor een perfect samenspel met de elektromotor, die zijn maximumkoppel van 320 Nm meteen vanaf stationair toerental levert.

Twee twin-scroll turbo’s leveren een belangrijke bijdrage aan het hoge vermogen en combineren een optimale respons bij lage toerentallen met een hoge vermogenstoename bij hogere toerentallen. Daarnaast is het turbinehuis verdeeld in twee parallel aan elkaar lopende stromingsdoorgangen. In combinatie met twee afzonderlijke kanalen in het uitlaatspruitstuk maakt dit het mogelijk het momentum van de uitlaatgassen die naar het turbinewiel worden gestuurd afzonderlijk te regelen. Het ene kanaal wordt gevoed door de uitlaatgassen van de eerste en tweede cilinder van een cilinderbank, het andere door de uitlaatgassen van de derde en vierde cilinder. Het doel is om te voorkomen dat de afzonderlijke cilinders elkaar wederzijds nadelig beïnvloeden op de gascyclus. Dit vermindert de tegendruk van het uitlaatgas en verbetert de gasuitwisseling.

Riemaangedreven startdynamo voorziet de nevenaggregaten van stroom

De riemaangedreven startdynamo (RSG) combineert de startmotor en de dynamo in één component en heeft een vermogen van 10 kW (14 pk). Deze unit start de verbrandingsmotor en zorgt voor de basisvoeding van de nevenaggregaten, zoals de airconditioning of de rijverlichting, bijvoorbeeld wanneer de auto voor een verkeerslicht staat en het laadniveau van de HV-accu niet meer voldoende is om het laagspannings-boordnet te voeden. De RSG reageert bijzonder snel omdat deze geïntegreerd is in het 400V-boordsysteem.

Standaard AMG RIDE CONTROL+-onderstel met grote spreiding tussen dynamiek en comfort

Het AMG RIDE CONTROL+-onderstel is gebaseerd op een meerkamer-luchtvering met automatische niveauregeling, gecombineerd met een elektronisch geregelde adaptief verstelbare demping. Dit dempingssysteem is volledig nieuw in de AMG GT 4-deurs Coupé: voor het eerst worden twee zogeheten overdrukventielen toegepast. Met deze traploos regelbare kleppen, die zich buiten de demper bevinden, kan de dempingskracht nog nauwkeuriger aan de verschillende rijomstandigheden en de rijprogramma’s worden aangepast: de ene klep regelt de uitgaande demping, oftewel de kracht die optreedt wanneer het wiel terugveert, terwijl de andere klep de ingaande demping regelt wanneer het wiel wordt samengedrukt. De ingaande en uitgaande demping worden onafhankelijk van elkaar geregeld.

De AMG-ontwikkelingsengineers konden de spreiding tussen sportiviteit en comfort aanzienlijk vergroten, onder andere door het verschil tussen de minimale en maximale dempingskrachtkarakteristiek te vergroten en door een nog grotere flexibiliteit in de afstelling te bieden. Dankzij het speciale ontwerp van de kleppen reageert de demper snel en gevoelig op wisselende wegdekken en rijomstandigheden.

Met behulp van de AMG DYNAMIC SELECT-rijprogramma’s kan de bestuurder de basisafstelling voorprogrammeren: met een druk op de knop veranderen de rijeigenschappen bijvoorbeeld van maximale dynamiek in het rijprogramma ‘Sport+’ naar rustig cruisen in het rijprogramma ‘Comfort’. Bovendien kan de afstelling onafhankelijk van de rijprogramma’s via een speciale knop in drie stappen worden aangepast.

De AMG performance-hybrids beschikken bovendien over de geïntegreerde rijdynamiekregeling AMG DYNAMICS. Het systeem beïnvloedt de regelstrategieën van ESP® (elektronisch stabiliteitsprogramma), de vierwielaandrijving en het elektronisch geregelde sperdifferentieel op de achteras. Dit zorgt voor meer dynamiek, zonder de stabiliteit van de auto nadelig te beïnvloeden.

Bijzonder opvallend: AMG DYNAMICS bepaalt hoe de auto moet reageren. Het systeem gebruikt de aanwezige sensoren onder meer om de snelheid, de dwarsversnelling, de stuurhoek en de gierbeweging vast te stellen. Dankzij een intelligent pilot-control-principe kan op basis van de handelingen van de bestuurder en de gegevens van de sensoren worden geanticipeerd hoe de bestuurder wil dat de auto zich gedraagt. De regeling wordt afgestemd op de dynamische rijvaardigheid van de bestuurder – zonder merkbare of storende ingrepen van het systeem. De bestuurder ervaart steeds een zeer authentiek rijgevoel met een hoge bochtdynamiek en optimale tractie bij een hoge stabiliteit en een voorspelbaar rijgedrag. Ook ervaren bestuurders worden optimaal ondersteund zonder het gevoel te hebben dat het systeem hen betuttelt.

• AMG DYNAMICS ‘Basic’ is toegewezen aan de rijprogramma’s ‘Comfort’ en ‘Electric’. De constructie resulteert in een zeer stabiel rijgedrag met een hoge gierdemping.

• ‘Advanced’ wordt geactiveerd in het rijprogramma ‘Sport’. De auto blijft neutraal in balans. De verminderde gierdemping en de grotere wendbaarheid ondersteunen dynamische manoeuvres, zoals het rijden op bochtige provinciale wegen.

• ‘Pro’ (de afkorting van ‘Professional’) maakt deel uit van het rijprogramma ‘Sport+’. In ‘Pro’ krijgt de bestuurder nog meer ondersteuning voor dynamische rijmanoeuvres, terwijl de wendbaarheid en de feedback van de weg in bochten verder worden verbeterd.

• ‘Master’ is gekoppeld aan het rijprogramma ‘RACE’. ‘Master’ is gericht op bestuurders die dynamiek en rijplezier op afgesloten circuits willen ervaren. Het rijprogramma ‘Master’ biedt een licht oversturende voertuigbalans, een directere besturing en een wendbaarder bochtengedrag. Op die manier zorgt ‘Master’ voor een maximale wendbaarheid en wordt het dynamische potentieel van de ‘S’-versie optimaal benut. Om ‘Master’ te activeren, kan de bestuurder de hiervoor bestemde knop in de middenconsole gebruiken om ESP® in de ESP® SPORT HANDLING-modus of ESP® OFF te zetten.

In het rijprogramma ‘Individual’ kunnen de bestuurders de AMG DYNAMICS-niveaus ‘Basic’, ‘Advanced’, ‘Pro’ en ‘Master’ zelf selecteren.

Goed doseerbaar en bestand tegen fading: het keramische AMG-composietremsysteem

Ook op het gebied van de remmen zijn er geen concessies gedaan: in overeenstemming met de extreme vermogenswaarden en de daarmee gepaard gaande prestaties is het high-performance AMG-composietremsysteem met bronskleurige vaste remklauwen met zes zuigers voor en zwevende remklauwen met één zuiger achter standaard aan boord. Het remsysteem is aangepast aan de hoge rijdynamiek en groter dan bij de modellen met alleen een verbrandingsmotor: de carbon-keramische remschijven meten 420 x 40 mm op de vooras en 380 x 32 mm op de achteras. Het remsysteem overtuigt met een zeer korte remweg en een maximale stabiliteit en fadingbestendigheid bij intensief gebruik. Daarnaast kenmerkt het systeem zich door een lange levensduur en een bijzonder snelle respons. Bovendien bespaart het lichtgewicht materiaal extra gewicht en vermindert het ook het onafgeveerde gewicht. Tot de comfortfuncties behoren de wegrijhulp op een helling en het voorvullen en droogremmen op nat wegdek. Als het contact is uitgeschakeld en de auto stilstaat, selecteert de transmissie automatisch de parkeerstand ‘P’; bij het wegrijden wordt de elektrische parkeerrem automatisch ontgrendeld.

Nieuwe merkambassadeur will.i.am en marketingcampagne: ‘Everything but quiet’

Mercedes-AMG slaat ook nieuwe wegen in bij de communicatie met betrekking tot het nieuwe hybride model. De Amerikaanse wereldster en ondernemer will.i.am is partner en merkambassadeur voor de ‘Future of Driving Performance’-modellen met geëlektrificeerde aandrijflijn. De medeoprichter en frontman van Black Eyed Peas, muzikant, producer en tech-ondernemer is de trotse bezitter van zeven Grammy Awards, een Emmy Award, een CLIO Award en een Honorary Fellowship van het Institution of Engineering and Technology (IET).

Maar dat is nog niet alles: will.i.am is een echte autoliefhebber die zijn eigen auto’s uitgebreid modificeert met een hoog niveau van technisch en esthetisch inzicht. Hij heeft een oog voor innovaties die de kloof tussen cultuur en technologie overbruggen. Hij streeft ernaar om dingen tot in het kleinste detail te verbeteren, grenzen te verleggen en vragen te stellen bij het gangbare totdat de optimale oplossing is gevonden – net als het Mercedes-AMG team doet bij de ontwikkeling van de performance- en sportwagenmodellen. De langlopende samenwerking tussen will.i.am en Mercedes-AMG richt zich op projecten die te maken hebben met de geëlektrificeerde toekomst van de onderneming en muzikale thema’s.

De nieuwe AMG GT 63 S E PERFORMANCE brengt het DNA van de AMG Driving Performance over naar een geëlektrificeerde toekomst. ‘Everything but quiet’ is dan ook het centrale thema en het motto van de campagnefilm voor de presentatie van het nieuwe model. Centraal staat een 60 seconden durende film die door de Britse sterfotograaf en regisseur Rankin is bedacht en uitgevoerd als een geraffineerd samenspel van de kenmerken die de twee gamechangers will.i.am en de AMG GT 63 S E PERFORMANCE gemeen hebben.

Overzicht technische gegevens

Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE Systeemvermogen 620 kW (843 pk) Systeemkoppel[2] 1.010 – 1.470 Nm Verbrandingsmotor 4,0 liter V8-biturbomototor met directe inspuiting Cilinderinhoud 3.982 cm3 Max. vermogen, verbrandingsmotor 470 kW (639 pk) bij 5.500 – 6.500 t/min Max. koppel, verbrandingsmotor 900 Nm bij 2.500 – 4.500 t/min Max. vermogen, elektromotor 150 kW (204 pk) Max. koppel, elektromotor 320 Nm Aandrijving Vierwielaandrijving AMG Performance 4MATIC+ met volledig variabele koppelverdeling en driftmodus Transmissie AMG SPEEDSHIFT MCT 9G Gewogen brandstofverbruik gecombineerdgecombineerdgecombineerd 8,6 l/100 km* Gewogen CO 2 -emissie gecombineerd 196 g/km* Gewogen stroomverbruik 10,3 kWh/100 km Efficiëntieklasse B Energiecapaciteit 6,1 kWh Elektrische actieradius 12 km Acceleratie 0-100 km/h 2,9 sec. Topsnelheid 316 km/h

* Volgens WLTP. De technische gegevens over brandstofverbruik, vermogen, koppel en prestaties in deze publicatie zijn voorlopig en werden intern bepaald in overeenstemming met de toepasselijke certificatiemethode. Bevestigde TÜV-cijfers, EG-typegoedkeuring en certificaat van overeenstemming met de officiële cijfers zijn nog niet beschikbaar. Verschillen tussen de vermelde cijfers en de officiële cijfers zijn mogelijk.

