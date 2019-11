Avondkleding en smokings 2019. Ga jij deze feesten in het wit of op de punktoer?

Een man in een smoking is onweerstaanbaar. Het is een waarheid als een koe, maar ook behoorlijk cliché. Dat moet de reden zijn waarom de modeontwerpers aan de smoking blijven sleutelen en steeds weer met nieuwe formules komen.

De pakken voor de feesten 2019 zijn weer bijzonder origineel. Bij Fendi bijvoorbeeld zagen we het klassieke zwarte pak in een doorzichtige uitvoering. We hebben je de foto bespaard omdat we niet denken dat er onder de nuchtere Nederlandse mannen ook maar één iemand is die in alle serieusheid in zo’n pak aan het Kerstdiner zal aanschuiven. Het zwartglanzende pak van Fendi echter verdient alle aandacht (zie de foto hieronder).

Opmerkelijk is verder dat de modeontwerpers voor de feestdagen veel wit hebben gebruikt. Bij Pal Zileri zagen we een geheel wit pak, bij Emporio Armani zagen we meerdere witte jasjes. Zwart fluweel, een klassieker, is natuurlijk ook van de partij.

En verder zagen we interessante casual varianten. Bij Ermanno Scervino werd een klassieke zwarte broek met halflange rokjas en wit overhemd geshowd met een zwierig sjaaltje om de nek en een zwart baretje op het hoofd, zodat je een soort ‘avondkleding met Franse slag’-effect kreeg.

Ook de rock/punk invloeden doen zich gelden. Zo zagen we op de catwalks donkere pakken met formele snitten die werden gecombineerd met stoere hemden of T-shirts, ook twee over elkaar. Opvallend zijn ook de mode accessoires: een enkele oorbel met een bungelend kruis eraan à la George Michel, een stoere ketting.

Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren.

