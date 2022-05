Fitness. Afvallen en vet verbranden. Zo werkt het

Afvallen en vet verbranden

De zomer komt eraan en ‘afvallen’ staat weer hoog op ons prioriteitenlijstje. Want je wilt toch wel zo strak mogelijk het warme seizoen ingaan. Ieder jaar neem je je het weer voor. Laten we er dit jaar nu ook eens echt voor gaan!

Alles staat en valt met een goede aanpak. Je kunt jezelf compleet in het zweet werken zonder dat je ook maar een gram afvalt. En dat is natuurlijk zonde van je tijd en je inspanningen. Erger nog is dat die triomfantelijke entree op het strand er op deze manier bij inschiet.

Dus enige intelligentie komt er bij de voorbereiding op de zomer wel bij kijken. Laten we de manier waarop jij aan ‘vetverbranding’ werkt eens onder de loep nemen. Ga eens bij jezelf na hoe je het aanpakt en waarom je het op die manier doet en lees dan hieronder verder.

De juiste hartfrequentie om vet te verbranden

Allereerst heeft het geen zin om als een razende op de loopband of fiets te keer te gaan. Wil je effectief vet verbranden, dan zal je hartfrequentie niet te laag en niet te hoog moeten zijn. Iedereen kent de formule inmiddels om te berekenen welke frequentie ideaal is om vet te verbranden. Het komt erop neer dat wij een hartslag moeten aanhouden die ligt tussen de 60% en 70% van onze maximale hartfrequentie. Deze maximale hartfrequentie wordt berekend door je leeftijd af te trekken van 220. Als je bijvoorbeeld 40 jaar oud bent, dan is je maximum hartfrequentie 180 (220 – 40). Om effectief vet te verbranden zal je dus een hartslag van 115 per minuut moeten aanhouden (65% van de maximum hartfrequentie die in dit geval 180 is).

De juiste trainingsduur

Verder is het ook belangrijk dat je lang genoeg traint. Ons lichaam kan op verschillende manieren energie produceren. Gedurende de eerste 10 tot 12 minuten van een niet al te intensieve workout haalt je lichaam energie uit voeding. Als deze energiebron is ‘opgedroogd’, begint de lever energie aan te leveren. Dit proces start na 12 tot 20 minuten trainen. En als deze energie op is, dan begint het lichaam aan de vetreserves en dat is natuurlijk wat we willen. Dit proces begint gewoonlijk pas na 30 tot 40 minuten trainen. Stop je eerder met trainen dan zit je er dus naast en verbrand je maar weinig vet.

Dus heren, verstandig trainen. Loop nog eventjes door na die 20 minuutjes op de loopband en je zult zien dat jij deze zomer de show steelt!