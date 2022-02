10 Dingen die mannen wel eens willen vergeten

Het is waar. De man heeft de afgelopen jaren veel geleerd. Hij zorgt ervoor dat zijn haar goed geknipt is, houd zijn nagels kort (en schoon!) En smeert zo af en toe een crèmepje op zijn gezicht. Toch zijn er handelingen die nog geen deel uit maken van zijn dagelijkse – of wekelijkse – routine. Hieronder vind je 10 beautytips die iedere man wel eens van pas zouden kunnen komen.

1. Is jouw rug in orde?

Wanneer zie je je eigen rug nu? Juist ja. Dat is precies het probleem. Want ook al zie je de huid van je rug zelf niet, anderen zien het wel als de huid onrein, misschien wel pukkelig is. Regelmatig scrubben is en blijft ons advies. Zo houd je de huid schoon en ga je de vorming van pukkels en mee-eters tegen.

2. Hoe staat het met jouw neushaar?

De meeste mannen weten inmiddels wel dat de wenkbrauwen af en toe onderhoud nodig hebben. En doen ze het zelf niet, dan is daar altijd nog de kapper die de wenkbrauwen nog wel eens even wil bijknippen. Maar hoe staat het met jouw neushaar? Knip lange haren tijdig weg.

3. S.o.s. Couperose!

Couperose, ofwel kleine gesprongen adertjes, die zich vooral rond de neus en op de wangen vormen, komen niet alleen bij vrouwen maar ook bij mannen voor. Er zijn verschillende oorzaken voor en zijn de adertjes eenmaal kapot, dan is er nog maar weinig aan te doen. Heb je aanleg voor couperose, houd er dan in het dagelijkse leven rekening mee. Klik hier voor ons advies.

4. Een anti-rimpelcrème

Begin tijdig met een anti-rimpelcrème en maak er een gewoonte van om die ’s morgens en ’s avonds (na het reinigen van de huid!) Aan te brengen.

5. Vergeet de nek niet

Denk niet dat je nek en hals geen verzorging nodig hebben. Het zijn juist deze zones die op den duur je leeftijd verraden! Smeer daarom even door en breng je crème niet alleen op je gezicht maar ook op je hals en nek aan.

6. Af en toe een gezichtsmaskertje

Ook de mannenhuid heeft te lijden van externe factoren als zon, zee, maar ook wind en kou. Een droge of schrale huid is alles behalve mooi. Verzorg je huid daarom regelmatig met een vochtinbrengend of voedend masker of maak een afspraak bij de schoonheidsspecialiste (die is inmiddels wel aan mannelijke cliënten gewend!)

7. Een goede oogcrème – voordat het te laat is!

De tere huid rond de ogen wil wel eens heel snel rimpelen, niet alleen omdat de huid dun en vetarm is maar ook omdat de huid de hele dag in beweging is (denk je maar eens in wat er gebeurt als je lacht – de wangen drukken de huid rond je ogen ineen doordat ze omhoog bewegen, de huid kreukelt als het ware). Gebruik in ieder geval vanaf je 25ste regelmatig een oogcrème.

8. Bescherm je huid tegen de zon (ook in de winter)

Het mag dan lastig zijn, maar het bespaart je heel wat vroegtijdige rimpels als je je huid goed tegen de zon beschermt met een anti-zonnebrandcrème! Vooral als je veel in de buitenlucht bent, is dit een absolute must. En denk niet dat je huid in de winter geen bescherming nodig heeft!

9. Zachte lippen

Een lipbalsem hoort erbij! Houd er altijd eentje bij de hand. Vertonen je lippen velletjes of zijn ze ruw, borstel ze dan voorzichtig met een tandenborstel.

10. Een heel persoonlijke kwestie: zijn jouw oren schoon?

Een belangrijk punt dat helaas maar al te vaak vergeten wordt. Houd je oren (en de oorschelp) goed schoon en vergeet ook de huid achter je oren niet!

