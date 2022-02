Instinctive cutting is de allernieuwste kniptrend onder de topkappers. Maar is het iets voor jou?

Durf jij je kapper de vrije hand te laten? Foto Etro Man Zomer 2022

Als het op herenkapsels aankomt, zijn de mogelijkheden tegenwoordig oneindig. Uitgangspunt voor de keuze van je haarsnit is steeds vaker: jouw persoon (levensstijl, persoonlijkheid, vorm van gezicht, haartextuur). Dat maakt het er niet gemakkelijker op. Keuze-stress!

Hier komt de kapper in beeld. De rol van de kapper – tegenwoordig vaak hair stylist genoemd – wordt steeds belangrijker. Je hair stylist adviseert je, maar dat niet alleen. Een nieuwe trend onder de topkappers, met name in Londen, is ‘instinctive cutting’.

Het concept is heel simpel: je laat je kapper de vrije hand en hij of zij bepaalt wat bij jou past. Soms is het zelfs zo dat de kapper gewoon begint te knippen en dat de coupe onder zijn of haar handen groeit. Daar zit natuurlijk wel een idee achter want voordat de schaar erbij wordt gehaald, verdiept de kapper, pardon hair stylist – zich in jouw persoon.

Wat doe je voor werk, sport je veel, welke hobby’s heb je? Kortom, je kapper stelt je een aantal (rake) vragen waardoor hij of zij een idee van je levensstijl en je karakter krijgt. Die dingen worden meegenomen bij het bepalen van het kapsel dat bij jou past.

Andere criteria zijn – we noemden ze al – de textuur van je haar, je gezichtsvorm maar ook de manier waarop je haar tijdens het knippen reageert, hoe het valt.

Betekent dit dat we dus bij onze kapper niet meer hoeven aan te komen met foto’s van kapsels die je wel aanspreken? Ja en nee. Ja omdat je hair stylist op deze manier een nog beter beeld krijgt van jou en wat je mooi vindt. En nee, omdat we kapsels van anderen niet meer gaan kopiëren!

We leveren ons dus met huid en haar zouden we bijna zeggen over aan onze kapper die het voor ons gaat bepalen. Dit leert interessante hoofden op (zie de kapsels op de catwalk van Etro voor lente zomer 2022), zo heel anders dan de hipster looks van weleer waarin iedere kapper met zijn tondeuse steeds dezelfde hair cut nastreefde. Maatwerk als reactie daarop kon gewoon niet uitblijven en de kapper neemt hierin het voortouw.

Sommige mensen zullen dit fijn vinden, maar voor anderen pakt dit misschien niet altijd goed uit. Dat zal afhangen van de bravoure van je kapper en natuurlijk ook weer van jouw karakter. Je ziet hoeveel er bij haar komt kijken!

