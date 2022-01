Billie Eilish inspireert zelfs de mannen met haar extreme haarkleuren

Model met groene haarkleur op de catwalk van Valentino Rendez-Vous. Photo courtesy of Valentino

Nu alweer meer dan een jaar geleden shockeerde Billie Eilish de wereld met een gifgroene uitgroei in zwarte haar. Die hair look was baanbrekend. Billie had niet kunnen bevroeden dat we zelfs in 2022 haar look nog zouden kopiëren.

Billie Eilish met gifgroene uitgroei

Tijdens de modeweek in Milaan spotten we een Aziatische influencer met kikkergroene lokken en een zwarte uitgroei. Dit is pure Billie Eilish inspiratie, ook al zijn de kleuren dan in omgekeerde volgorde geplaatst. Het kan gewoon niet anders. Dat een influencer zich aan deze op z’n zachtst gezegd aparte haarkleurcombinatie waagt, is nog daar en toe.

Influencer met groene haarkleur en zwarte uitgroei tijdens de Milan Fashion Week. Foto: Charlotte Mesman

Maar als je een soortgelijke look met Eilish-inspiratie ook op de catwalk van Valentino Rendez-Vous voor lente zomer 2022 gaat tegenkomen, dan wordt het toch echt wel menens en moeten wij onze gedachten er misschien ook maar eens over laten gaan.

Model met groene haarkleur op de catwalk van Valentino Rendez-Vous. Photo courtesy of Valentino

Naar verwachting worden de haarkleurtrends het komende jaar steeds gewaagder en creatiever. Vooral als we naar Zuidoost-Azië met Zuid-Korea aan kop kijken dan staat ons nog heel wat te wachten. Vooral grijstinten en matte chocoladekleuren doen het daar op dit moment erg goed. Ja, ook voor de heren.

De taboe van haarkleuren voor de heren is eindelijk doorbroken. Ook jij mag ermee experimenteren!

ADVERSUS