Haartrends 2021. Kapsel ideeën voor stoere, stijlvolle heren

Bun, undercut, hipster look. Zet het allemaal maar even uit je hoofd. Don’t try too hard, is de mood van de haartrends voor winter 2021 2022. Maar dan zit er natuurlijk stiekem wel weer een hartstikke stoer idee achter je kapsel.

Neem nu deze heren tijdens de Fashion Week in Milaan. De basis voor hun hair look is het klassieke herenkapsel met wat kortere zijkanten en wat langer haar bovenop. Maar laat dat haar in de nek nu net wat langer zijn. En het haar bovenop zodanig gestyled dat het beweging heeft die dan toevallig wel weer heel cool is.

Dit soort kapsels zijn ideaal voor heren die van nature krul of slag in hun haar hebben. De styling is vrij eenvoudig. Mud, wax, een niet te sterke en te natte gel of een mousse, het maakt niet zoveel uit als je die bovenkant – die natuurlijk wel goed geknipt moet zijn – maar wat beweging meegeeft.

Je haar moet overigens nog wel aaibaar blijven, dat is: jij (of zij) moet er met haar vingers doorheen kunnen zonder dat jouw (haar) vingers erin blijven haken omdat het stijf staat van de haarproducten.

De bakkebaarden mogen wat langer zijn of overgaan in een lichte baard. Verder heb je eigenlijk niet veel meer nodig. Een mooie polo of klassieke blazer, een stoer horloge, een donkerblauwe broek, een donkere zonnebril, en jij bent een man van de wereld.

