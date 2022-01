Haartrends heren winter 2021 2022. Volume! Foto: ADVERSUS

De kapseltrends voor winter 2021 2022 laten een interessant beeld zien. Vergeten zijn de hipsterlooks en undercuts. We zien terug bij klassiekere hoofden maar dan wel met een moderne twist.

Haartrends heren winter 2021 2022. Volume! Foto: Charlotte Mesman

Zo wordt het klassieke herenkapsel (korte zijkanten en een korte achterkant maar met lange bovenlengte) uitvergroot. De zijkanten en achterkant zijn nog steeds wat korter dan de bovenlengte maar het verschil is minder groot dan voorheen. Bovenop het hoofd gaat het er verder om om zoveel mogelijk volume te creëren.

De bakkenbaarden zijn lang maar natuurlijk en de oren zijn vrij waardoor je die brave jongens feeling behoudt.

Haartrends heren winter 2021 2022. Volume! Foto: Charlotte Mesman

Deze moderne hair looks zijn vooral geschikt voor heren met een krullende of beweeglijke haartextuur. De haarstyling is ook belangrijk. Gebruik producten voor krullend haar en breng je haar in model met je vingers. Om het te fixeren verwarm je de lokken met de föhn.

Het bijzondere aan de hair look op onze kapselfoto’s is dat de afzonderlijke lokken bovenop het hoofd rond zijn gestyled. Je kunt dit doen door de haalrokken rond je vingers te draaien.

De grooming is voor deze look erg belangrijk. Gladde wangen en een cleane nek zijn een must.

Met zo’n hair look kun je je kledingstijl supereenvoudig houden. Een chinobroek, een tanktop en een paar sneakers en klaar ben je.

