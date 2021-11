Haartrends man 2022. Vooruitblikken. Zo zien de herenkapsels voor 2022 eruit!

Zin in een nieuwe hair look? Benieuwd naar de allernieuwste herenkapsels? Laat je inspireren door deze E-boy achtige kapsels. Een beetje bad boy (maar niet helemaal).

Tijdens de Milan Fashion Week kregen we de eerste en nieuwste herenkapsels voor zomer 2022 te zien. In de (dames)modeshow van Emporio Armani liep een groot aantal heren mee. Wij fotografeerden ze na afloop van de show om hun hair looks met je te delen.

Opvallend genoeg – zeker voor een klassiek modehuis als dat van Armani – zaten de kapsels wel heel dicht tegen van zogenaamd ‘E-Boy Hair‘ aan.

E-boy Hair is een look die is geïnspireerd door de jaren ’90 en door de kapsels van toen van sterren als Johnny Depp en Leonardo DiCaprio. Het is een look met lange bovenlengte waarbij de voorste lokken met nonchalant openvallen in een warrige middenscheiding of zelfs een soort curtain bangs. Voor de heren die niet weten wat dit is (helemaal logisch): een pony die als een gordijntje in het midden opvalt.

Bij Emporio Armani waren de lange voorlokken niet in een middenscheiding gestyled maar met haarproduct naar achteren gebracht waar de lokken op een vrij nonchalante manier ietwat uiteenvielen (vandaar dat deze hair look aan E-Boy Hair herinnert).

De look heeft iets bad boy-achtigs maar niet té omdat de zijkanten en de achterkant verrassend scherp geknipt en clean zijn. Ook de oren zijn vrij en de bakkebaarden klein. Alle aandacht gaat naar het haar bovenop het hoofd dat je bij wijze van spreken met je vingers kunt stylen.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens. Dit is een veelzijdige hair look die iedere man goed kan hebben, ook omdat deze haarcoupe zich – met aanmerkelijk minder haarproduct – gemakkelijk tot een fatsoenlijke kantoorlook laat stylen.

