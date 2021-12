Herenkapsels 2022. Dit is de meest gangbare haarlengte voor het nieuwe jaar

Foto’s herenkapsels 2022 – Mannenkapsels trends – Foto Charlotte Mesman

De meest gangbare haarlengte voor het nieuwe jaar is: niet kort, niet lang. De favoriet is ergens ‘ertussen in’. Dus niet gemillimeterd maar ook niet kaaklang of schouderlang. Als je nu direct klassieke haarcoupes voor 2022 voor ogen hebt, dan heb je het mis.

De haartrends voor 2022 laten spannende haarcoupes met onverwachte details zien. Zoals haar dat onverwachts in de nek wat langer is zonder dat het meteen een matje moet zijn. Of wat langer haar aan de voorkant dat kan doorgaan voor een uitgegroeide en semi-verwaarloosde pony maar dat ook gestyled kan worden in een supersleek vintage zijlokje.

Waar het om gaat, is dat je een creatieve touch aan je hair look toevoegt. Een onverwacht lengteverschil of wat plukjes in je nek die onder je oren uitpiepen waardoor je net niet die ‘brave jongens’-look hebt die zo kenmerkend is voor het klassieke herenkapsel met korte zijkanten, een langere bovenkant en een cleane nek.

Een ander detail dat niet zozeer met je kapsel te maken heeft, maar wel met die onverwachte twist die de mensen om je heen als ze je zien net even uit balans brengt of die net even wat langer de aandacht op je vestigt, is een oorbel. Dit kan een welkome aanvulling zijn op een haarsnit die net even ‘out of the box’ is.

Maar… voorzichtig is geboden. Er is heel veel stijlgevoel voor nodig om z’n oorbel op de juiste manier te dragen. Zit je er maar net even naast, dan wordt zo’n look gewoon ‘fout’.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en laat je inspireren.

