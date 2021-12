Kapsels fotos en trends. Herenkapsels 2022

Foto’s herenkapsels 2022 – Mannenkapsels trends – Foto Charlotte Mesman

Tja, daar zitten we dan weer met onze handen in ons haar. Zijn de kappers wéér dicht tot nader order. Toch willen we even een aantal herenkapsels voor het komende jaar onder je aandacht brengen. Kun je je gedachten er alvast over laten gaan.

Allereerst zien we een terugkeer naar het zogenaamde klassieke herenkapsel: langer haar bovenop met kortere zijkanten en een korte achterkant. De hoofdregel is hier dat je textuur – krullend haar, steil of slag – je leidraad moet zijn. Je kapsel moet afgestemd zijn op de natuurlijke beweging van je haar. Dat zie je heel duidelijk terugkomen in de mannenkapsels die wij tijdens de modeweken voor voorjaar zomer 2022 spotten.

Opvallend in de korte kapsels zijn de gelaagde structuren. Die geven je kapsel een moderne twist mee. De oren en nek zijn heel clean wat voor een jongensachtige en frisse uitstraling zorgt.

Ook de haarstyling vraagt om aandacht. Experimenteer met een lage zijscheiding. Je kunt de volle kant wat extra volume meegeven zodat je iets van een kuif-niet-kuif krijgt. Je kapsel krijgt op die manier meer persoonlijkheid.

Heb je lef dan zou je zelfs voor een korte, gerafelde pony kunnen gaan. Deze pony’s doen het goed als je steil haar hebt. Het is een gewaagde zet maar bedenk dat het maar haar is, en haar groeit weer aan!

Heb je krullen dan laat je die natuurlijk zien. Style ze niet plat maar bewerk ze met een mousse en je vingers om de bewegingen in je haar te accentueren.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en doe ideeën op voor jouw hair look.

