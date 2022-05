Doe inspiratie op voor jouw zomerse hair look

Als we onze dagen in zwembroek of bermuda doorbrengen, dan moet je het qua look vooral van een stoere kapsel hebben. Doe inspiratie op van onze kapselfoto’s.

Backstage Etro Lente Zomer 2022 – Photo courtesy of Etro

De zomer staat voor de deur. Wie verheugt zich niet op lange, zwoele avonden op terrasjes of aan zee, op zonovergoten dagen op het strand met de zon als hoofdrolspeler? Eindelijk uit de kleren. En juist daarom vraagt je hair look de nodige aandacht.

Backstage Etro Lente Zomer 2022 – Photo courtesy of Etro

Als we onze dagen doorbrengen in bermuda’s, korte broeken of enkel een zwembroek, dan is een stoere haardos hét ding om je mee te onderscheiden. De haarlengtes voor zomer 2022 zijn overwegend lang. Lang en met beweging. Laat die lokken maar wuiven in de wind. Het moet eruit zien alsof je er zo mee uit bed bent gestapt (maar stiekem zit er natuurlijk een heleboel werk achter).

Heb je je haar de afgelopen maanden laten groeien of is het je niet gelukt tijdig naar de kapper te gaan, dan zit je deze zomer dus helemaal goed. Lange, losse manen, het liefst met een natuurlijke slag of krul is dé haartrend voor zomer 2022.

We zochten een aantal backstage foto’s voor je uit van de modeshow van Etro voor lente zomer 2022 die de haartrends voor dit seizoen goed weergeven. Zoals je ziet, zijn deze lange hair looks supercool, met jaren ’70 inspiratie.

Backstage Etro Lente Zomer 2022 – Photo courtesy of Etro

Een hoofdregel voor alle kapsels voor zomer 2022 is dat je je eigen haartextuur als uitgangspunt neemt. Dus heb je krullen ga ze dan niet glad föhnen maar ga op zoek naar een haarproduct voor krullend haar waarmee je de natuurlijke beweging in je haar accentueert en verfraait. Heb je sluik haar, ga dan voor een goed model (vraag je kapper om advies) en laat je haar verder lekker wapperen.

Backstage Etro Lente Zomer 2022 – Photo courtesy of Etro

De zomer is het meest vrijgevochten seizoen van het jaar; in de zomer moet je je haar geen geweld aandoen. Vermijd haarproducten die kleven of plakken. Je haar moet aaibaar zijn. Je moet die lokken met een stoer gebaar uit je ogen kunnen vegen.

Backstage Etro Lente Zomer 2022 – Photo courtesy of Etro

De durfals onder de heren zouden zich deze zomer zelfs aan een pony kunnen wagen, al vindt niet iedereen dat even handig bij hoge temperaturen.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en doe ideeën op voor jouw nieuwe zomerse hair look.

