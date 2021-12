Kapseltrends man 2022. Waarom je in 2022 met een langere haarlengte zou moeten experimenteren

Een paar centimeters haar erbij en je verandert in een – zoals dat heet – ’type’. Die paar centimeters (ook in je nek) maken het verschil.

Foto’s herenkapsels 2022 – Mannenkapsels trends – Foto Charlotte Mesman

Heb jij zin om in het jaar 2022 nu eens niet onopgemerkt door het leven te gaan? Weet dan dat daar heel gemakkelijk een mouw aan te passen is. Laat je haar volgens de allernieuwste haartrends voor lente zomer 2022 langer groeien. Zo gemakkelijk is het.

Een paar centimeters haar maken het verschil. Ze geven je look direct iets bijzonders mee. Sla dat kappersbezoek maar eens een paar keer over en kijk wat er gebeurt. Als je haar eenmaal wat langer is, laat je er een model in knippen.

Foto’s herenkapsels 2022 – Mannenkapsels trends – Foto Charlotte Mesman

Let vooral ook op het haar in je nek. Je kunt voor een cleane nek gaan maar je mag je haar van achteren tegenwoordig ook langer dragen, als een soort van modern nektapijtje. Dit is volgens de haartrends voor 2022 weer helemaal in de mode, en het voegt echt iets aan je look toe.

Foto’s herenkapsels 2022 – Mannenkapsels trends – Foto Charlotte Mesman

Verder laat langer haar zich op verschillende manieren stylen. Op deze foto’s zie je een hair look die wij bij de modeshow van Dolce & Gabbana voor lente zomer 2022 fotografeerden. Deze look is vintage met een soort kuif. Opvallend is dat de textuur heel gecontroleerd is. Het is maar een idee. Met deze haarsnit kun je alle kanten op.

Foto’s herenkapsels 2022 – Mannenkapsels trends – Foto Charlotte Mesman

Maar laat eerst je haar wat langer groeien. De rest komt vanzelf.

ADVERSUS