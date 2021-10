Kapseltrends. Geen krullen? ‘Boy perms’ zijn dé nieuwste TikTok haartrend. Foto: Charlotte Mesman

Als je op de social media of de (mannelijke) influencers bij de Fashion Weeks afgaat dan lijkt het erop dat iedereen met krullen is geboren. Overal duiken heren met enorme krullenbollen op. Daar zijn verschillende redenen voor. Een daarvan is dat we in de afgelopen decennia onze krullen nog nooit zò lang hebben gedragen als nu; volgens de haartrends voor winter 2021 2022 doen we er alles aan om ze maximaal te accentueren.

Maar er is nog iets dat je misschien niet weet: influencers en E-boys laten tegenwoordig hun haar permanenten. Bij dit woord zie je misschien in een flits je moeder in de jaren ’80 voorbijkomen met van die stijve kapperskrulletjes. Vandaag de dag is dat wel even iets anders. De permanenten ogen heel natuurlijk. Veelal gaat het er vooral om om de eigen krullen te verfraaien.

De influencers hebben hier opnieuw een taboe doorbroken. De heren mogen tegenwoordig niet alleen hun haar verven maar ook permanenten. Gewoonlijk heb je hiervoor een wat langere haarlengte nodig. Het resultaat is het meest natuurlijk als je van jezelf al krullen of slag hebt, maar zelfs als je steil hebt kun je je eraan wagen. In dat geval kun je eerst voor wat slag gaan en dan in een later stadium voor stijvere krullen.

Niet alleen is zo’n perm goed voor een coole haardos, het is ook een fantastische confidence booster, aldus de influencers.

Bij wie kun je terecht? Elke kapper kan permanenten dus je hoeft er niet speciaal voor naar een topkapper. Een lokale hairstylist is prima. Wat belangrijker is, is dat je kapper een flinke dosis stijlgevoel bezit. Want als je eenmaal krullen hebt, moeten die wel mooi rond geknipt worden, het liefst met wat langer haar aan de voorkant.

