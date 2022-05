Acne kan in het voorjaar soms zomaar verergeren. En dat heeft vaak niets met de zon te maken. In dit artikel gaan we in op ‘lente acne’ en wat je eraan kunt doen.

Lente acne. Herken jij het?

Als acne in de lente verergert

Misschien is het je wel eens opgevallen dat acne in de lente soms verergert of terugkomt. Dat kan komen door de toename van de mannelijke hormonen (androgenen) die zich in dit seizoen in ons lichaam voordoet. Met eenzelfde hormonenpiek krijgen we ook in de herfst te maken.

Waardoor wordt acne veroorzaakt?

De lente kan acne dus verergeren of ervoor zorgen dat dit verschijnsel plotseling weer de kop opsteekt. Maar wat is nu de eigenlijke oorzaak voor acne? Die is nog niet echt bekend. Wel weet men welke factoren bij acne als ‘trigger’ kunnen werken. Het is goed om ‘triggers’ te kennen… en te vermijden.

Zo spelen spanning en stress een belangrijke rol bij acne, vooral bij jongeren. Ook onbeschermde blootstelling van de huid aan de zon kan acne verergeren. Bescherm je huid daarom goed tegen de zon, óók tegen de eerste lentestralen.

Wat kun je verder doen om een ‘explosie’ van lente acne zoveel mogelijk te beperken?

Het is belangrijk om je huid goed schoon te houden. Huidartsen adviseren in het algemeen om hiervoor geen ‘doe-het-zelf’ middeltjes te gebruiken. Het is beter om een arts te raadplegen en om specifiek voor jouw geval voorgeschreven middelen te gebruiken om de huid goed te reinigen. Als je zelf op je eigen houtje aan de slag gaat, zou je uiteindelijk wel eens veel meer geld kwijt kunnen zijn en niet de gewenste resultaten bereiken.

Pas met een totale en professionele aanpak zul je echt resultaten zien. Deze aanpak kan uit meerdere elementen bestaan, zoals: het reinigen van de huid met delicate producten, het ‘exfoliëren’ van de huid met producten als retinolzuur, het gebruik van antibiotica (inname of crème) en de bescherming tegen de zon met factor 50. Maar nogmaals, dit alles onder begeleiding van een specialist.

