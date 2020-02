Bentley start met afleveringen nieuwe Flying Spur

Een nieuw decennium, een nieuw tijdperk in luxe mobiliteit: Bentley Motors is begonnen met de levering van de geheel nieuwe Flying Spur aan de eerste klanten in Europa. De nieuwe Grand Touring sedan gaat in 2020 naar verwachting zo’n 20% van de wereldwijde Bentley-verkopen voor zijn rekening nemen.

Sinds de onthulling vorig jaar heeft Bentley al meerdere prijzen in ontvangst mogen nemen voor de Flying Spur, het nieuwe topmodel dat onder meer is uitgeroepen tot Luxury Car of the Year. De productie van de eerste klantauto’s is in november gestart in de fabriek in Crewe, die recent door The Carbon Trust nog is gecertificeerd als de eerste klimaatneutrale fabriek van luxe auto’s.

De nieuwe, derde generatie Flying Spur biedt de ideale combinatie van sportiviteit met het comfort van een exclusieve vierdeurs limousine. Het vernieuwende design heeft een onmiskenbaar Bentley-DNA en met zijn verder naar voren geplaatste vooras heeft de Flying Spur niet alleen een langere wielbasis, maar ook een nog dynamischere uitstraling.

Het weelderige interieur is afgewerkt met de meest hoogwaardige en duurzame materialen en combineert de nieuwste technologieën met het kenmerkende design van Bentley. Het unieke Bentley Rotating Display is de highlight in het prachtig vormgegeven dashboard en biedt keuze uit een 12,3 inch HD touchscreen, fraaie analoge tellers of een exclusief digital-detox houtfineerpaneel.

De uitneembare Touch Screen Remote Control biedt de inzittenden achterin de mogelijkheid om een groot aantal functies te bedienen, waaronder de zonnewering, sfeerverlichting, klimaatregeling en stoelmassage.

Het ongeëvenaard comfortabele en ruime interieur kan worden gespecificeerd met een groot aantal verschillende houtopties met enkel of dubbel fineer. Het meubilair van de derde generatie Flying Spur is geheel nieuw ontworpen en is in de Mulliner-uitvoering afgewerkt met diamond-quilted materialen. De 3D diamond-quilted lederen deurpanelen zijn een wereldprimeur. De Flying Spur is verregaand te personaliseren, met onder meer een groot glazen panoramadak en een keus uit drie verschillende audiosystemen, waaronder een 2.200 Watt sterke B&O-installatie met 16 speakers.

De nieuwe Flying Spur zet de toon in het luxesegment met zijn state-of-the-art assistentiesystemen, waaronder een Night Vision infraroodcamera van de laatste generatie. Het geavanceerde connectiviteitssysteem met onder meer een Wi-Fi hotspot biedt bestuurder en passagiers in realtime een groot aantal functies en diensten.

De Flying Spur staat op een geheel nieuw platform van aluminium en composiet en is het nieuwe technologische paradepaard uit Crewe. Het is de eerste Bentley met elektronische vierwielbesturing en Bentley Dynamic Ride voor een ongekende handling. De geheel nieuwe 3-kamerluchtvering biedt een mate van instelmogelijkheden die ongekend is in het luxesegment.

Het hart van de Flying Spur is de verder verfijnde Bentley 6,0-liter W12 met dubbele turbo, gekoppeld aan de geavanceerde 8-traps automaat met dubbele koppeling. Met deze krachtcentrale accelereert de Flying Spur in 3,8 seconden van 0 naar 100 km/u en bereikt hij een topsnelheid van 333 km/u.

De Bentley Flying Spur is in Nederland leverbaar vanaf € 297.350.