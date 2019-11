Black Friday? In en in triest, vind je niet?

Waar te beginnen? We laten gemakshalve de achtergrond van de zogenaamde Black Friday voor wat het is (op internet is er genoeg over te vinden) om ons direct op de kern te concentreren, dat is: een trieste commerciële traditie waarin de lagere sociale klassen door middel van koopjes en aanzienlijke kortingen worden geprikkeld om de portemonnee te trekken op de eerste vrijdag na Thanksgiving Day (een Amerikaanse feestdag die van oudsher gekenmerkt wordt door een massaslachting van kalkoenen). Overigens mogen we nog van geluk spreken dat we dààraan, aan Thanksgiving Day bedoelen we, (vooralsnog) niet hoeven deelnemen.

Black Friday is niet de eerste Amerikaanse traditie die vanuit Amerika is komen overwaaien. Ook Halloween, een feest waar onze grootouders en misschien ook ouders niet eens het bestaan van kenden, is ‘zomaar’ deel gaan uitmaken van ons leven. En nu is het de beurt van Black Friday om letterlijk bij ons ingeburgerd te raken. De Amerikaanse kolossen doen er elk jaar meer en meer aan om ook ons Nederlanders te doen warmlopen voor deze Amerikaanse (commerciële) traditie.

Daar hoeven ze overigens niet veel moeite voor te doen. Handig maken de belangrijkste commerciële Amerikaanse kolossen (Amazon aan kop) gebruik van de promotiekanalen die het World Wide Web te bieden heeft. Dankzij de moderne technologie lukt het ze om Black Friday (en hun producten) in alle uithoeken van de wereld te introduceren en te promoten. Steeds harder timmeren ze aan de weg. Het grote publiek gaat er gretig in mee. Het is koren op hun molen. In een tijd waarin velen met het verdiende loon nauwelijks het einde van de maand halen maar waarbij uiterlijk vertoon meer dan ooit van belang is (we behoren tenslotte tot de instagram generatie) laat men zich met zogenaamde unieke kortingen en eendagsaanbiedingen maar al te graag tot aankopen verleiden. Het vooruitzicht op de dure decembermaand waarin we elk jaar weer met fantastische cadeaus over de brug moeten komen, maakt het de Amerikaanse kolossen nog gemakkelijker om hun doelwit te treffen.

Het punt is dat ook onze lokale aanbieders, al sinds jaar en dag in crisis vanwege de opkomst van het online shoppen, zich tegenwoordig genoodzaakt zien om zich in de prijzenstrijd te werpen, in de hoop de Amerikaanse kolossen het hoofd te bieden en de schade zoveel mogelijk te beperken (op den duur vast en zeker een verloren strijd).

Wie als (online) klant/consument reikhalzend naar Black Friday uitkijkt om zoveel mogelijk koopjes op de kop te tikken, wellicht op basis van maandelijkse afbetaling, is in principe niet veel beter dan de koopbeluste horden die we elk jaar met geweld de Amerikaanse warenhuizen zien binnenstormen en die elkaar soms zelfs letterlijk de hersens inslaan voor een afgeprijsde televisie of staafmixer.

Denken jullie echt dat jullie anders zijn dan die agressieve, hebzuchtige menigten – iedereen wil vooraan in de rij staan – die zich op de vroege morgen van Black Friday voor de nog gesloten deuren van de Amerikaanse winkelketens verzamelen? Denken jullie echt dat jullie anders zijn omdat jullie niet vechten maar online kopen? Denk daar maar eens over naar. De vorm mag dan niet hetzelfde zijn, maar komt het uiteindelijk niet op hetzelfde neer?

Wij wensen jullie allemaal een succesvolle Black Friday toe! Veel shopping plezier! Want natuurlijk hebben jullie die smartphone echt nodig, en misschien ook wel die smart watch… (hé, alles is smart tegenwoordig!), om het nog maar niet te hebben over die slimme assistent. Nogmaals, veel shopping plezier! Kijk uit dat er geen brokken van komen…

ADVERSUS