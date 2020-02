Cyber-jaloezie! Jaloezie omdat zij aan de andere kant 'van de lijn' niet alleen met jou chat...

Is het jullie ook wel eens overkomen? Zijn jullie jaloers als het om jullie ‘online-vriendinnetjes’ gaat? Om iemand die je nog nooit gezien hebt, maar waarmee je in de loop van de tijd zo’n verstandhouding hebt opgebouwd dat…

Een kreet die wij verzonnen voor een nieuw fenomeen dat het resultaat is van een nieuwe, maatschappelijke ontwikkeling: chatten. Bijna iedereen heeft tegenwoordig wel ‘virtuele vrienden’, vrienden (en vriendinnen natuurlijk) die we dagelijks online ontmoeten, die we nooit gezien hebben maar waar we vaak wel lief en leed mee delen. En net zoals in het dagelijkse leven, gaan deze virtuele relaties gepaard met de nodige gevoelens: blijheid, onzekerheid, verwachtingen en… Jaloezie. Jaloezie omdat zij aan de andere kant ‘van de lijn’ niet alleen met jou chat, maar ook met anderen waar zij misschien een nog innigere relatie mee heeft.

Je kent het gevoel vast wel. Je bent aan het chatten met je hartsvriendinnetje (je online hartsvriendinnetje, bedoelen we). Je bent er helemaal aan toe om even je hart te luchten, of misschien ben je in de mood om eens heerlijk met haar te flirten. Maar dan opeens merk je dat haar aandacht wegebt. Haar reacties komen maar langzaam binnen en worden steeds korter en vager. Op jouw lange en intense verhalen antwoordt zij met nietszeggende ‘smiles :’ of met standaardzinnetjes als ‘o ja’ of ‘ik begrijp je helemaal’.

En dan opeens begrijp je wat er aan de hand is. ‘Ze is aan het chatten met een ander!’ het is een verschrikkelijk idee en je wordt overvallen door allerlei emoties die je nooit voor mogelijk zou hebben gehouden. Je bent jaloers en wel vanwege een persoon die je, als je haar in de supermarkt tegen zouden komen, niet zou herkennen. Want wat ken je haar nu? Wie heeft haar ooit gezien? En toch, er is niets aan te doen. Al die uren die jullie samen al chattend hebben doorgebracht, hebben van jullie een traditioneel en doorgewinterd ‘paar’ gemaakt, met alles erop en eraan. Overspel en jaloezie incluis. Alleen virtueel, maar toch…

Wat doe je? Doe je alsof er niets aan de hand is? Breek je de chat af? Of vraag je het haar? Maar hoe weet je of zij de waarheid spreekt?

‘Nee hoor, ik ben alleen met jou aan het chatten…’, is het geijkte antwoord (en ga dat maar eens controleren). Maar er zijn er ook die, heel eerlijk, toegeven dat ze met meerdere personen tegelijk chatten. Er zijn er zelfs die, heel verstrooid, je ineens in een heel andere taal antwoorden of misschien een antwoord geven dat nergens op slaat, of in ieder geval niet aansluit bij het gesprek dat jullie aan het voeren waren. En dat zijn de momenten waarin de jaloezie toeslaat. Soms blijft het bij een tijdelijk gevoel omdat je gelukkig goed weet te relativeren (‘iedereen chat toch met iedereen’), maar soms is de jaloezie maar moeilijk te overwinnen, en zijn we er bijna ziek van, voelen we ons verraden, alsof zij echt vreemd is gegaan.

