De allereerste BMW 2 Serie Gran Coupé

Met de eerste BMW 2 Serie Gran Coupé ooit (verbruik gecombineerd: 4,2-6.9l/100 km; CO2-emissie gecombineerd: 110-156 g/km*) introduceert BMW het concept van de vierdeurscoupé – dat al is aangeslagen in de hogere segmenten – nu ook in het premium compacte segment. Dankzij een frisse dosis individualiteit en een aantrekkelijke, emotionele vormgeving in combinatie met het innovatieve bedieningsconcept en de connectiviteitstechnologie biedt de BMW 2 Serie Gran Coupé uitmuntend dagelijks gebruiksgemak en de rijdynamiek waar BMW om bekendstaat.

De wereldpremière van de BMW 2 Serie Gran Coupé vindt plaats op de Los Angeles Auto Show in november van dit jaar. In maart 2020 is de marktintroductie van het nieuwe model. Meer informatie over de prijzen van de nieuwe BMW 2 Serie Gran Coupé volgen begin november 2019.

Opvallend zijn het dynamisch gestrekte silhouet van de auto, de ramen zonder frame in de portieren en de achterlichtunits die ver naar het midden van de achterzijde zijn doorgetrokken en strak aansluiten op een hoogglanzend zwarte strook met daarin centraal het BMW logo.

De BMW 2 Serie Gran Coupé is 4.526 mm lang, 1.800 mm breed en 1.420 mm hoog. Ondanks dat de carrosserie laag en sportief oogt, genieten de inzittenden van een riante binnenruimte dankzij de 2.670 mm lange wielbasis. De bagageruimte van 430 liter is op diverse manieren uit te breiden.

Dynamisch ogende voorzijde met een nieuwe interpretatie van iconische BMW kenmerken: de enigszins schuin geplaatste koplampen (standaard LED) zijn daarin gezichtsbepalend en leiden de aandacht naar de BMW nierengrille. Die vormt een belangrijk verbindend element in de voorzijde van de auto.

Zoals zijn sportieve uiterlijk al suggereert, is de BMW 2 Serie Gran Coupé qua dynamiek de nieuwe maatstaf in zijn segment. De basis daarvoor is de geavanceerde voertuigstructuur met voorwielaandrijving, die de BMW 2 Serie Gran Coupé overigens deelt met de nieuwe BMW 1 Serie, in combinatie met een grote variëteit aan technologische ontwikkelingen.

De ARB-technologie (Aktornahe Radschlupfbegrenzung) onderdrukt het doorslippen van de voorwielen preciezer en sneller dan ooit. Het systeem is al bekend van de BMW i3s (stroomverbruik gecombineerd: 14,0-14,6 kWh/100 km, CO2-emissie gecombineerd: 0 g/km*).

ARB wordt ondersteund door de eveneens standaard BMW Performance Control, dat de wegligging en de wendbaarheid verbetert door op slimme wijze de wielen aan de binnenkant van de bocht af te remmen voordat de griplimiet van de banden is bereikt. Het systeem zorgt daarmee voor een neutraal stuurgedrag in bochten.

De standaardspecificatie voor de topuitvoering, de sportieve BMW M235i xDrive, omvat onder meer BMW xDrive vierwielaandrijving, een mechanisch Torsen-differentieel met beperkte slip, M Sport Steering en M Sport remmen. De 8-traps Steptronic Sport transmissie is ook voorzien van een Launch Control modus. Het driedimensionale meshdesign dat in de BMW nierengrille de spijlen vervangt, is geïnspireerd op raceauto’s en zorgt voor een verleidelijk optisch accent.

Naast de topuitvoering BMW M235i xDrive zijn er voor de andere uitvoeringen nog drie uitrustingsniveaus: Model Sport Line, Model Luxury Line en Model M Sport.

Er zijn vanaf de introductie twee benzinemotoren en een dieselmotor leverbaar in de BMW 2 Serie Gran Coupé: een 3-cilinder benzinemotor met 103 kW (140 pk) in de BMW 218i, een 140 kW (190 pk) 4-cilinder dieselmotor in de BMW 220d en de krachtigste 4-cilinder benzinemotor van de BMW Group, met 225 kW (306 pk), in de BMW M235i xDrive. Alle motoren voldoen aan de strenge Euro 6d-TEMP-emissienorm.

De BMW 228i xDrive met 2,0-liter 4-cilindermotor met 170 kW (231 pk) is uitsluitend in de VS leverbaar.

De BMW 2 Serie Gran Coupé is voorzien van innovatieve bestuurdersassistentie afkomstig uit modellen die hoger in het gamma van BMW staan. Lane Departure Warning met actieve stuurcorrectie en Collision and Pedestrian Warning met City-remfunctie zijn standaard, terwijl Active Cruise Control, Driving Assistant met Rear Collision Warning en Crossing Traffic Warning, en de innovatieve Reversing Assistant allemaal als optie leverbaar zijn.

De BMW 2 Serie Gran Coupé is te ver- en ontgrendelen via de smartphone als de berijder beschikt over de optionele BMW Digital Key. De motor kan worden gestart zodra de smartphone in de daarvoor bestemde dock is geplaatst.

De BMW Intelligent Personal Assistant is onderdeel van het bedieningsconcept van de BMW 2 Serie Gran Coupé. De digitale assistent kan de dagelijkse routines en gewoonten van de bestuurder leren en die vervolgens in de juiste situaties toepassen.

Connected Navigation diensten kunnen informatie van het navigatiesysteem en externe informatie benutten voor de planning van de route. De bestuurders van de BMW 2 Serie Gran Coupé kunnen bestemmingen via diverse apps rechtstreeks naar het navigatiesysteem van de auto zenden, die opslaan en synchroniseren.