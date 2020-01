De allernieuwste kapsel trend voor 2020 is… langer haar in de nek!

Het matje is terug. Dat wisten wel al. Maar je kunt je haar ook op een andere manier lang in je nek dragen. Zonder dat het ordinair wordt.

Als een elegant modehuis als Salvatore Ferragamo zich eraan waagt, dan kan het niet anders dan chic zijn. Het matje krijgt in het jaar 2020 een ander aanzien. De ordinaire kantjes zijn eraf.

Backstage bij de modeshow van Salvatore Ferragamo voor herfst winter 2020 2021 (ja, zover lopen we al vooruit) zagen we opvallend veel modellen met langer haar in de nek. Sommige modellen hadden een uitgesproken matje. Bij hen was het langere haar in de nek uitgedund.

Maar we zagen ook varianten op het thema. Heren met vrij klassieke coupes waarbij het haar van achteren de nek raakte maar waarbij het niet was uitgedund. Het resultaat hiervan is dat het haar van achter de oren tevoorschijn komt. Dit geeft je haarsnit direct een eigentijdse en coole look.

Deze kapseltrend is geschikt voor elk haartype, of je nu steil of krullend haar hebt. Je combineert de langere achterlengte met wat langer haar bij de oren zonder dat het bakkebaarden worden.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens. Wie weet brengen ze je op nieuwe kapsel idee├źn.

ADVERSUS