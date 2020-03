Met de onthulling van een volledig elektrisch aangedreven Gran Coupé begint BMW Group aan een nieuw hoofdstuk in zijn historie. De BMW Concept i4 brengt elektrisch rijden dicht bij de kernwaarden van het merk BMW en luidt een nieuw tijdperk van puur rijplezier in. Het is een voorbode van de BMW i4, waarvan de productiestart gepland staat voor 2021, als eerste volledig elektrische model in de premium klasse van vierdeurs coupés. Dit model vertegenwoordigt een geheel nieuwe interpretatie van het rijplezier waar BMW om vermaard is, en brengt een modern, elegant sportief design samen met de ruimte en functionaliteit van een vierdeurs Gran Coupé – zonder enige emissie.

“De BMW Concept i4 brengt elektrificatie naar de kernwaarden van het merk BMW”, zegt Adrian van Hooydonk, Senior Vice President BMW Group Design. “Het design is dynamisch, strak en elegant. Kort gezegd: een perfecte BMW en dan zonder enige emissie.” De aandrijflijn blinkt uit door klinkende cijfers, zoals een actieradius van 600 kilometer (WLTP), een maximumvermogen van 390 kW (530 pk), een acceleratie van 0-100 km/h in zo’n 4 seconden en een topsnelheid van meer dan 200 km/h. De rijkwaliteiten laten zich echter niet uitdrukken in alleen maar cijfers. De vrijwel geluidloze afgifte van kracht creëert een totaal andere sensatie van dynamiek.

“Het design van de BMW Concept i4 valt op door de fantastische proporties, een krachtig en expressief karakter en natuurlijk zeer veel aandacht voor detail”, aldus Domagoj Dukec, Head of BMW Design. “Met het BMW Curved Display hebben we de van BMW bekende focus op de bestuurder op bijzonder elegante wijze opnieuw geïnterpreteerd. Tegelijk schept de BMW Concept i4 een gevoel van duurzaam rijplezier.” Exterieur en interieur van de BMW Concept i4 bevatten talrijke designelementen die ook te zien zullen zijn in de BMW i4 en andere elektrisch aangedreven productiemodellen van BMW.

Exterieur – elektrische esthetiek.

Het moderne, elegante uiterlijk straalt energieke esthetiek uit. Dat is een bewuste verwijzing naar de dynamische rijervaring. De proporties van de Gran Coupé scheppen een authentieke, moderne en zelfverzekerde verschijning. De lange wielbasis, de daklijn van een fastback en de korte overhangen vormen een profiel dat uitblinkt door elegantie en dynamiek. De BMW Concept i4 biedt met zijn vier portieren niet alleen een hoog niveau van dagelijks gebruiksgemak, de binnenruimte is ook veel groter dan de moderne en dynamische proporties doen vermoeden.

Zelfverzekerde, vloeiende lijnen en strakke vormen smelten samen tot een prettig en soepel ogende sculptuur met een duidelijke, fijngeslepen vormgeving. De moderne carrosseriekleur Frozen Light Copper is een nuance van de kleur van de BMW Vision iNEXT en zorgt voor een verbazend fraai samenspel van de oppervlakken. Blauwe accenten aan de voorzijde, op de zijpanelen en aan de achterzijde verwijzen naar de oorspronkelijke BMW i kenmerken. De signatuur van BMW i tekent zich hier af als een visitekaartje van de onderhuidse techniek. Om een voorbeeld te geven: de nieren vormen een vernuftig intelligent paneel, achter de dorpelpanelen gaat de accutechnologie schuil en aan de achterkant is de plek van de uitlaat ingenomen door de diffuser inzetstukken, als bijdrage aan de verlaging van luchtweerstand.

Een hele serie andere aerodynamische maatregelen maximaliseren de actieradius. De gesloten nierengrille en opvallende aero randen zijn voorbeelden van geavanceerde luchtstroom engineering. Een ander opvallend element zijn de wielen. Die zijn specifiek voor de BMW Concept i4 ontworpen en koppelen lage luchtweerstand aan lichtgewicht design. De vormen zijn glooiend en daarmee aerodynamisch geoptimaliseerd. De vlakken contrasteren met de ultralichte en zeer sterke spaken. De wielen dragen bij aan de kleurrijke verschijning van de auto en de materialen, en versterken daarmee het luxueuze totale karakter.

De voorzijde is een blikvanger van een nieuw tijdperk. De vertrouwde BMW iconen zijn duidelijk herkenbaar, maar dan in een nieuwe vorm die het elektrische tijdperk bij BMW een visueel krachtig voorkomen geeft. De prominente, gesloten nierengrille legt het verband tussen het verleden en de toekomst. Dit iconische element is ook functioneel: omdat er geen verbrandingsmotor is die moet worden gekoeld, vervult de grille nu primair de rol van een soort intelligent paneel dat tal van sensoren herbergt. De grille is als een teaser voor de technologie die erachter zit en een speciaal design voor dit model. Ook de koplampen slaan een brug tussen verleden en toekomst. De klassieke vierogige voorzijde is in dit geval uitgebeeld in een zeer moderne interpretatie. In twee vrijstaande LED lichtelementen aan weerszijden van de grille zijn alle lichtfuncties ondergebracht. Zuivere vlakken en talrijke verfijnde lijnen rond de grille creëren een tijdloze voorzijde met een beduidend grote visuele impact. Een blauwe omranding in BMW i signatuur maakt de styling helemaal af.

Aftrap van nieuwe BMW merkidentiteit.

De BMW Concept i4 is ook het eerste model met de nieuwe vormtaal van BMW. Het nieuwe logo dat wordt gebruikt voor communicatie vormt de basis voor de badge op de BMW Concept i4. Zijn driedimensionale en transparante vormgeving past helemaal bij het uiterlijk en laat de speciale carrosseriekleur Frozen Light Copper nog beter tot uiting komen. De conceptauto geeft een beeld van de toekomst als het gaat om esthetiek, technologie en innovatie. En hij laat het designpotentieel zien binnen het merk BMW.

Oogstrelende achterzijde met aerodynamische elementen.

De achterzijde van de BMW Concept i4 oogt laag en breed. De vlakken bestrijken de achterzijde in een soepele en weldadige beweging en scheppen een zeer modern en rustig beeld. De lange, slanke L-vormige achterlichtunits sluiten bij dit thema aan. De daaronder naar binnen gerichte oppervlakken vormen een aerodynamische onderrand en omvatten de verticale luchtuitlaten. Dat verticale aspect in het design versterkt het sportieve beeld. De blauwe randen van de diffuser duiden eveneens op de puur elektrische aandrijving en zijn een verwijzing naar de BMW i Vision Dynamics.

Het interieur – innovatie ontmoet minimalisme.

Het interieur van de BMW Concept i4 is duidelijk gericht op de tijd waarin de bestuurder kan kiezen om de auto zélf te besturen in plaats van autonoom te laten rijden. Elk element voorin is gericht op de bestuurder. Het nieuwe BMW Curved Display sluit aan bij het stuurwiel en weerspiegelt een nieuwe benadering van een op de bestuurder gerichte opzet als voorbode van de cockpit in de productieversies van de BMW iNEXT en BMW i4. Informatiedisplay en Control Display vormen een geheel in een gebogen vorm die op de bestuurder is gericht. De weergave van informatie is hierdoor geoptimaliseerd en de aanraakfuncties van de schermen zijn veel intuïtiever te gebruiken. Door geavanceerde displaytechnologie met niet-reflecterend glas maakt een overkapping boven dit grote display overbodig. Het BMW Curved Display bestrijkt het grootste deel van het dashboard voor de bestuurder tot en met de middenconsole en geeft de cockpit een zeer modern aanzien. De ranke vorm zonder uitstulpingen straalt kwaliteit uit en oogt verfijnd. Vrijwel alle functies zijn te bedienen via het display, zodat het aantal toetsen tot het minimum beperkt is. Zelfs de climate control is te bedienen via aanraken van het scherm.

Focus op de essentie.

De sectie rond het BMW Curved Display getuigt evenzeer van minimalisme. Terughoudend gebruik van verschillende materialen en slechts de hoogstnoodzakelijke schakelaars zorgen voor een moderne en luxueuze ambiance. De ventilatieopeningen zijn bijvoorbeeld nagenoeg onzichtbaar. Sierlijsten in warm Gold Bronze overlopend in chroom verlenen het interieur een hoogwaardig accent. Een centraal bedieningspaneel met toetsen voor de transmissie vervangt een traditionele transmissiehendel. De iDrive Controller en de schakelaars voor stoelinstellingen in de portieren zijn afgewerkt met kristalglas. De stoelbekleding van een combinatie van stof en leder is samengesteld uit microvezel en leder dat is gelooid met olijfolie. Het geheel geeft het interieur een stempel van hoge kwaliteit en duurzaamheid. Het eindresultaat is een duidelijk gestructureerde, lichte en ruimtelijke cabine die de kalmte en autoriteit van elektrische aandrijfsystemen overbrengt.

Ruimte achterin.

Een ruim interieur achterin onthaalt de passagiers met boven verwachting veel hoofd- en beenruimte voor een coupé. De in de voorstoelen geïntegreerde hoofdsteunen scherpen het sportieve gevoel aan. De opening in de hoofdsteunen is een klassiek detail en een knipoog naar de sportieve BMW modellen.

De horizontale patronen van de portierbekleding lopen door in de achterbank om achterin een loungesfeer te creëren. Minimalistisch gebruik van stikwerk versterkt het zuivere en moderne gevoel.

Doorontwikkelde interface met Experience Modes.

Het groeperen van schermen tot het nieuwe BMW Curved Display biedt een digitale toegang poort maar het elektrische tijdperk bij BMW. De look en feel zijn duidelijk beïnvloed door de nieuwste elektronische apparaten en zijn duidelijk minder ‘automotive’ van aard. Het display heeft visuele diepte dankzij verschillende lagen. Al met al is het BMW Curved Display een nieuwe benadering om een eersteklas ervaring te bieden voor het overdragen van informatie.

Drie Experience Modes maken het mogelijk de diverse facetten van de elektrische aandrijflijn te ervaren en bieden al een vooruitblik op de volgende generatie bedieningssystemen, die vanaf 2021 verschijnt, zeker als het gaat om de visuele aspecten. De zichtbare differentiatie tussen de drie Experience Modes (‘Core’, ‘Sport’ en ‘Efficient’) geven goed weer hoe de gebruiker de display en graphics ervaart en hoe het interieur wordt gepresenteerd. Ambiance verlichting in dashboard, deuren en indirect onder het display kleurt mee de gekozen Experience Mode.

De ‘Core’ modus verandert de bestuurdersomgeving in een eigentijdse interpretatie van het displayconcept in de bestaande modellen. Hier volgen de graphics het patroon boven de ventilatieopeningen en de Gold Bronze accentkleuren, refererend aan het interieurdesign. Op de plek waar normaal gesproken het centrale display is gepositioneerd, zijn een kaart en bedieningsicoontjes naast elkaar gegroepeerd. De gebruiker kan navigeren met swipen en de icoontjes arrangeren. Op die manier is het display naar de persoonlijke voorkeur in te delen.

In de ‘Sport’ modus staan de icoontjes dichter bij elkaar. Bewegingen achter de zones worden gebruikt om aan te geven hoe scherp de volgende bocht is, als ondersteuning voor anticiperend rijden. Deze manier van contentweergave maakt ook een effectief zicht op de omgeving mogelijk. De rechterzijde van het display toont specifieke functies op dezelfde manier als de BMW M lap timer app.

De ‘Efficient’ modus vormt het debuut van Assisted Driving View, dat laat zien wat de sensoren van de auto registreren. Deze Experience Mode geeft een dieper inzicht in de technologie van de auto, zoals die bijvoorbeeld communiceert met de omgeving. In de BMW Concept i4 is de focus gericht op anticiperend en efficiënt rijden, waarvoor essentiële informatie aan de bestuurder wordt verstrekt. De rechterzijde van het display geeft aanvullende voertuiginformatie, zoals het laadniveau van de accu en de actieradius.

Het geluid van de BMW Concept i4.

De BMW Concept i4 kenmerkt zich niet alleen door een individueel design, maar ook met zijn eigen, specifieke en visionaire geluid. Dat is bij BMW IconicSounds Electric ontwikkeld door de wereldberoemde componist Hans Zimmer samen met BMW Sound Designer Renzo Vitale. BMW IconicSounds Electric heeft zich ten doel gesteld om de elektrische auto’s van BMW hun eigen klankwerelden te geven. Het geluid van de BMW Concept i4 voldoet perfect aan dat doel. Het verbindt het verleden met de toekomst. Het heeft een ongekend grote expressie. De BMW Concept i4 klinkt veelzijdig, verrassend en biedt een sfeer van lichtheid en transparantie. Met de gekozen Experience Mode verandert de zachte klankbeleving in ‘Core’ naar meer intens en geprononceerd in ‘Sport’. Ook zijn er specifieke geluiden voor het openen van het portier en het opstartscherm.

Technologie als voorbode voor de BMW i4.

De vijfde generatie BMW eDrive technologie is de kern van de BMW i4 en daarmee ook van de toekomst van elektrische mobiliteit. De BMW iX3 die in 2020 in productie gaat, neemt het voortouw in de toepassing van nieuwe techniek die in toekomstige elektrisch aangedreven BMW modellen komt – zoals de BMW iNEXT en BMW i4. De elektromotor, regelelektronica, oplader en hoogvoltage-accu maken gebruik van de vijfde generatie BMW eDrive technologie. Het zijn allemaal nieuwe componenten om een significante stap voorwaarts te maken op het vlak van elektrische aandrijving. De elektromotor voor de BMW i4 levert een maximumvermogen van 390 kW (530 pk), waarmee hij zich kan meten met een BMW V8 verbrandingsmotor. De direct beschikbare kracht geeft de BMW i4 uitzonderlijke prestaties en exceptionele efficiëntie.

De vijfde generatie van BMW eDrive technologie omvat een volledig nieuw ontwikkelde hoogvoltage-accu. De versie voor de BMW i4 maakt indruk met zijn extreem compacte formaat en geoptimaliseerde energiedichtheid. De accu weegt om en nabij 550 kilogram en biedt een capaciteit van 80 kWh. Hij maakt een actieradius mogelijk van 600 kilometer (WLTP). De vijfde generatie BMW eDrive technologie zet nieuwe normen met energiedichtheid, efficiëntie en actieradius.