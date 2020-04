De geheel nieuwe BMW R 18

Met de nieuwe BMW R 18 voegt BMW Motorrad aan zijn Heritage line-up een oppermachtige cruiser toe. Niet eerder had een BMW motorfiets zoveel kenmerken van vroegere, roemruchte modellen – zowel technisch als in termen van design en styling. De styling van de R 18 is overduidelijk geïnspireerd op fameuze voorgangers, zoals de BMW R 5, en weerspiegelt de essentie van een motorfiets: puristisch, met ongecompliceerde technologie en een boxermotor als epicentrum van rijplezier, gecombineerd met ‘good vibrations’. Klassiek design ontmoet moderne technologie wat resulteert in een fascinerend totaalconcept – De R 18 biedt een rijbeleving die zowel gecultiveerd als zinnenprikkelend is.

De grootste BMW boxermotor aller tijden met altijd ruim voldoende koppel.

Een nieuw ontwikkelde tweecilinder boxermotor vormt het kloppend hart van de BMW R 18 – de ‘Big Boxer’. Met zijn imposante uiterlijk en bouwwijze oogt hij als de traditionele luchtgekoelde boxermotoren die een heel eigen en inspirerende rijbeleving bieden, al sinds 1923 toen BMW Motorrad begon met productie motorfietsen. De R 18 heeft de grootste in serie geproduceerde boxermotor ooit met een cilinderinhoud van 1.802 cm3. De krachtbron levert een vermogen van 67 kW (91 pk) bij 4.750 toeren per minuut. Tussen 2.000 en 4.000 toeren per minuut is altijd meer dan 150 Nm aan koppel voor handen. Deze immense trekkracht gaat gepaard met een vol en oren strelend uitlaatgeluid.

Dubbel wiegframe van stalen buizen en swingarm met cardan.

De BMW R 18 heeft een dubbel wiegframe van stalen buizen. BMW Motorrad heeft een traditie met dit frametype. Buitengewone productiekwaliteit en nauwgezette aandacht voor detail blijkt uit de haast naadloze lasverbindingen van de buizen en uit de gegoten of gesmede delen. Net als bij de legendarische BMW R 5 is er sprake van een swingarm met cardanaandrijving die in een authentieke stijl is opgebouwd met boutverbindingen.

Telescopische voorvork, cantilever veerunit achter, spaakwielen en schijfremmen.

De vering en demping van de BMW R 18 hebben geen elektronische instellingen. De telescopische voorvork en de centrale veerunit achter met progressieve demping en instelbare veervoorspanning verzekeren niettemin een superieure wielgeleiding en prima veercomfort. Net als bij de BMW R 5 schuiven de bewegende vorkbenen in een omhullende kraag. De veerbenen hebben een diameter van 49 millimeter. De veerweg voor bedraagt 120 millimeter en achter is die 90 millimeter. Het remsysteem van de nieuwe BMW R 18 opereert met dubbele schijven voor en een enkele schijf achter met vaste vierzuiger remklauwen. De spaakwielen dragen in hoge mate bij aan de stijlvolle heritage look.

Uitgebalanceerde ergonomie voor optimale controle.

In lijn met de BMW Motorrad filosofie heeft de BMW R 18 voor een cruiser relatief ver naar achteren geplaatste voetsteunen achter de cilinders. Deze positie zorgt voor een relaxte zithouding en voor optimale controle over de motofiets.

Drie rijmodi, ASC en MSR verhogen rijplezier en veiligheid. Reverse Assist en Hillstart Control optie.

De nieuwe R 18 heeft standaard drie rijmodi ‘Rain’, ‘Roll’ en ‘Rock’ – wat ongebruikelijk is in dit segment. Standaard is eveneens ASC (Automatic Stability Control, uitschakelbaar), dat in hoge mate bijdraagt aan de veiligheid. Verder heeft de R 18 standaard het motorkoppelregelsysteem MSR om wielslip bij acceleratie, bijvoorbeeld op nat of glad wegdek, te beteugelen. Opties zijn onder meer de elektrische achteruitrijhulp Reverse Assist en Hill Start Control dat assisteert bij het vanuit stilstand wegrijden op een helling.

De nieuwe R 18: iconische styling opnieuw geïnterpreteerd, met een robuust ogend frame, moderne technologie en authentieke materialen.

De R 18 showt op meesterlijke wijze de iconische styling van motorfietsen van weleer. Puristisch design tekent zich af in talrijke elementen die zijn geïnspireerd op klassiekers zoals de BMW R 5. Het dubbele wiegframe, de druppelvormige tank, de ‘open’ cardanas en de gepenseelde witte biezen op de lak (optie af fabriek) stammen van de legendarische boxer uit 1936. Het klassiek ogende bodywork van de R 18 is net als vroeger van metaal gemaakt. Ook het uiterlijk van vering en demping stamt van de R 5. Samen met de dubbelzijdige swingarm en de cantilever veerunit achter is het robuust ogende rijwielgedeelte van de R 5 visueel perfect vertaald naar de moderne tijd.

De BMW R 18 First Edition: exclusieve lak en chroom.

BMW Motorrad introduceert de R 18 wereldwijd als exclusieve R 18 First Edition. De First Edition onderscheidt zich door de klassieke zwarte lak met de gepenseelde witte biezen. Andere opvallende zaken zijn de vele chrome elementen, een badge in het zadel en een ‘First Edition’ chromen opdruk op de zijschilden.

Design biedt optimale mogelijkheden voor customising en personalisatie.

De BMW R 18 is van huis uit ontworpen voor personaliseren. De hele layout van de motorfiets is daarop gericht. Zo is het achterframe gemakkelijk te verwijderen en zijn delen eenvoudig te demonteren. De bevestigingspunten van hydraulische leidingen voor remmen en koppeling en de kabels maken het eenvoudig om een hoger of lager stuur inclusief bijpassende leidingen en kabels te monteren. De cilinderkopdeksels en de cover aan de voorzijde van het motorblok zijn eveneens eenvoudig uitwisselbaar.

Customising parts en Roland Sands designcollecties ‘Machined’ en ‘2-Tone Black’.

De uitgebreide range van BMW Motorrad Accessories biedt liefhebbers een scala aan mogelijkheden voor personalisatie. Zo zijn er twee verschillende designcollecties van gefreesde aluminium delen direct bij de marktintroductie beschikbaar: ‘Machined’ en ‘2-Tone-Black’. De designcollecties zijn samen met Roland Sands Design ontwikkeld.

Co-branding met beroemde merken: BMW Motorrad en Mustang Seats en ook Vance & Hines uitlaatsystemen ‘Made in USA’.

Voor het accessoire- en customising programma van de nieuwe R 18 heeft BMW Motorrad ook samengewerkt met Roland Sands Design en andere bekende leveranciers. De Amerikaanse fabrikant Mustang Seats levert diverse kwalitatief hoogwaardige met de hand gemaakte zadels. Samen met specialist Vance & Hines zijn specifieke uitlaatsystemen ontwikkeld.

De highlights van de nieuwe BMW R 18: