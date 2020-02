De nieuwe Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC+ Coupé: een elegante krachtpatser

De nieuwe Mercedes-AMG GLE 63 (S) 4MATIC+ Coupé (brandstofverbruik gecombineerd: 11,5 l/100 km; gecombineerde CO2-emissie gecombineerd: 263-262 g/km) verenigt meerdere voertuigkarakters in één model: een elegante, geëlektrificeerde coupé met een hoge wendbaarheid en rijdynamiek, en een vierwielaangedreven krachtpatser met een groot gebruiksgemak. Het kloppend hart van de Performance-SUV Coupé is de 4,0 liter AMG-V8-biturbomotor met geïntegreerde EQ Boost startdynamo en 48V-boordsysteem dat zorgt voor een directe respons tijdens het starten.

Het basismodel levert een vermogen van 420 kW (571 pk) en het S-model levert zelfs 450 kW (612 pk). Het luchtgeveerde AMG RIDE CONTROL+-onderstel met de AMG ACTIVE RIDE CONTROL-rolstabilisatie op 48V-basis, de volledig variabele vierwielaandrijving AMG Performance 4MATIC+ en de AMG SPEEDSHIFT TCT 9G-transmissie staan garant voor een buitengewone wendbaarheid. De AMG-grille laat zien dat de coupé een telg is uit de AMG-familie. En natuurlijk biedt deze veelzijdige atleet ook alle voordelen van een Mercedes-Benz SUV: omvangrijke veiligheidssystemen en een onovertroffen tractie, zelfs op een natte, gladde of rulle ondergrond.

Het exterieurdesign: expressief, krachtig en elegant

De designtaal van het exterieur is de belichaming van de AMG Driving Performance. Eén blik op de AMG-grille in hoogglanzend chroom en het is duidelijk dat de auto lid is van de AMG-familie. De auto is een zelfverzekerde verschijning vanwege het stijlvolle en opvallende coupésilhouet met een belijning die passie voor prestaties uitstraalt. De voorskirt in dynamisch jetwingdesign is in de carrosseriekleur meegespoten en voorzien van zwarte luchtinlaten, kenmerkend voor de Performance-modellen. Indrukwekkende powerdomes op de motorkap en een frontsplitter in zilverchroom onderstrepen het scherpere coupédesign.

De dorpelverbreders, buitenspiegels en verbrede wielkasten zijn in de carrosseriekleur meegespoten en voegen zich naadloos in het krachtige totaalbeeld. Het basismodel is standaard voorzien van 22 inch lichtmetalen velgen met opschrift ‘AMG’.

De nieuw ontworpen achterskirt met AMG-specifieke details zoals een markante diffusor in zwart en een sierlijst in zilverchroom laten de auto breder lijken. De speciale AMG-uitlaat met twee rechthoekige, hoogglanzend verchroomde dubbele uitlaatsierstukken (voor het S-model in een karakteristieke golfvorm) ronden de sportieve look af. Het optionele AMG-nightpakket biedt nog meer individualiseringsmogelijkheden, waaronder warmtewerende, donkergetinte ruiten, alsmede in fraai zwart uitgevoerde frontsplitter, sierelementen in de voor- en achterskirt, inzetstukken in de dorpelverbreders, buitenspiegels en ruitframes. Daarnaast zijn de dubbele uitlaatsierstukken uitgevoerd in hoogglanzend zwart.

Het interieurdesign: progressief, elegant en esthetisch

De karakteristieke look & feel van het merk is ook terug te vinden in het hoogwaardige interieur van de GLE 63 Coupé: een sportieve ambiance met een dynamische, exclusieve uitstraling. De AMG-stoelen zijn bekleed met nappaleder, bieden optimale zijdelingse ondersteuning en hebben een AMG-specifiek dessin met AMG-embleem in de voorste rugleuningen. Andere ledervarianten zijn optioneel leverbaar. Het S-model onderscheidt zich onder andere door veiligheidsgordels in grijs en contrastsiernaden in de stoelen in zilvergrijs. Individueel instelbare sfeerverlichting behoort tot de standaarduitrusting.

AMG-specifieke interieuruitrustingen en bedieningselementen geven de cockpit de karakteristieke AMG-uitstraling en dragen bij aan een sportieve, precieze besturing. Het driespaaks AMG Performance-stuurwiel met aluminium schakelpaddles maakt indruk door het optimaal op de bestuurder gerichte ergonomische design. De stuurwielrand van het basismodel is bekleed met nappaleder en in het S-model met nappaleder/microvezel DINAMICA. In beide gevallen gecombineerd met een zwarte 12-uur-markering. Als bijkomende optie zijn er de AMG-stuurwieltoetsen voor een bijzonder snelle instelling van de rijdynamisch relevante parameters.

De middenconsole heeft een AMG-specifiek bedieningselement met extra schakelaars waarmee het drietraps ESP®, de handmatige schakelmodus, de adaptief verstelbare demping, de optionele AMG Performance-uitlaat en het voertuigniveau kunnen worden geregeld. Niet alleen de AMG-sportpedalen in geborsteld rvs met rubbernoppen, maar ook de instaplijsten en zwarte vloermatten met opschrift ‘AMG’ onderstrepen de sportieve uitstraling. Voor verdere individualisering van het interieur is een breed scala aan hoogwaardige sierdelen beschikbaar. Sierdelen in carbon geven het interieur een bijzonder sportieve touch.

De EQ Boost startdynamo in de 4,0 liter AMG-V8-biturbomotor: een volgende stap in de elektrificatie

De 4,0 liter V8-biturbomotor in de nieuwe GLE 63 Coupé is in beide vermogensvarianten (420 kW/571 pk en 450 kW/612 pk) uitgerust met een geïntegreerde EQ Boost startdynamo. Deze combineert een startmotor en een dynamo in één krachtige elektromotor en is geïntegreerd tussen de motor en de transmissie om ruimte te besparen. Het extra vermogen van 16 kW (22 pk) plus de 250 Nm koppel waarop tijdelijk een beroep kan worden gedaan, maakt niet alleen sneller wegrijden mogelijk; dit innovatieve systeem levert namelijk ook de energie voor het 48V-boordnet, doet dienst als stroomgenerator en beschikt over hybride-functies. Hiertoe behoren boost, recuperatie, verschuiving van het belastingpunt en het vrijwel onmerkbaar herstarten van de motor met het ECO start-stopsysteem.

De 4,0 liter AMG-V8-motor beschikt over de beproefde biturbotechniek, waarbij de twee uitlaatgasturbo’s niet aan de buitenkant, maar tussen de cilinderbanken zijn geplaatst. De voordelen van de ‘hot inside V’-opstelling zijn het compacte motorontwerp en de directe respons van de uitlaatgasturbo’s. Deze beschikken over twinscroll-technologie om optimaal gebruik te maken van de uitlaatgasstroom en de respons nog verder verbeteren.

Het intelligente AMG-cilindermanagement

Mercedes-AMG heeft de V8-motoren ook voorzien van cilinderuitschakeling, zodat de efficiëntie nog verder toeneemt. In het deellastbereik zijn de cilinders twee, drie, vijf en acht uitgeschakeld, wat het brandstofverbruik aanzienlijk vermindert. Wanneer de bestuurder het rijprogramma ‘Comfort’ heeft geselecteerd, is de cilinderuitschakeling beschikbaar in het brede toerentalbereik van 1.000 tot 3.250 t/min. Een speciale aanduiding in het combi-instrument geeft aan of de cilinderuitschakeling actief is en of de motor in de vier- of achtcilindermodus draait. De overgang tussen deze twee modi is direct, snel en koppelneutraal, zodat de passagiers niet aan comfort hoeven in te boeten.

In het krachtigere S-model beschikt de achtcilinder over actieve motorsteunen. Deze spelen in op de tegenstrijdige doelstellingen van een zo zacht mogelijke verbinding met de aandrijflijn voor een hoog comfort en een zo stijf mogelijke verbinding voor een optimale rijdynamiek doordat ze traploos en snel hun stijfheid aanpassen aan de rijomstandigheden.

De AMG ACTIVE RIDE CONTROL-rolstabilisatie: soepel en precies

De AMG-specifieke configuratie voor een hoge rijdynamiek wordt met name ondersteund door de actieve rolstabilisatie ACTIVE RIDE CONTROL op 48V-basis. Dit systeem compenseert nauwkeurig de bewegingen van de carrosserie. Het resultaat hiervan is dat de handling, ook in het sportieve grensbereik, nauwkeurig controleerbaar en extreem direct blijft. Het systeem maakt gebruik van twee onafhankelijk werkende elektromechanische actuatoren op de voor- en achteras, elk met een geïntegreerde planetaire aandrijving. Het systeem vermindert hierdoor niet alleen het overhellen in de bochten, maar maakt het ook mogelijk om het gedrag bij het insturen en lastwisselingen nauwkeuriger te bepalen. Bovendien zorgt het voor meer rijcomfort op rechte stukken, omdat bijvoorbeeld hobbels aan een kant in het wegdek worden opgevangen. Carrosseriebewegingen kunnen actief en optimaal worden aangepast aan de rijeigenschappen, voor een intensere rijervaring.

Bijkomend voordeel ten opzichte van de gebruikelijke hydraulische systemen is de significant snellere respons. De AMG-regeling kan de rijeigenschappen in milliseconden aanpassen aan de rijomstandigheden. De componenten zijn ook lichter dan bij hydraulische oplossingen.

AMG DYNAMIC SELECT en AMG DYNAMICS: rijplezier maal zeven

De zeven AMG DYNAMIC SELECT-rijprogramma’s ‘Comfort’, ‘Sport’, ‘Sport+’, ‘Individual’, ‘RACE’ (exclusief voor het S -model van de GLE 63 Coupé), ‘Trail’ en ‘Sand’ maken een grote spreiding van de voertuigkarakteristiek van comfortabel tot dynamisch mogelijk. Daarbij worden parameters zoals de motorrespons, de transmissie, het onderstel en de besturing veranderd.

‘Comfort’: comfortabel en zuinig rijden, onder meer door vroegtijdig opschakelen. Het onderstel en de besturing zijn afgesteld met de nadruk op comfort.

‘Sport’: sportieve eigenschappen dankzij een soepeler respons van het gaspedaal, kortere schakeltijden, sneller en preciezer terugschakelen door tussengas. Dynamischer afstelling van het onderstel.

‘Sport+’: extreem sportieve eigenschappen dankzij een nog soepeler respons van het gaspedaal, tussengas bij het terugschakelen en gerichte momentingrepen bij het opschakelen met cilinderuitschakeling voor optimale schakeltijden. Verhoogd stationair toerental voor sneller optrekken. Onderstel, besturing en aandrijving zijn nog dynamischer afgesteld.

‘Individual’: individuele aanpassingen voor de aandrijving, transmissie, AMG DYNAMICS, onderstel en uitlaat. Daarnaast is de ‘zeil’functie beschikbaar in de rijmodi ‘Reduced’ en ‘Moderate’.

‘RACE’ (exclusief voor het S-model): het rijprogramma ‘RACE’ is ontworpen voor zeer dynamische ritten op gesloten racecircuits. Bij dit rijprogramma zijn alle parameters afgesteld op maximaal presteren.

‘Trail’: veilig rijden en maximaal presteren op een zachte, modderige of gladde ondergrond door het aanpassen van de gaspedaalrespons, het onderstel en de krachtverdeling tussen de voor- en achteras. Het voertuigniveau wordt hierbij verhoogd. Vanaf 70 km/h wordt het voertuigniveau automatisch weer verlaagd.

‘Sand’: de instellingen van het onderstel en de vierwielaandrijving 4MATIC+ worden afgesteld op het sportief rijden op een rulle, zanderige ondergrond. Het voertuigniveau wordt hierbij verhoogd. Vanaf 70 km/ h wordt het voertuigniveau automatisch weer verlaagd.

De rijprogramma’s zijn gekoppeld aan de rijdynamiekregeling AMG DYNAMICS, waardoor de besturing nog beter kan worden afgestemd op de verschillende wensen en rijomstandigheden. AMG DYNAMICS is de overkoepelende term voor de rijdynamiekfuncties ‘Basic’, ‘Advanced’, ‘Pro’ en ‘Master’, die automatisch worden geselecteerd bij het betreffende rijprogramma. In de offroad-rijprogramma’s ‘Trail’ en ‘Sand’ zijn ook de functies ‘Traction’ en ‘Slide’ beschikbaar, wanneer het ESP® uitgeschakeld is.

Parameters die belangrijk zijn voor het rijden, zoals de motorrespons en het onderstel, de regelstrategie van de vierwielaandrijving en de activeringsniveaus van het ESP®, worden automatisch aangepast aan het gekozen rijprogramma. Het spectrum varieert van veiligheidsgericht tot zeer dynamisch. De modus ‘Master’ in het rijprogramma ‘RACE’ zorgt voor een optimale wendbaarheid en laat het hoge rijdynamische potentieel optimaal tot zijn recht komen – bijvoorbeeld door een hogere gierverhouding en een snellere respons van het gaspedaal, de transmissie, het elektronisch geregelde sperdifferentieel op de achteras of de krachtverdeling van de vierwielaandrijving.

De bestuurder kan, onafhankelijk van het rijprogramma, via de toetsen in de middenconsole of op het stuurwiel direct de handmatige schakelmodus, het gewenste onderstelniveau en bijvoorbeeld ook de gewenste instelling van de uitlaat selecteren.

De AMG SPEEDSHIFT TCT 9G-transmissie: snel en nauwkeurig

De AMG SPEEDSHIFT TCT 9G-transmissie is speciaal afgestemd op de eigenschappen van de achtcilindermotor van de GLE 63 Coupé. De systematische doorontwikkeling van de hard- en software heeft ervoor gezorgd dat de reactietijden verder konden worden geoptimaliseerd. Dit houdt in dat de automatische en handmatige schakelcommando’s sneller dan ooit kunnen worden uitgevoerd. Verschillende versterkingsmaatregelen zorgen voor een lange levensduur en performance, zelfs met het hoge koppelniveau van de V8-motor.

De specifiek op dit model afgestemde software maakt extreem korte schakeltijden en snel meervoudig terugschakelen mogelijk en zorgt voor een bijzonder emotionele schakelervaring dankzij de tussengasfunctie. Tijdens het schakelen is er geen onderbreking van de trekkracht. Afhankelijk van het gekozen rijprogramma zijn er net zoveel mogelijkheden voor een dynamische acceleratie en zeer korte schakeltijden als voor het aanhouden van een zuinige rijstijl.

Highlights van de transmissie:

De schakeleigenschappen worden aangepast aan het gekozen AMG DYNAMIC SELECT-rijprogramma.

De transmissie reageert in de handmatige modus ‘M’ direct op handmatige schakelcommando’s van de bestuurder – de aandrijflijn reageert nauwkeurig en voert de opdrachten bliksemsnel uit.

De ‘M’-modus kan tijdelijk worden geactiveerd met behulp van de stuurschakelpaddles waardoor er onmiddellijk kan worden overgeschakeld naar de handmatige schakelmodus.

Automatische tussengasfunctie bij het terugschakelen: deze functie is automatisch actief in de rijprogramma’s ‘Sport’, ‘Sport+’ en ‘RACE’ (exclusief voor het S-model).

Het ECO start-stopsysteem is automatisch actief in het rijprogramma ‘Comfort’.

De ‘zeil’functie kan in het rijprogramma ‘Individual’ worden geactiveerd.

Luchtvering met continu verstelbare demping: nóg meer sportiviteit

Het standaard luchtgeveerde AMG RIDE CONTROL+-onderstel combineert met de speciaal op de SUV-eigenschappen afgestemde set-up en de adaptief verstelbare demping ADS+ (adaptief dempingssysteem) een grote wendbaarheid en uitstekende rijdynamiek met maximale tractie en een hoog gebruiksgemak. De dempingseigenschappen kunnen worden ingesteld in de rijprogramma’s ‘Comfort’, ‘Sport’ en ‘Sport+’, waardoor een duidelijk onderscheid kan worden gemaakt tussen een hoog langeafstandscomfort en een sportieve rijdynamiek.

De nieuwe GLE 63 4MATIC+ Coupé behoudt dankzij de pneumatische niveauregeling een constant voertuigniveau, ongeacht de belading. De afstelling is aangepast aan het rijprogramma of kan handmatig worden ingesteld via de tuimelschakelaar in de middenconsole. Het voertuigniveau wordt in de AMG DYNAMIC SELECT-rijprogramma’s ‘Sport’, ‘Sport+’ en ‘RACE’ (exclusief voor het S-model) verlaagd. In het rijprogramma ‘Comfort’ wordt het voertuigniveau vanaf een snelheid van 120 km/h verlaagd en wanneer de snelheid onder de 70 km/h komt automatisch teruggebracht naar de standaard uitgangspositie. Hierdoor wordt de luchtweerstand bij hogere snelheden gereduceerd en daarmee ook het brandstofverbruik. Daarnaast zorgt het lagere zwaartepunt voor een betere rijstabiliteit. Het voertuigniveau wordt in de rijprogramma’s ‘Trail’ en ‘Sand’ verhoogd om de bodemvrijheid op slecht wegdek te vergroten en vanaf een snelheid van 70 km/h weer teruggebracht naar de standaard uitgangspositie. Deze functie kan ook handmatig worden geregeld via de tuimelschakelaar in de middenconsole.

Vierwielaandrijving AMG Performance 4MATIC+ met volledig variabele koppelverdeling

De op maximale prestaties gerichte vierwielaandrijving zorgt continu voor een optimale verhouding tussen dynamiek, tractie en efficiëntie. Een elektromechanisch geregelde koppeling verbindt de permanent aangedreven achteras op variabele wijze met de vooras. De meest optimale koppelverdeling wordt continu berekend op basis van de rijsituatie en de wens van de bestuurder. De overgang van achterwiel- naar vierwielaandrijving en omgekeerd verloopt naadloos, omdat de intelligente regeling is geïntegreerd in de totale systeemarchitectuur van de auto. De vierwielaandrijving verbetert naast tractie en dwarsdynamiek ook de langsdynamiek voor een nog krachtigere acceleratie. Niet alleen de rijsnelheid, de langs- en dwarsversnelling en de stuurhoek zijn factoren die van invloed zijn op de koppelverdeling, maar ook het verschil in aantal omwentelingen tussen de afzonderlijke wielen en de gekozen versnelling.

De vierwielaandrijving wordt afhankelijk van het gekozen niveau van het drietraps elektronisch stabiliteitsprogramma ESP® geregeld – van sportief met de nadruk op veiligheid tot zeer dynamisch. Door het rijdynamiekregelsysteem 4ETS worden de veiligheid en wendbaarheid nog verder verbeterd, vooral op gladde ondergronden of op ondergronden met verschillende wrijvingscoëfficiënten. Het systeem maakt gebruik van eenzijdige remingrepen om te voorkomen dat aangedreven wielen bij het optrekken of accelereren gaan spinnen. Tegelijkertijd zorgt de sperrende werking ervoor dat het aandrijfkoppel wordt verschoven naar de wielen die niet spinnen.

Het elektronisch sperdifferentieel op de achteras: nóg meer dynamiek

De GLE 63 Coupé en de GLE 63 S Coupé beschikken ter verbetering van de tractie en dynamiek standaard over een elektronisch geregeld sperdifferentieel op de achteras. Zo wordt het spinnen van het wiel aan de binnenzijde in de bochten onderdrukt, wat voor optimale grip en maximale rijveiligheid zorgt. Dankzij de verbeterde tractie kan de bestuurder eerder en krachtiger uit bochten accelereren. De auto blijft niet alleen stabieler bij het remmen vanaf hoge snelheden, maar het sperdifferentieel zorgt er ook voor dat de tractie bij het optrekken vanuit stilstand verbetert.

Het high-performance AMG-remsysteem: betrouwbaar remmen

De nieuwe GLE 63 Coupé-modellen beschikken, volledig in lijn met de grote vermogens en de bijbehorende prestaties, over een groot gedimensioneerd high-performance remsysteem met vaste remklauwen met zes zuigers en 400 x 38 mm remschijven voor, plus zwevende remklauwen met een zuiger en 370 x 32 mm remschijven achter. Kenmerkend voor het S-model zijn de rode remklauwen terwijl het basismodel grijze remklauwen heeft.

Optioneel is een high-performance keramisch remsysteem leverbaar met bronskleurige, vaste remklauwen met zes zuigers voor en zwevende remklauwen met een zuiger achter. Dit remsysteem is lichter in vergelijking met composietremschijven, waardoor de niet-afgeveerde massa wordt verminderd. Nog een bijkomend voordeel is de hoge mate van stabiliteit en fadingbestendigheid bij hoge belasting. Het remsysteem scoort ook hoog als het gaat om een lange levensduur en een bijzonder snelle reactietijd.

De AMG-sportparameterstuurbekrachtiging: bijzonder direct

De elektromechanische sportparameterstuurbekrachtiging heeft een variabele verhouding. Hij overtuigt door de precieze feedback die wordt verkregen door de specifieke tandheugelbesturing. De stuurbekrachtiging is gekoppeld aan de verschillende niveaus van het AMG DYNAMICS-systeem. De configuraties ‘Basic’ en ‘Advanced’ zijn afgesteld op comfort. De configuraties ‘Pro’ en ‘Master’ zijn geprogrammeerd op het ondersteunen van een sportieve rijstijl en een directere feedback van het wegdek.

Uitvoeringen

De Mercedes-AMG GLE 63 Coupé heeft een rijke standaarduitrusting met onder andere AMG ACTIVE RIDE CONTROL, Rijassistentiepakket, Head-up display en de AMG stuurwieltoetsen. Naast de rijke standaarduitrusting zijn er voor de GLE 63 Coupé nog een select aantal opties leverbaar voor verdere individualiseringsmogelijkheden, zoals het AMG-nightpakket, het DYNAMIC Plus-pakket of het Burmester 3d geluidssysteem.

Het MBUX infotainmentsysteem: met AMG-specifieke weergave

Het innovatieve bedienings- en weergaveconcept MBUX behoort tot de standaarduitrusting van de GLE 63 Coupé en zorgt voor een nog nauwere band tussen auto, bestuurder en passagiers. Tegelijkertijd draagt de nieuwste versie van het infotainmentsysteem bij aan een maximaal gebruiksgemak. Emotionele weergaven, zoals de markante ‘Supersport’-modus met centrale toerenteller en 3D-look schaalverdeling, geven het instrument optische diepte en onderstrepen de exclusiviteit.

In de ‘Supersport’-modus wordt er uitgebreide AMG-specifieke informatie getoond, zoals een symbool uit de autosport (de ‘Shiftlight’) voor het opschakelen in de handmatige schakelmodus. Via het AMG-menu kan de bestuurder verschillende speciale weergaven oproepen:

Schakelaanduiding ‑ met geel ‘M’-symbool in de handmatige modus.

Warm-up menu ‑ temperatuur van motor- en transmissieolie.

Set-up menu ‑ AMG DYNAMIC SELECT-instellingen.

G-Force meter – langs- en dwarskrachten.

Racetimer – stopwatch, ronde- en sectortijden.

Motorgegevens – vermogen en koppel, temperatuur van motor- en transmissieolie.

De nieuw ontworpen visualisaties in het multimediadisplay zorgen ervoor dat de voertuigfuncties nog beter kunnen worden ervaren. Bijvoorbeeld door animated aanduidingen van de rijassistentie-, voertuig- en communicatiesystemen en de rijprogramma’s. Wanneer de DYNAMIC SELECT-rijprogramma’s ‘Trail’ en ‘Sand’ zijn geactiveerd, kunnen offroad-specifieke instellingen zoals hellingsgraad, hellingshoek en sperdifferentieel in het combi-instrument worden geselecteerd en op het multimediadisplay worden weergegeven.

Het optionele ENERGIZING-pakket plus (standaard op de GLE 63 S) zorgt voor nog meer comfort. Het pakket bundelt veel premium uitrustingen, waaronder de multicontourstoelen voor de bestuurder en voorpassagier, stoelventilatie/-verwarming voor de bestuurder en voorpassagier, het warmtecomfortpakket, het AIR BALANCE-pakket (parfum inclusief de AMG-specifieke geur #63, ionisatie en luchtfiltering) en zes ENERGIZING-comfortprogramma’s alsmede de ENERGIZING COACH voor een slimme selectie van ENERGIZING-comfortprogramma’s die zijn afgestemd op de rijsituatie en de gemoedstoestand van de bestuurder.