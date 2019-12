De nieuwe Mercedes-Benz GLA: meer karakter, meer ruimte, meer veiligheid

De nieuwe GLA completeert als achtste model de actuele generatie compacte auto’s van Mercedes-Benz. Tegelijkertijd is het model de instap in de succesvolle SUV-familie van het merk.

De nieuwe GLA completeert als achtste model de actuele generatie compacte auto’s van Mercedes-Benz. Tegelijkertijd is het model de instap in de succesvolle SUV-familie van het merk. Het veelzijdige karakter komt vergeleken met het vorige model nog duidelijker tot uiting: de nieuwe GLA is met 1.611 mm (1.616 mm met dakreling) meer dan 10 cm hoger dan zijn voorganger. Ook biedt de dienovereenkomstig hogere en karakteristieke SUV-zitpositie meer hoofdruimte voorin. De beenruimte achterin is eveneens aanzienlijk groter – ook al is de GLA nu 1,5 cm korter. Kenmerkend voor het offroad-design zijn onder meer het steile front, de korte overhangen voor en achter en de beschermende claddings rondom. De 4MATIC-modellen zijn standaard uitgerust met het offroad-techniekpakket. Dit pakket bestaat uit een extra rijprogramma, een wegrijhulp voor op hellingen en een offroad-animatie in het mediadisplay alsmede in combinatie met MULTIBEAM LED-koplampen een speciale lichtfunctie voor offroad-rijden.

De nieuwe GLA zet een verdere stap op veiligheidsgebied dankzij de rijassistentiesystemen met coöperatieve ondersteuning van de bestuurder. De uitgebreide functies van het rijassistentiepakket omvatten bijvoorbeeld de afslagfunctie, de noodrijbaanfunctie, de uitstapwaarschuwingsfunctie bij naderende fietsers of voertuigen alsmede voetgangerswaarschuwing bij zebrapad. De GLA kan reageren wanneer de bestuurder niet reageert. De actieve remassistent heeft in veel situaties de taak om met autonoom remmen een botsing te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken. Het systeem kan ook remmen bij snelheden tot zo’n 60 km/h in het geval van stilstaande voertuigen en overstekende voetgangers. Afhankelijk van de situatie voorkomt dit tot een snelheid van 50 km/h zelfs botsingen. De nieuwe GLA staat vanaf het voorjaar van 2020 bij de dealers.

Met krachtige en efficiënte viercilindermotoren, de nieuwste rijassistentiesystemen met coöperatieve bestuurdersondersteuning, het intuïtief bedienbare infotainmentsysteem MBUX en het uitgebreide ENERGIZING-comfortprogramma beschikt de nieuwe GLA over alle sterke punten van de actuele generatie compacte modellen van Mercedes-Benz.

“Met de introductie van de nieuwe GLA hebben wij nu onze hele familie van compacte auto’s vernieuwd”, aldus Britta Seeger, lid van de raad van bestuur van Daimler AG en verantwoordelijk voor Mercedes-Benz Cars Marketing & Sales. “De grote vraag naar onze SUV’s toont aan dat we al onze klanten het juiste model kunnen aanbieden. Om tegemoet te komen aan de wensen van klanten, zijn er twee offroad-modellen in het compacte segment leverbaar: de GLB en GLA, die elkaar perfect aanvullen. De GLB is de meest functionele en ruimste vertegenwoordiger van onze compacte modellen, terwijl de nieuwe GLA wordt gepositioneerd als zijn sportieve broer en als een lifestyle-geënte SUV.”

De nieuwe GLA maakt in het voorjaar van 2020 in Europa zijn debuut en zal in de zomer van 2020 in de VS en China leverbaar zijn. Dankzij deze wereldwijde beschikbaarheid verwacht Mercedes-Benz dat de GLA, gezien over zijn volledige levenscyclus, een van de populairste compacte modellen van het merk zal worden, net achter de A-Klasse. Met een cw-waarde van 0,28 heeft de GLA een zeer goede luchtweerstand.

De nieuwe GLA verenigt het beste uit de twee belangrijkste verkoopsegmenten – die van de compacte auto’s en de SUV’s. De SUV’s zijn een belangrijke pijler in het Mercedes-Benz productportfolio inmiddels ook het belangrijkste volumesegment voor Mercedes-Benz. Tot nu toe hebben meer dan 6,5 miljoen klanten wereldwijd gekozen voor een Mercedes-Benz SUV.

De GLA wordt geproduceerd in Rastatt (Duitsland), Hambach (Frankrijk) en voor de lokale markt in Beijing (China).

Zelfbewust en dynamisch: het exterieurdesign

De GLA heeft krachtige proporties met korte overhangen voor en achter. De voorzijde gaat subtiel over in de A-stijlen en vervolgens in de visueel compacte greenhouse. Typerend voor de GLA zijn de powerdomes in de motorkap die, samen met de tot 20 inch grote velgen, de zelfbewuste uitstraling versterken.

De strakke vormgeving, met gereduceerde lijnen en geaccentueerde oppervlakken, straalt sportiviteit en moderniteit uit. Kenmerkend voor de GLA zijn de krachtige schouderpartij en de coupéachtige zijruiten. Deze opvallende zijsectie ziet er dynamisch-elegant uit en biedt een interessant spel van licht en schaduw.

Net als bij de andere SUV’s van Mercedes-Benz is de grille voorzien van spijlen, één enkele lamel en een geïntegreerde ster. Het binnenwerk van de koplampen is in de bekende merkstijl hoogwaardig, gedetailleerd en uiterst precies afgewerkt.

Het zij- en achteraanzicht wordt gekenmerkt door de gespierde schouderpartij. De portieren reiken over de dorpelverbreders heen, waardoor enerzijds het instapcomfort verbetert en anderzijds de portieropeningen (en dus ook de kleding van de inzittenden) vrij blijven van vuil. Ook wordt de bescherming bij een botsing van opzij verbeterd. De beschermende claddings rondom geven het model een markante touch en benadrukken het offroad-karakter, net als de optische bodembeschermingsplaat voor en achter.

De achterlichten zijn tweedelig, waarbij de reflectoren afzonderlijk in de bumper zijn geplaatst. Dit maakt het mogelijk om de laadopening breder te maken, waardoor het in- en uitladen gemakkelijker wordt. Het heeft als bijkomend effect dat de achterkant breder lijkt. Andere praktische details, die afhankelijk van de uitrustingslijn optioneel kunnen zijn, zijn de geïntegreerde dakreling en de verchroomde laaddrempelbescherming.

Modern en hoogwaardig: het interieur

Het combi-instrument is voorzien is van optische ‘uitsparingen’ aan de bestuurders- en passagierszijde. De uitsparing aan de bestuurderszijde wordt gedomineerd door het vrijstaande display, dat in drie varianten leverbaar is: met twee 7 inch displays (17,78 cm), met een 7 en een 10,25 inch display (26 cm) en in de widescreen-uitvoering met twee 10,25 inch displays. Aan de passagierszijde bevindt zich in de uitsparing een sierdeel.

De ronde luchtuitstroomopeningen, vijf in totaal, hebben een hoogwaardige turbinelook met verfijnde luchtgeleidingsbladen. Het middendeel van het portier loopt naadloos over in de armleuning. De handgreep heeft een buisvormig profiel en is horizontaal geplaatst.

Tot de standaarduitrusting behoort het intuïtief bedienbare infotainmentsysteem MBUX (Mercedes-Benz User Experience). MBUX kan met behulp van verschillende opties individueel worden geconfigureerd. De krachtige computer, de scherpe beelden en graphics, een aanpasbare weergave, een full colour head-up display, navigatie met augmented reality, zelflerende software en de spraakbediening die met het commando “Hey Mercedes” wordt geactiveerd zijn de belangrijkste pluspunten van het systeem.

Een oogje in het zeil: de rijassistentiesystemen

De GLA is uitgerust met de nieuwste rijassistentiesystemen die de bestuurder coöperatieve ondersteuning bieden en zo een van de hoogste niveaus van actieve veiligheid in het compacte segment bieden. De allernieuwste functies van het rijassistentiepakket omvatten bijvoorbeeld de afslagfunctie, de noodrijbaanfunctie, de uitstapwaarschuwingsfunctie bij naderende fietsers of voertuigen alsmede voetgangerswaarschuwing bij zebrapad.

Het rijassistentiepakket (optie die varieert per land en uitrustingsniveau) omvat onder andere:

actieve afstandsassistent DISTRONIC met de functies: remmen voor stilstaande voertuigen; uitgebreid automatisch optrekken in files in combinatie met actieve parkeerassistent en navigatie; activeren van ‘zeilen’ in het ECO-rijprogramma.



Actieve stuurassistent met de functies:

actieve noodstopassistent – met automatische ontgrendeling en het versturen van een SOS-oproep naar de Mercedes-Benz noodoproepcentrale nadat de auto tot stilstand is gekomen (afhankelijk van het land);

actieve rijbaanwisselassistent in combinatie met navigatie;

noodrijbaanfunctie: bij files op de snelweg bij snelheden van minder dan 60 km/h.

actieve snelheidslimietassistent met reactie op veranderingen in de snelheidslimieten in combinatie met de verkeersbordenassistent, routegebaseerde snelheidsaanpassing bij het naderen van bochten, rotondes, tolpoorten, T-splitsingen en bij het verlaten van autowegen/snelwegen – verlaging van de snelheid bij het naderen van een file, in combinatie met navigatie;

uitwijk-stuurassistent;

actieve spoorassistent;

actieve dodehoekassistent;

actieve remassistent met afslag- en kruisingsfunctie;

PRE-SAFE® PLUS: kan een mogelijke aanrijding van achteren detecteren. Als het gevaar van een aanrijding aanhoudt, kan het systeem ook de remmen van de stilstaande auto activeren, waardoor de kans op een whiplash wordt geminimaliseerd door het verminderen van de voorwaartse beweging die wordt veroorzaakt door een aanrijding van achteren.

Zelfs in zijn puur indicatieve uitvoering kan de dodehoekassistent bij lage snelheden waarschuwen voor voertuigen, waaronder fietsen, die zich in de gevaarlijke dode hoek bevinden. Voor het eerst kan de dodehoekassistent de bestuurder vóór het uitstappen visueel in de buitenspiegel waarschuwen voor voertuigen die voorbijrijden in het kritieke gebied. Als de bestuurder op dat moment de portiergreep vastpakt, klinkt er tevens een akoestisch signaal. De voorbijrijdende weggebruiker moet harder dan 2 m/s rijden om deze functie te activeren. De functie is bij stilstaande auto en tot 3 minuten nadat het contact is uitgeschakeld beschikbaar. De actieve dodehoekassistent, een onderdeel van het rijassistentiepakket, kan bovendien met een actieve remingreep reageren op voertuigen in de dode hoek en in de kritische zone.

Verkeersbordenassistent: de aangegeven snelheidslimieten en eventuele inhaalverboden worden door middel van beeldherkenning en informatie uit de digitale wegenkaart van het navigatiesysteem voor het traject weergegeven. De rijsnelheid wordt vergeleken met de maximumsnelheid. Wanneer de bestuurder de juiste instellingen selecteert, wordt bij elke overschrijding van de snelheidslimiet een zicht- en hoorbaar waarschuwingssignaal gegeven. Er worden ook inrijbeperkingen herkend. Bovendien waarschuwt het systeem voor gedetecteerde personen bij een zebrapad.

Ontspannen onderweg: ENERGIZING-comfortprogramma en ENERGIZING-stoelkinetica

Het ENERGIZING-comfortprogramma koppelt verschillende comfortsystemen in de auto aan elkaar en gebruikt verlichting en muziek plus een aantal massage-opties voor uiteenlopende ontspanningsprogramma’s. De ENERGIZING COACH adviseert deze programma’s afhankelijk van de situatie. Als de Mercedes-Benz vivoactive® 3 smartwatch of een andere geschikte Garmin® wearable aan het systeem is gekoppeld, verbeteren persoonlijke waarden zoals stressniveau of slaapkwaliteit de nauwkeurigheid van de aanbeveling.

Het comfort wordt verder verbeterd door de ENERGIZING-stoelkinetica. Dit systeem ondersteunt orthopedisch gunstige aanpassingen in de zithouding door middel van kleine veranderingen in de hoek van de zitting en rugleuning. De ENERGIZING-stoelkinetica is beschikbaar voor de voorstoelen in combinatie met de volledig elektrisch verstelbare stoelen met memoryfunctie.

Schone zaak: de nieuwe wasstraatfunctie

Als eerste model in zijn klasse beschikt de GLA over een wasstraatfunctie, bekend van zijn grote broer, de GLS. Met slechts één commando worden de buitenspiegels ingeklapt en de zijruiten en het schuifdak gesloten. De informatie van de regensensor wordt onderdrukt, zodat de ruitenwissers in de wasstraat uitgeschakeld blijven. De airconditioning schakelt over naar de luchtrecirculatiemodus en na enkele seconden wordt het frontbeeld van de 360°-camera (indien aanwezig) weergegeven om de bestuurder te helpen bij het inrijden van de wasstraat. Deze instellingen worden automatisch gedeactiveerd wanneer de bestuurder de wasstraat verlaat en accelereert tot boven de 20 km/h.

Hoog langeafstandscomfort en maximaal rijplezier: het onderstel

De vooras van de nieuwe GLA beschikt over McPherson-veerpoten. De wielbesturing wordt verzorgd door een dwarsdrager die onder het midden van het wiel is gepositioneerd, de McPherson-veerpoot en een trekstang. De dwarsdrager is gesmeed uit aluminium. Dit vermindert zowel het gewicht als de onafgeveerde massa. De fusees zijn gemaakt van gegoten aluminium.

De GLA is voorzien van een multi-link achteras. De drie dwarsverbindingen en een geleide-arm bij elk achterwiel zijn geconfigureerd voor een maximale rijstabiliteit, rijkwaliteit en langs- en dwarsdynamiek. De achteras is gemonteerd op een subframe dat van de carrosserie is geïsoleerd door rubbersteunen, zodat er minder trillingen van het onderstel naar de carrosserie worden overgebracht.

Met een breedte van respectievelijk 1.605 en 1.606 mm (voor/achter) is de spoorbreedte meer dan 4 cm groter dan bij het vorige model. De forsere wielkasten en de grotere diameter van de velgen, van 17 tot 20 inch, zorgen voor meer bodemspeling (143 mm /+9 mm).

Meer tractie als dat nodig is: de vierwielaandrijving 4MATIC

De GLA kan optioneel worden uitgerust met de permanente vierwielaandrijving 4MATIC met volledig variabele koppelverdeling. 4MATIC-componenten zijn onder andere de power take-off (PTO)van de achteras, die is geïntegreerd in de automatische transmissie met dubbele koppeling, en het achterasdifferentieel met geïntegreerde meervoudige lamellenkoppeling. Deze bestaat uit zes lamellen (twaalf wrijvingsvlakken) met een carbon coating en is in staat om tot 1.000 Nm aan koppel over te brengen. De automatische afstelling is gericht op een maximale robuustheid.

In tegenstelling tot bij het vorige model, waar de bediening op hydraulische wijze plaatsvond, wordt de koppeling nu elektromechanisch bediend. Via een tweetraps aandrijfmechanisme en met een zogenoemde ‘ball ramp’ oefent een elektromotor een axiale kracht uit op het lamellenpakket om de lamellen te openen of te sluiten. Een belangrijk element van deze compacte eenheid is het sperdifferentieel op de achteras, dat de verschillende richtingen/rotatiesnelheden van de achterwielen compenseert. De voordelen van dit besturingssysteem zijn vooral de niet-toerentalafhankelijke werking over het gehele bedieningsgebied en dus ook de automatische aansturing van de koppeling bij stilstand, evenals een hoger rendement dankzij het ball ramp-concept. Een synchrone hydraulische pomp voorkomt onnodige verliezen en de vierwielaandrijvingseenheid heeft een directe diagnosefunctie.

De sportieve configuratie van de vierwielaandrijving stelt de bestuurder in staat om met de DYNAMIC SELECT-schakelaar de eigenschappen van 4MATIC te beïnvloeden. Er zijn drie karakteristieke modi beschikbaar voor de aansturing van de koppeling met vierwielaandrijving, hoewel het systeem in elke stand flexibel reageert op de rijsituatie. Bij normaal gebruik is het rijprogramma ‘Eco/Comfort’ gebaseerd op een 80:20-verdeling (vooras: achteras), terwijl de verdeling in ‘Sport’ 70:30 is. In de Offroad-modus werkt de vierwielaandrijving als een inter-as sperdifferentieel, met een gebalanceerde 50:50-verdeling in de basismodus. Een groot aantal sensoren zorgt ervoor dat de rijsituatie wordt doorgegeven aan het feitelijke regelsysteem, bijvoorbeeld op basis van de volgende factoren:

afhankelijk van het rijprogramma kunnen verschillende drempelwaarden voor het in- en uitschakelen van de sensoren worden ingesteld;

invoer van de bestuurder (gaspedaal, remmen, besturing);

frictie tussen de vier wielen en de weg;

hellingen heuvelop/heuvelaf;

bochtige/rechte weg;

snelheid;

En dan zijn er nog functies die bescherming bieden tegen extreme temperaturen en een te hoog koppelniveau.

Nuttig in het terrein: het offroad-techniekpakket

De 4MATIC-modellen zijn standaard uitgerust met het offroad-techniekpakket. Dit pakket omvat:

in combinatie met MULTIBEAM LED-koplampen bieden deze modellen een speciale offroad-lichtfunctie. Deze maakt het eenvoudiger om in het donker obstakels te herkennen in het terrein. Bij het offroad-licht is de afslagverlichting van de MULTIBEAM LED-koplampen permanent ingeschakeld tot een snelheid van 50 km/h. Dit zorgt voor een brede en felle lichtbundel vlak voor de auto;

daarnaast bevat het offroad-techniekpakket een extra rijprogramma. Hiermee worden niet alleen de eigenschappen van het 4MATIC-systeem (zie hierboven) aangepast, maar ook de vermogensafgifte van de motor en de ABS-interventiecontrole voor terreinrijden in licht terrein. Dit rijprogramma kan worden geactiveerd via de DYNAMIC SELECT-schakelaar;

een animatie van de rijsituatie kan worden getoond via het mediadisplay. De realistische weergave van de helling, hellingshoek en technische instellingen helpt de bestuurder de manoeuvres correct te beoordelen;

optioneel houdt de Downhill Speed Regulation (DSR) zich automatisch aan een voorgeprogrammeerde snelheid tussen circa 2 en 18 km/h die wordt weergegeven in het combi-instrument en in het optionele head-up display. Met gerichte remingrepen helpt DSR om de controle te behouden op steile hellingen.

Krachtig en efficiënt: de motoren

De nieuwe GLA wordt geleverd met viercilinder benzine- en dieselmotoren die volledig zijn gemoderniseerd voor de nieuwe generatie compacte SUV. In vergelijking met de vorige generatie worden ze gekenmerkt door een aanzienlijk hoger specifiek vermogen en een verbeterde efficiëntie alsmede een lagere emissie. Een lokaal emissievrij model met plug-in hybrid aandrijflijn van de derde generatie komt binnenkort op de markt.

De basis-benzinemotor is de M 282 met 1,33 liter cilinderinhoud in de GLA 200 (brandstofverbruik gecombineerd: 5,9-5,6 l/100 km, CO 2 -emissie gecombineerd: 135-129 g/km). Deze motor beschikt over cilinderuitschakeling voor een efficiënte werking in het deellastbereik.

Aan de top staat de Mercedes AMG GLA 35 4MATIC (brandstofverbruik gecombineerd: 7,5-7,4 l/100 km, CO 2 -emissie gecombineerd: 171-170 g/km) 1 met 225 kW (306 pk). De 2,0 liter turbomotor overtuigt door zijn spontane reactie op gaspedaalbewegingen, hoge trekkracht (maximumkoppel 400 Nm vanaf 3.000 t/min), enorme soepelheid en emotionele motorsound. Het carter van hoogwaardig en lichtgewicht gegoten aluminium vermindert het voertuiggewicht op plaatsen die relevant zijn voor de rijdynamiek. De twin-scroll turbocompressor combineert een optimale respons bij lage toerentallen met een grote toename van het vermogen bij hogere toerentallen.

Talrijke oplossingen gericht op verhoging van de efficiëntie getuigen van het hoge technische niveau van de nieuwe viercilindermotor. Daartoe behoren de variabele kleptiming CAMTRONIC, het intelligente thermomanagement voor motor en olie, de uiterst precieze inspuiting via piëzo-injectoren en de multi-vonk ontsteking. In de productie vermindert de gepatenteerde CONICSHAPE®-methode de wrijving in de motor en zorgt daarmee ook voor meer efficiëntie.

Van Coupé via Shooting Brake tot SUV: een breed aanbod in de compacte klasse

Met de GLA bestaat de nieuwe familie van compacte auto’s van Mercedes-Benz nu uit acht modellen. Met drie wielbases, voor- en vierwielaandrijving en benzine-, diesel- en hybride modellen is het aanbod breed van opzet. Met de GLB biedt Mercedes-Benz nu voor het eerst een compact model met zeven zitplaatsen. Daarnaast zijn er de sportieve versies van Mercedes-AMG. Sinds de introductie van de eerste A-Klasse, de eerste compacte auto van Mercedes-Benz, in 1997, heeft Mercedes-Benz wereldwijd meer dan 7 miljoen auto’s in dit segment verkocht. Sinds de GLA in 2014 zijn marktdebuut maakte, zijn ongeveer 1 miljoen exemplaren van deze compacte SUV aan klanten over de gehele wereld afgeleverd.

De belangrijkste uitrustingen van de nieuwe GLA in één oogopslag: