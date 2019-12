De Porsche Macan GTS is terug

Porsche completeert de Macan line-up met de sportieve GTS-uitvoering die met ingang van vandaag te bestellen is. Zijn 2,9-liter V6 bi-turbo is met een vermogen van 280 kW/380 pk liefst 20 pk krachtiger dan…

Porsche completeert de Macan line-up met de sportieve GTS-uitvoering die met ingang van vandaag te bestellen is. Zijn 2,9-liter V6 bi-turbo is met een vermogen van 280 kW/380 pk liefst 20 pk krachtiger dan zijn voorganger. Dankzij de verbeterde PDK-transmissie en het optionele Sport Chrono Pakket accelereert de nieuwe Macan GTS in 4,7 seconden van 0 naar 100 km/u. Zijn top bedraagt 261 km/u.

GTS (Gran Turismo Sport) is bij Porsche een legendarische aanduiding die staat voor sportiviteit op hoog niveau. De nieuwe Macan GTS is uitgevoerd met een extra dynamisch afgestemd Porsche Active Suspension Management (PASM). Het onderstel is 15 mm verlaagd. Op verzoek is adaptieve luchtvering leverbaar. Hiermee wordt het onderstel met nog eens 10 mm verlaagd. De Macan GTS wordt standaard uitgevoerd met 20 inch RS Spyder Design lichtmetalen velgen in satijnglans zwart en stalen remschijven (360×36 mm vóór en 330×20 mm achter) met rode remklauwen. Voor nog meer stopkracht zijn PSCB (Porsche Surface Coated Brake) of PCCB (Porsche Ceramic Composite Brake) optioneel leverbaar.

Pure beleving, instant reacties

Het sportuitlaatsysteem speelt een belangrijke rol in de GTS-beleving door de unieke sound van de 2,9-liter V6 extra aan te zetten. De krachtbron dankt zijn snelle reactievermogen vooral aan de layout met twee in de V-vorm van de motor geplaatste turbo’s. Het maximale koppel van 520 Nm (20 Nm meer dan zijn voorganger) is beschikbaar in het brede toerengebied tussen 1.750 en 5.000 tpm. Het gemiddelde verbruik bedraagt 9,6 l/100 km volgens NEDC-norm.

Typisch GTS: zwarte designaccenten

De nieuwe Macan oogt al bij de eerste aanblik sportief. Hij is standaard uitgevoerd met het SportDesign Pakket, inclusief opvallende dorpels en zwarte afwerking van onder meer de grille en ruim bemeten luchtinlaten. Ook de led-koplampen met PDLS (Porsche Dynamic Light System; PLDS Plus leverbaar als optie) en de driedimensionaal vormgegeven achterlichtunits zijn donker getint. Achter zijn de zwarte diffuser en zwarte uitlaatpijpen de blikvangers.

Een interieur van GTS-niveau

Ook het interieur van de Macan GTS is uitgesproken sportief. De speciale, achtvoudig verstelbare sportstoelen en het exclusieve, met leder beklede driespaaks multifunctionele sportstuur onderstrepen de sportief-elegante GTS-signatuur. Tot de mogelijkheden om de Macan GTS te personaliseren, behoren lederen GTS-bekleding met alcantara accenten in Karmijnrood of krijt, diverse afwerkingsaccenten van alcantara en aluminium, een BOSE Surround Sound System en een nieuwe smartphonebox met draadloze oplaadfunctie. Daarnaast is de sportieve Macan leverbaar met onder meer de adaptieve cruise control met filehulp, ParkAssistent met achteruitrijcamera en Surround View, een verwarmde voorruit en een ionisator voor een optimale luchtkwaliteit in het interieur.

De nieuwe Macan GTS is vanaf nu te bestellen voor een consumentenadviesprijs van € 121.200. De levering start in maart 2020.