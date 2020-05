De Samsung Galaxy A41 met veelzijdige camera

Samsung introduceert de Galaxy A41. De 6,1 inch smartphone valt op door zijn kleurrijke ontwerp en drie uitstekende camera’s. Het formaat is ideaal en ligt comfortabel in de hand

Samsung introduceert vandaag de Galaxy A41. De 6,1 inch smartphone valt op door zijn kleurrijke ontwerp en drie uitstekende camera’s. Het formaat is ideaal en ligt comfortabel in de hand. De combinatie van de 3.500 mAh grote accu en snelladen zorgen ervoor dat je altijd én overal op de Galaxy A41 kunt rekenen. De Samsung Galaxy A41 is vanaf medio mei verkrijgbaar voor een verkoopprijs vanaf € 299,-. “Smartphones zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Het is aan ons om mensen te blijven verrassen en inspireren”, vertelt Gerben van Walt Meijer, Marketing Manager Mobile bij Samsung Nederland. “De Galaxy A41 combineert innovatieve features met een verfrissend design. Zo heeft het toestel een 6,1-inch Super AMOLED Infinity U-scherm en een 3.500 mAh-batterij.”

Eigentijdse look

De nieuwe Galaxy A41 is ontworpen met ronde hoeken en een glossy finish, die zorgen voor een prettige grip. Samsung heeft het nieuwe model voorzien van een serie pakkende kleuren. Het gestreepte patroon op de achterkant geeft de smartphone een opvallend eigentijdse look

Optimale kijkervaring

De Galaxy A41 is voorzien van een 6,1-inch Super AMOLED Infinity-U-scherm. Met deze schermgrootte bekijk je foto’s en video’s op detailniveau. Ook kun je de hele dag werken aan documenten of je social media feed, dankzij de 3.500 mAh-batterij. Met de 15 W fast-charge laad je je telefoon bovendien binnen een mum van tijd weer op.

Multifunctionele camera

Wil je een portretfoto maken met achtergrondvervaging of een foto schieten van je favoriete uitzicht? Dat kan met de krachtige camera-setup op de Galaxy A41. Aan de achterkant van het toestel bevindt zich een drievoudige camera met een 48 MP hoofdcamera, een 5 MP dieptecamera en een 8 MP Ultra-Wide camera, die zowel complexe close-ups als uitgebreide landschapsbeelden mogelijk maakt. Aan de voorkant bevindt zich een 25 MP camera met Live Focus, die selfies en videogesprekken van hoge kwaliteit makkelijk maakt.

Snelle vergrendeling

Je smartphone is van jou en van niemand anders. Door de on-screen fingerprint te activeren, ontgrendel je de Galaxy A41 supersnel. Plaats je vinger voor op de sensor en binnen een fractie van een seconde ontgrendelt de smartphone. Een snelle en veilige manier om je toestel te gebruiken, overal waar je komt.

Prijs en beschikbaarheid

De Samsung Galaxy A41 is vanaf medio mei beschikbaar in de kleuren Prism Crush Black, Prism Crush White en Prism Crush Blue, voor een verkoopprijs vanaf € 299,-